Matthias Jaissle: "Estoy un poco nervioso por el partido de mañana"

En el día de hoy, el entrenador alemán del Salzburgo junto con el jugador Max Wober, exjugador del Sevilla, se dieron cita con los medios para hablar sobre el encuentro de la Champions League de mañana que los enfrentará ante el club sevillista.

Declaraciones de Max Wober

Max Wober: "Hemos empezado muy bien como equipo, hemos ganado todo, no perdemos desde aquel partido de pretemporada este verano. Esperamos con mucha ilusión el partido de mañana y muy feliz de volver a la ciudad. Me hace mucha ilusión estar aquí y es una gran sensación el hecho de volver para jugar contra tu ex equipo. Espero con mucha alegría el día de mañana y espero poder ver cómo ha evolucionado el club tras estos años" afirmó Wober.

Declaraciones de Matthias Jaissle

Matthias Jaissle: "Me encuentro súper bien, aunque estoy un poco nervioso por el partido de mañana. Me da mucha alegría escuchar esas buenas críticas por parte de Julen Lopetegui y por parte de muchos equipos de Europa, es un elogio además teniendo este equipo, formado por tantos jugadores jóvenes. Yo creo que una parte del examen ya la hemos pasado con el hecho de llegar a esta competición tras haber disputado las fases previas, es un gran reto poder estar aquí con los mejores equipos de Europa. Poder escuchar mañana el himno de la Champions será un momento muy emotivo para todos nosotros, algunos de los jugadores que tenemos van a debutar mañana en la competición.

Sobre el conjunto rival: Hemos analizado al Sevilla y mañana nos vamos a enfrentar ante un gran equipo y tenemos que competir lo mejor posible. Polster es claramente una leyenda del club, he visto también el tour y le he podido ver ahí en los grandes momentos de la historia del Sevilla. Hoy ya les he dicho a todos que tienen que tener valor y afrontar este gran reto" concluyó Jaissle.