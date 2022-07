Lewandowski: "Si juegas para el Barça, siempre piensas en ganar títulos"

El nuevo jugador del Fútbol Club Barcelona, Robert Lewandowski, compareció en una rueda de prensa en Dallas, en la previa al encuentro ante la Juventus.

Ambición y hambre desde el primer día

El delantero polaco, que será presentado en el Camp Nou el próximo 5 de agosto, habló de la ambición que debe tener un jugador de este club: "Si juegas para el Barça, siempre piensas en ganar títulos, pero las cosas tienen que ir paso a paso. Con nuestro potencial, podemos estar arriba y pelear. Esta temporada irá mejor que las anteriores", afirmaba.

Además, Lewandowski, comentó las facilidades que le está poniendo el equipo y sus compañeros para adaptarse al equipo y lo bien que se están preparando en esta pretemporada: "Todo el mundo me está ayudando. He venido para hacerlo lo mejor que puedo. Desde el primer día intentan hacerme las cosas más fáciles. Eso es para mí mucho. Tengo que adaptarme al equipo (...) Cada partido de pretemporada es importante para nosotros, para prepararnos bien para la temporada. Tenemos que intentarlo hacer lo mejor posible. Tenemos una mentalidad ganadora. Queremos ganarlo todo, incluso los amistosos", respondía ex atacante bávaro.

Con ganas de brillar y hacer que brillen

La nueva incorporación para el ataque azulgrana se mostraba ambicioso con su rendimiento individual y confiado de los jugadores que le van a rodear: "Siempre tengo en la cabeza ganar el partido y marcar el gol. No importa el partido o el rival. Siempre tengo hambre de ganar. Hay un gran potencial en este equipo. Tenemos que ir todos juntos paso a paso", aunque no se atrevió a decir cuantos goles iba a marcar: "Nunca digo una cifra de cuántos quiero marcar. Lo más importante es lo que haga con el equipo y para el equipo", finalizaba las declaraciones.