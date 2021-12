Pellegrini: "El plantel está concentrado para lo que viene"

Tras el triunfo copero con sufrimiento del Real Betis Balompié ante el Talavera, el técnico verdiblanco pasó por sala de prensa para analizar el encuentro, los goles y la clasificación verdiblanca a la siguiente eliminatoria copera. El Real Betis empataba en los noventa minutos reglamentarios y el partido tenía que resolverse en la prórroga, aunque al técnico chileno lo único que le importaba era conseguir el objetivo: el de estar en la siguiente ronda.

No quiso quitar mérito a su rival que según decía El Ingeniero: "tuvo mucho mérito por su rendimiento". Pero a su parecer, "el primer penalti fue inexistente y le permitió ponerse en ventaja. Luego en la segunda mitad sí tuvieron ocasiones muy claras aunque tuvieron la mala fortuna de no convertirlas".

Sobre el encuentro del Real Betis quiso recalcar que quizás "veníamos con un exceso motivacional y, aunque no quiera, eso puede llevar a cierta relajación por jugar con un equipo inferior cuya motivación es más grande". Pese a ello, el técnico chileno del Real Betis Balompié hablaba de la importancia del equipo de "no bajar los brazos pese a no hacer un buen partido".

Sobre la actuación de Joel en portería y sus rotaciones también habló el Ingeniero: "Tenemos tres porteros. Rui está jugando todo ante la lesión de Bravo y pusimos a Joel en copa para que tuviera su oportunidad". También quiso analizar el momento que vive la plantilla: "Estamos bien porque seguimos en las tres competiciones. Hemos hecho una planificación con la cantidad de minutos y el rendimiento que han tenido los jugadores" empezó diciendo para dejar claro que este Betis no se queda aquí: "Tenemos que hacer un buen partido en Bilbao antes del parón de Navidad, pero el plantel está muy concentrado para ello".

Uno de los protagonistas del encuentro, que intenta reivindicar su papel cada vez que goza de minutos en competición copera, es sin duda Diego Lainez. El joven futbolista mexicano contribuyó con un gol a la victoria verdiblanca: "Le vienen bien estos minutos porque se está recuperando de la lesión". Además, dejó claro que no hay un equipo B: "En las tres competiciones estamos haciendo rotaciones. Hoy han jugado jugadores que están entre los diez con más minutos", concluyó.