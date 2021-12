Se salvó a última hora (2-4)

Se enfrentaron en el Estadio Municipal de Fútbol del Prado el CF Talavera y el Real Betis Balompie en la Segunda Ronda de la Copa del Rey 2021/2022. Ambos conjuntos venían de ver como en los días previos ya habían ocurrido varias gestas en las que los equipos más débiles ponían contra las cuerdas a los equipos de primera. Recordemos que Linares y Alcoyano echaron a Alavés y Levante y que tanto Celta, como Sevilla, Elche y Español se las habían visto crudas para pasar.

El Betis salía con diez cambios en el once con respecto al de su último choque frente a la Real Sociedad en liga. Pellegrini salía con: Joel, Aitor, Pezzella, Édgar, Miranda, Carvalho, Guido, Rodri, Joaquín, Tello y Borja Iglesias.

Enfrente, el CF Talavera, que salía con: Miño, Monroy, Bourdal, Juanma, Góngora, Ortega, Vicente Romero, David Añón, Jordi Martín, Borja Díaz y Rodrigo.

El partido comenzaba a las 19h en Talavera de la Reina y poco iba a tardar en ponerse en movimiento. Y es que, en el minuto 7, ante una salida de Joel Robles, el colegiado señaló penalti a favor de los locales. Luego en la repetición se vio que apenas había contacto, pero recordemos que en estas rondas todavía no hay videoarbitraje. Góngora no fallaría desde los once metros y el Talavera se adelantaba así en el marcador.

Desde entonces, el Talavera dio un paso atrás que duraría hasta que el Betis hizo notar la calidad de sus jugadores e igualaba el encuentro con un muy buen gol de Borja Iglesias tras una buena jugada de Rodri.

El Betis siguió intentándolo y acercándose, sin embargo, la primera mitad terminó sin que el marcador se volviera a mover. Ambos equipos se iban a vestuarios con empate a uno en el marcador.

La segunda mitad empezó con una gran subida de nivel del Talavera y los de Pellegrini tuvieron que dar un paso atrás obligado ante las continuas oportunidades con las que contaban los locales. Cuando más cerca parecía que estaba el tanto del Talavera, llegó una muy buena jugada de William Carvalho, el portugués sería derribado dentro del área y el Betis contaría con un penalti a favor que convertía Joaquín desde los once metros.

Talavera seguiría contando con ocasiones y, aunque Lainez contó con una oportunidad clarísima para sentenciar el partido, el equipo local empató de nuevo el encuentro en el minuto 89 de partido.

El partido fue así a la prórroga. Ideas muy claras en el encuentro. El Talavera buscaría que se jugara lo menos posible y esperar a una tanda de penaltis en la que se pudieran llevar el partido. Por otro lado, el Betis metería a Alex Moreno y William Jose para intentar llevarse un partido que se le había atascado por completo.

Minuto 116 de partido, falta lateral a favor del Betis. El balón sale despejado por la defensa local y Juanmi la abre a la banda. Balón para Lainez que la pone en el único hueco que había y adelanta a los verdiblancos en el marcador. Los béticos respiraban y la grada local aplaudía a su equipo que lo había dado todo ante uno de los mejores equipos actualmente en LaLiga. Aún así, el encuentro no había terminado y todavía tuvimos tiempo para ver cómo Borja tras una jugada en la que regateó hasta tres futbolistas le cedería el balón a Canales para que empujara a puerta vacía e hiciera el 2 a 4.

Finalmente, el estadio entero, que también contaba con muchísima representación bética y que había vivido una fiesta histórica para la localidad de Talavera, se ponía en pie para despedir a sus jugadores que hicieron muy difícil el partido a un histórico como el Betis. Un Betis que desde ya piensa en el encuentro del domingo frente al Athletic con un ojo puesto en el sorteo de copa de mañana para conocer el que será su próximo rival.