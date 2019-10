Ter Stegen: "Todo lo que tengo alrededor me ha hecho crecer y eso me hace feliz"

El portero del Barcelona está viviendo una de sus mejores etapas como futbolista en el ámbito de clubes. Sus actuaciones le han valido para estar entre los nominados a portero del año por la Uefa, entre otros premios, y es considerado uno de los mejores guardametas del mundo actualmente.

El alemán ha concedido una entrevista para la web del FC Barcelona aprovechando su reciente bicentenario de partidos que cumplió frente al Sevilla (4-0), en el partido de Liga disputado el pasado domingo en el Camp Nou. De estos 200 partidos que ha disputado, el club ha vencido en hasta 144, en los que Ter Stegen ha realizado intervenciones prodigiosas, lo que le ha servido para lograr hasta 86 porterías imbatidas.

Recuerdos imborrables

"Uno de los partidos de los que guardo un mejor recuerdo es la final de la Champions de Berlín, pero también de otros que nos han dado títulos. Al final, estos son los momentos más especiales que puedes vivir como jugador", declara el meta del Barça relacionado con los mejores momentos que guarda en la memoria desde que viste la camiseta azulgrana.

"El primer partido siempre es muy especial y lo disfruté mucho", decía el alemán, respecto al primer encuentro que disputó en la Champions League frente al Apoel (1-0).

200 partidos con el Barça

200 partidos en el FC Barcelona dan para mucho, especialmente en competiciones de máxima exigencia como LaLiga española o la Uefa Champions League, relacionado con el rival que más veces ha tenido que sufrir en su contra Ter Stegen lo tiene claro. "Uno de los jugadores que más daño me ha hecho en la Liga es Aduriz, porque me ha marcado varias veces", y continúa: "Me queda un último partido en la Liga, y espero que no me marque".

Preguntado por el crecimiento personal a nivel táctico y técnico desde que llegó en el año 2014 hasta ahora, el joven portero de Mönchengladbach se muestra muy crítico: "He cambiado especialmente en la experiencia adquirida, aunque también he mejorado mucho en aspectos del juego".

Contento por haber llegado a la nada desdeñable cifra de 200 partidos con el Barça, Ter Stegen se muestra agradecido y orgulloso de lo que ha conseguido: " Estoy muy contento por haber llegado a esta cifra de 200 partidos, que no es habitual. He cambiado como persona. Todo lo que tengo alrededor me ha hecho crecer y eso me hace feliz".