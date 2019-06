Benedito plantea una nueva moción de censura

El empresario, ha anunciado a través de Twitter su intención sobre presentar una nueva moción de censura a la actual directiva del Fútbol Club Barcelona presidido por Josep María Bartomeu. El catalán se ha mostrado bastante participativo en la mencionada red social, donde ya tiene cuatro tuits comentando el tema.

Valverde is not the problem. Barto is. We all know. MUST TRY AGAIN?#votdecensura2019?