Machín: "Hemos perdido de una manera digna"

Pablo Machín, entrenador del Espanyol, ha hablado ante los medios de comunicación después de la nueva derrota del equipo perico en liga, esta vez ante el Real Madrid por 2-0. Su discurso en rueda de prensa fue muy diferente al de la semana pasada en la que dio un toque de atención a sus jugadores tras perder 2-4 en casa. En esta ocasión reconoció haber perdido de "manera digna", y se mostró "satisfecho" con el juego del equipo.

El técnico soriano nada más empezar valoró la derrota objetivamente, y dio importancia al cambio de imagen del equipo sobre el campo: "No hemos podido puntuar que era la intención, pero teníamos marcados mini objetivos y la mayoría de ellos lo hemos cumplido. Dimos la cara ante el mejor Madrid y en su mejor momento. Hemos llevado a cabo el plan de una manera digna, apretando arriba y hemos dificultado al Madrid. Era la forma de llegar y lo hemos logrado, pero ha sido una lástima no haber sido efectivos en las dos primera ocasiones que tuvimos. Si tienes una oportunidad, hay que ser eficaz. Para nosotros habría sido decisivo haber jugado con uno más durante muchos minutos, pero eso no depende de nosotros; la imagen sí y la hemos mejorado” afirmó.

Machín también fue preguntado por la falta de gol en los últimos metros del equipo perico: “Sé lo que tengo y donde estoy y sabía lo que había cuando llegué. Tengo que optimizar mi plantilla y seguro que tenemos mejores jugadores de lo que se está viendo. El objetivo era dar la cara y seguir cogiendo confianza. No hemos sido todo lo determinantes que quisiera en las áreas, sobre todo en la rival. Nos ha penalizado no ser tan eficaces arriba” confesó.

Pablo Machín también habló de sus sensaciones en el banquillo desde que llegó hace poco más de un mes y medio: “Estoy responsabilizado sobre todo, pues cuando decido coger el toro por los cuernos es con todas las consecuencias. Creo que podemos salvar la categoría pues hay argumentos para que jueguen mejor. Sólo estoy enfadado con media parte de todos los partidos que hemos jugado desde que yo llegué, unos minutos que creo que no se pueden producir. Hoy estoy satisfecho con el rendimiento pues se puede perder en el Bernabéu, pero hemos perdido de una manera digna, teniendo nuestra ocasiones” reconoció.

El técnico perico manifestó su disconformidad con las decisiones arbitrales durante el partido, en concreto la no cartulina a Vinicius que hubiera supuesto la expulsión del brasileño: “Yo me centro en aspectos tácticos. Es incuestionable que cuando valoramos los criterios arbitrales, ellos tiene el suyo. Es cierto que nos gustaría que todo estuviera más homogeneizado y todos supiéramos cuando es tarjeta o no. Si estás abajo es también porque esos detalle no nos han beneficiado. Esperamos que ese handicap vaya mejorando. Si hubiera pitado penalti nadie hubiera dicho que no porque el empujón existió pero igual considera que no era suficiente para pitar. Creo que la amarilla es más clara y que el 99% de la gente que lo ha visto pensaba que podía haber sido la segunda amarilla y su expulsión” afirmó.

Machín mandó un mensaje crítico y duro a la plantilla la semana pasada después de la derrota ante el Osasuna, y en rueda de prensa ha sido preguntado por la reacción de sus jugadores a esas palabras: “La veo también en el día a día y es difícil que se vea plasmada en un escenario como éste. A esa rueda de prensa se le ha dado mucha importancia. En todo lo que dije me ratifico y los futbolistas saben que llevaba razón y lo mismo que sentía yo sentían ellos. Hoy tengo argumentos para defenderlos, dimos todo lo que tenemos y competimos bien” reconoció.

Por último el técnico perico habló de los próximos duelos ante el Betis y el Leganés: “Todos los partidos son oportunidades para ganar puntos y autoestima. Los dos que quedan antes del parón navideño son determinantes, hay que ganarlos como sea y a partir de ahí, ganaremos en confianza y mejoraremos como equipo” indicó.