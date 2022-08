Cunha hereda la '9' de Luis Suárez

El Atlético de Madrid tiene un nuevo '9'. Tras la salida de Luis Suárez el pasado verano creció la incertidumbre sobre quién sería capaz de portar en esta nueva temporada la vacante que dejó el uruguayo. Según informó el diario Marca este sábado, ese problema ya estaría resuelto y Matheus Cunha sería el elegido para cargar con la gran responsabilidad que ya ejercerían en su momento Falcao, Fernando Torres, Diego Costa y Luis Suárez.

El delantero brasileño, que llegó el pasado verano a las filas del Atlético de Madrid, parece ser un fijo para Simeone en esta nueva campaña. La imposibilidad de fichar del club colchonero junto a la garra y las ganas de crecer del ariete hacen que tanto el club como Simeone apuesten por el brasileño sin pensarlo.

El delantero de 23 años, que recaló por 25 millones como prácticamente un desconocido, tenía una tarea complicada a su llegada al tener que competir por un puesto en el once con Griezmann, Joao Félix, Luis Suárez y Correa, por lo que al comienzo de su etapa debió asumir un rol secundario en el equipo.

Matheus Cunha celebrando un gol frente al Getafe CF en la Liga Santander. Foto: Página Oficial Atlético de Madrid.

La llegada en la recta final del mercado provocó que el brasileño partiera con desventaja respecto a sus compañeros, que comenzaron la pretemporada desde el día uno, pero el ariete logró a lo largo de la temporada hacerse con un sitio a base de méritos. 7 goles y 7 asistencias en un total de 1341 minutos han sido las cifras que han provocado que los aficionados piensen que esta nueva temporada será la suya.

Hace tan solo dos meses que acabó la temporada y antes de reencontrarse con sus compañeros en los Ángeles de San Rafael mostro, Cunha, demostrando su compromiso con el club, hizo unas declaraciones en la web del club remarcando las ganas e ilusión que el grupo tiene para hacer que esta campaña sea memorable para el conjunto y seguidores rojiblancos.

❝Queremos hacer una temporada memorable y tenemos que trabajar mucho el inicio para tenerla❞.



— @mathcunha20 🎙 pic.twitter.com/6GpipIZCTl — Atlético de Madrid (@Atleti) July 13, 2022

Ahora, tan solo unos días más tarde, parece que el brasileño se encuentra en la temporada en la que debe explotar. Con la herencia del ´9´a su espalda y la confianza del “Cholo”, el cual le ha colocado en los entrenamientos como parte del equipo titular, Cunha pondrá todo su empeño en hacerse con un hueco en el equipo y cumplir con todas las expectativas puestas en él.

Con la llegada al club colchonero, Matheus Cunha no solo ha dado un gran paso en su carrera en cuanto a clubes, sino que tras ganar el oro en los Juegos Olímpicos del año pasado y lograr afianzarse como jugador importante con la elástica rojiblanca, ha sido convocado por la selección absoluta dirigida por “Tite” hasta en siete ocasiones.

Esta temporada, con Mundial incluido en el mes de noviembre, servirá de motivación extra para que el brasileño demuestre sus cualidades y logre imponerse en la delantera rojiblanca.

Entrar en la historia del club o salir por la puerta de atrás

La herencia del número '9' no es tarea sencilla entre los clubes grandes, y en el Atlético de Madrid este hecho no es una excepción. La carga extra que genera este dorsal en los jugadores es una tarea complicada de llevar para ciertos jugadores. Si bien es cierto que en la mente de los colchoneros han quedado grabados nombres como los de Adelardo, Vieri, Fernando Torres, Falcao, David Villa y Luis Suarez, también hay otros nombres que pese a disfrutar de grandes momentos por el club no han logrado estar a la altura de las circunstancias: Kalinic, Jurado, Adrián López y Mandzukic, entre otros.

Fernando Torres besando el trofeo de la Uefa Europa League con el Atletico de Madrid. Getty Images

La historia del dorsal '9' en el club colchonero hace que la tarea de Matheus Cunha durante esta temporada no sea para nada sencilla, por lo que antes de comenzar a hacer deducciones habrá que esperar a que acabe la temporada para concluir y terminar por definir si el brasileño será uno de esos jugadores que logran entrar en la historia del club colchonero o si por el contrario acabará saliendo por la puerta de atrás como muchos otros se han visto obligados a hacer.