Entrevista. Manuel Mosquera: "Han venido jugadores muy buenos que mezclan la juventud con la experiencia"

Manuel Mosquera fue el salvador del Extremadura en la anterior temporada, una llamada in extremis de Manuel Franganillo cuando el Extremadura estaba en caída libre, hizo que Manuel cogiese el primer vuelo que saliese del aeropuerto de Alvedro y se plantase en Almendralejo, ciudad en la que fue ídolo para los mayores y en la que se está convirtiendo en ídolo para las nuevas generaciones. El técnico gallego siempre sonrisa en boca, plasma toda su confianza en sus jugadores en la sala de prensa, hace creer en lo improbable. Su famoso partido a partido, estilo Simeone, le valió para convertir al Extremadura en uno de los mejores equipos de LaLiga 1|2|3. Con el Extremadura inicia otra nueva temporada en la que empezará pensando en los primeros tres puntos, siguiendo por los próximos tres y sin marearse pensando en que harán los demás.

Pregunta: ¿Como fueron tus comienzos? Empezaste en el Dépor, seguiste en el Extremadura, después Compostela...

Respuesta: Empecé a los 13 años en el Deportivo en alevines. Antes no había categorías más pequeñas y estuve diez años en la cantera. Dos de los cuales en el primer equipo en Segunda División ascendimos a Primera con el Dépor y me vine al Extremadura. Estuve aquí cinco años seguidos, me fui al Compostela año y medio en Primera División y otros siete años y medio aquí seguidos y aquí terminé aunque después jugué en Tercera en Galicia, pero profesionalmente, lo que es profesionalmente, terminé aquí.

P: El Extremadura actual no es el mismo en el que jugaste, ¿qué diferencias ves entre CF Extremadura y Extremadura UD?

R: Pues no veo diferencias. Ninguna diferencia importante, en el sentido de que se ha formado un club en el que tienen muchas cosas del pasado nuestro y tiene gente que nos acompañaba, directivos que estaban, el aficionado… No hay diferencias, la diferencia está en que es un club un nuevo con otros tiempos, en otros momentos y esos sean los cambios que habrá pero en la base no hay ningún cambio sustancial.

P: Volviendo a la actualidad, la temporada pasada acabo de la mejor forma posible, ¿cómo catalogarías ese tramo final?

R: Pues perfecto, mejor no pudo salir. Vine en un momento delicado y entre todos sacamos una situación complicada con mucho trabajo, con muy buenos partidos, con una afición con el equipo y no se puede decir mejores cosas. Fueron cuatro meses muy intensos, muy duros, y muy difíciles pero disfrutamos mucho, de alguna forma disfrutamos mucho.

P: De todas esas victorias: La Rosaleda, Riazor, Cádiz... ¿con cuál te quedas?

R: Me quedo con muchas, pero quizás la de Riazor es la que ha quedado un poco en la mente de la gente sobre todo por lo de porque en La Coruña era el estadio de un equipo histórico desde hace muchos años, que aunque el Málaga es igual o parecido, el Dépor, digamos que para mí evidentemente lo digo yo pero, tenía más dimensión. Pero esa es la que nos da con la del Málaga nos da un perfil más de hemos hecho historia aquí, esa fue muy importante, pero la primera la primera de todas que fue la del Córdoba es la más importante de todas porque nos puso un poco en el camino.

P: Del Manuel entrenador, ¿con que parte te quedarías?

R: Con toda. Yo no puedo diferenciar lo que soy yo. Yo como entrenador lo tengo todo, tanto para lo bueno como para lo malo, es decir yo no diferencio lo que necesito para una cosa, utilizo la parte mental y después está la formación táctica, pero todo va unido. Tú puedes decir cosas de forma táctica, pero tienes que ser de tu carácter con tu carácter. Para mí un entrenador son muchas cosas y atender muchos factores del equipo son mentales, son técnicos, son estratégicos son tácticos... así que yo no diferencio nada. Yo creo que todo hace falta en su justa medida.

P: ¿Te identificas con algún jugador de la actual plantilla?

R: Pues con cualquiera de los jugadores del Extremadura que veas que presionan corren y pelean, es decir con todos [risas]. Son jugadores que saben lo que pedimos y lo dan todo en el campo es una maravilla.

P: Hace nada se ha dado por culminada la ampliación de capital, ¿qué piensas que le puede aportar esta ampliación al Extremadura?

R: Hombre, de la ampliación de capital como la palabra dice ampliar capital significa que por alguna de alguna forma tienes como mucho más poderío entre comillas para poder realizar fichajes o arreglar la ciudad deportiva, pero muchas veces la ampliación de capital no significa más dinero sino que entra dentro de un proceso de lo que es la Sociedad Anónima Deportiva, aparte de un techo salarial que hoy la Liga de Fútbol Profesional es decir forma parte un poco de todo que todo ayudará pero en función de que tú también tus finanzas las tengas con deuda cero con todo bien equilibrado así que yo creo que es una buena noticia pero eso no es lo único importante en una economía de un club sino que es todo.

P: Ya traspasado el ecuador de la pretemporada ¿qué sensaciones tienes del equipo?

R: Pues bien, muy buenas sensaciones, sobre todo porque yo lo que mido ahora es el trabajo y los conceptos que estamos asimilando y todo lo que veo me gusta. Habrá resultados mejores y habrá resultados peores sobre todo porque jugamos con muchos jugadores y muchos de ellos les falta experiencia o tienen que conjuntarse o tienen que ver muchas cosas, pero en conjunto me está pareciendo normal porque yo he sido jugador y las pretemporadas suelen ser así con altibajos con un resultado bueno, otro peor o un partido muy bueno y otros peores, pero en definitiva normal.

P: El otro día contra el Setúbal, sacaste un once inicial compuesto por muchos jugadores que parece que será importantes para el Extremadura, ¿a falta de los delanteros, ese será el once de Manuel?

R: Bueno el once del día del Setúbal está claro que formaban prácticamente todos como el once del equipo del año pasado, muchos. La defensa, el portero, Gio y arriba Willy, es decir la columna vertebral era del equipo del año pasado. Eso facilitó mucho porque realmente tienen asimilado muchos conceptos. Pero bueno es una forma de empezar un partido y como teníamos bajas pues no pudimos poner a todos los jugadores, pero bueno va a haber muchas variaciones en la forma de los partidos.

P: Airam fue de la partida contra el Setúbal, ¿puede ser Airam el 9 del Extremadura?

R: Airam es muy buen jugador, muy buen delantero, y tiene mucho gol con lo cual perfectamente puede ser el delantero del Extremadura, ya lo es, al igual que Willy, igual que Kike Márquez, igual que Sergio Gil, que pueden jugar en esa posición aunque no son puntas, pero los nueves Airam y Willy lo están haciendo muy bien.

P: A falta de la llegada de un 9, que está claro que tiene que llegar, ¿está cerrada la plantilla del Extremadura?

R: Pues dependemos un poco de cerrar sobre todo la parte de arriba, nada más. Pero bueno el mercado es muy largo hasta el 31 de agosto hay muchas cosas y hay jugadores que pueden marcharse y que tú no pienses que se iban a marchar y resulta que se marchan o sea que a veces parece que algo está cerrado porque prácticamente tienes todo. Lo más importante es que a 29 de julio la plantilla está casi cerrada y eso es muy importante porque estamos trabajando ya con el 90% de los jugadores.

P: Uno de los que ha llegado, Óscar Pinchi lo conoces bien, le diste la oportunidad en el Fabril.

R: Bueno, pues Óscar es un jugador que yo creo que va a gustar mucho, porque es muy dinámico, una movilidad tremenda, es muy ágil... luego el Atlético de Madrid B le ha ayudado a ser más agresivo, a ser más fuerte. Es un jugador que va a gustar mucho aquí, seguro.

P: Otro de lo que también conoces es a Víctor Pastrana.

R: También lo he visto con el Celta B. Es un jugador que nos está sorprendiendo a todos porque sabíamos que era muy buen jugador pero nos está dando todavía más cosas de los que lo que habíamos visto y eso nos agrada. Yo creo que han venido jugadores muy buenos que mezclan la juventud con algunos que ya tienen cierta experiencia en Segunda B, pero ya se veía que estaba un poco por encima de esa categoría.

P: De lo que ya llevamos de pretemporada, ¿te ha sorprendido algún jugador?

R: No, no me sorprende ningún jugador, pero por ejemplo yo te diría un jugador como Gio Zarfino pues ya lleva 20 días entrenando y es un jugador que ya le ves que le da igual que sea amistoso que sea la liga, que da igual. (Zarfino) Es un fenómeno y lo que te gusta es como es, la competitividad que tiene.

P: Me comentaste antes la columna vertebral del equipo, ¿esperas alguna salida de los que me citaste?

R: Salidas de los que son jugadores que ya se piensa que ya tienen equipos por ahí, pero yo esperar salidas nuevas, no espero. Ahora pueda haberlas pero esto todavía no podemos decirlo porque esto lo tiene que anunciar el club y son ellos los que gestionan todas las cosas.

P: El filial a las órdenes de Juan Marrero está haciendo muy bien los deberes incorporando a muy buenos jugadores, ¿hay alguno por el que tengas especial devoción?

No, hay muy buenos jugadores en el filial y ya hemos traído a Emmanuel, Hwang, Lele, Gori y Facu y todos me gustan y todos en su momento tendrán su oportunidad. Ahora cada uno de ellos tiene que currárselo en el filial que es donde tienen que trabajar y luego Juan me dirá, mandarán, iré a verlos yo. También Liam que está entrenando con nosotros

P: Bajando un escalafón en la cantera, tu hijo ha fichado por el Juvenil A del Extremadura.

Si bueno como vine a vivir aquí, Almendralejo, y él estaba en el juvenil de División de Honor del Dépor, pues bueno yo creo que es bueno que siga jugando aquí aún encima en el Extremadura y yo creo que al Extremadura igual que trae jugadores pues le viene bien que juegue David ahí. Pero más allá de eso él hace un deporte que es el que le ha gustado, es el que gusta y ahora lo que tiene que hacer es que si le gusta que se dedique a él que se dedique a eso muy fuerte y aparte, lógicamente, sobre todo los estudios es lo más importante para mí.