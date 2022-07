El dilema del lateral derecho en el Real Madrid

El lateral derecho del Real Madrid lleva siendo propiedad de Dani Carvajal desde que este volviese del Bayer Leverkusen en el verano de 2013. En estos años, han sido varios los entrenadores que han pasado por el club madridista, y todos ellos han confiado en el canterano para ser titular por esa banda derecha. El español, que este año pasa a ser cuarto capitán del equipo, ha conseguido 1 Copa del Rey, 5 Champions League o 3 Ligas, entre otros muchos trofeos, y le ha dado la razón a aquellos que le han otorgado un papel principal en ese flanco de la defensa. Sin embargo, las dudas respecto a Carvajal han aumentado en las últimas temporadas, debido a que las lesiones se han vuelto algo recurrente en la vida del de Leganés, que además ha bajado su nivel. Aún así, el club tiene fe ciega en él, y prueba de ello es su renovación hasta 2025 cuando el jugador no pasaba por su mejor momento.

Por otra parte, el final de la temporada pasada invitó al optimismo a la afición madridista, ya que el lateral apenas se lesionó y volvió a su mejor versión. Se vio al Carvajal de antaño en esa recta final de campaña, en la que dejó actuaciones sublimes como contra el Sevilla FC o contra el Liverpool, en un partido en el que sostuvo a Luis Díaz, uno de los extremos más habilidosos y difíciles de defender del mundo. A pesar de ese final de temporada, los problemas físicos siguen siendo el talón de Aquiles del internacional español, que ya se ha perdido, con el de esta madrugada, dos encuentros de pretemporada, contra FC Barcelona y Club América. Y es ahí cuando aparecen las dudas, porque los suplentes de Carvajal no terminan de convencer.

Opción Lucas

Lucas Vázquez renovó con el Real Madrid después de una gran temporada en la que aprovechó las constantes bajas de Carvajal para hacerse con el puesto de lateral diestro. El club vio en él la opción perfecta para cuando Dani no estuviese y decidió apostar por Lucas en esa demarcación. Parece ser que es la opción que más gusta a Ancelotti para ser el suplente en el carril derecho, sin embargo, aunque el gallego cumple cuando juega ahí, se le nota a veces que no es defensa y eso el equipo lo paga. Además, parece que el ex del Espanyol vería con buenos ojos volver a la delantera y así poder pelear por completar tridente junto con Karim Benzema y Vinicius Jr.

Poca confianza en Odriozola

Álvaro Odriozola, que estuvo cedido la temporada pasada en la Fiorentina, en la que disputó 27 partidos, marcando un gol y dando una asistencia, ha vuelto a la capital de España con ganas de luchar por un puesto en el conjunto de Ancelotti. El problema es que ni club ni entrenador parecen confiar del todo en el donostiarra, y aunque el jugador sueña con quedarse, a día de hoy su futuro es incierto.

El club vería con buenos ojos una venta, pero ante las ganas del futbolista de permanecer en el actual campeón de Europa, habrá que esperar para ver qué es lo que ocurre finalmente con el vasco. Pase lo que pase, todo hace indicar que este tema se solucionará después de la gira estadounidense.

El dichoso pasaporte

La última posibilidad que se baraja para ese lateral derecho es la de Vinicius Tobías, que llegó cedido desde el Shakhtar Donetsk cuando estalló el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Tras unos meses en el Castilla, el joven brasileño se incorporó a la pretemporada con el primer equipo y su juego ha llamado la atención del resto. El Madrid se plantea ejercer la opción de compra, ya que ven en el jugador un gran potencial y un posible titular en el equipo en los próximos años.

El problema con él es su condición de extracomunitario. Los blancos siguen esperando el pasaporte de Vinicius Jr, que junto con Militao y Rodrygo, llenan el cupo de extracomunitarios. Hasta que el documento no llegue, Tobías podrá entrenar y disputar amistosos con el equipo de Ancelotti, pero no podrá jugar ningún partido oficial.

Estas son las diferentes alternativas que manejan por ahora los blancos en dicha posición, en la que poco a poco se irán despejando las dudas.