Simeone: "Este Madrid me recuerda al Atlético de Diego Costa que tanto criticaban"

El técnico del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, compareció en rueda de prensa tras el partido frente al Real Madrid (1-2) celebrado el domingo 18 de septiembre, correspondiente a la 6º jornada de LaLiga Santander.

Gran partido del rival

El gran partido del equipo blanco fue la primera cuestión por la que fue preguntada el técnico argentino. "El Madrid defiende muy bien, corre poco, te cierra espacios, ataca a la contra, es algo fantástico de ver", comenzó Simeone, quien no dejo de alabar el juego del rival: "Se puede jugar bajo y hacerlo bien, como el Madrid. Tiene una contundencia terrible y eso le da una diferencia con el resto importante", sentenció.

Los goles tempranos del Real Madrid

El Real Madrid logró marcar dos goles en las dos ocasiones que tuvo en la primera mitad. Aún así, la perseverancia del equipo obligó a los rojiblancos a no perderle la fe al partido. "Pese a que ellos aprovecharon sus dos situaciones de gol para ponerse en ventaja, hablamos en el descanso y en el segundo tiempo elevamos la intensidad para recuperar en campo contrario. El equipo hizo un gran esfuerzo, estuvimos cerca de empatar, pero sí es verdad que son un equipo que defiende ordenado como ellos y contragolpea así, me gusta porque se puede jugar bajo y jugar bien. Los felicito", expuso el técnico rojiblanco tras terminar el encuentro.

Griezmann y su titularidad

Antes del inicio del encuentro, la titularidad de Antoine Griezmann fue el tema más destacado. Por ello, y por la importancia que el francés aporta al sistema rojiblanco fue preguntado el Cholo

"Nos dio un gran trabajo en varios lugares, como segunda punta bajando a asociarse, en el segundo tiempo volcándose a la izquierda para jugar con dos delanteros e hizo un partido importante como varios chicos del equipo. Ojalá siga en el nivel en que está. Entendimos que tenia que entra de inicio e hizo un gran esfuerzo", declaró el técnico.

Sensaciones del partido

"No puedo recriminar nada a mis futbolistas. Lo dieron todo, se entregaron al partido, pero ellos tienen un juego directo muy bueno, transiciones en defensa-ataque muy rápidas y una contundencia extraordinaria", declaró. Una contundencia que Simeone quiso remarcar: "Me gusta que se puede ver un equipo ordenado defensivamente, que contraataque y aprovecha bien sus ocasiones. A pesar de ello, siempre estuvimos dentro del partido, buscamos no irnos pese al 0-2 y en el segundo tiempo creo que mejoramos en la intensidad", prosiguió el técnico alabando también el trabajo de sus jugadores.

Debilidad defensiva

Las bajas en la parcela defensiva atlética se han hecho notar en este inicio de temporada. Tanto Savic como Giménez no estaban disponibles en el partido frente al máximo rival, por lo que Simeone se vio obligado a poner a Felipe en el once, algo por lo que fue preguntado el técnico en rueda de prensa: "Savic y Giménez son importantes en la plantilla. Hoy Felipe hizo un buen partido en lo que buscábamos, a veces resolvió bien y otras no, pero es normal ante grandes futbolistas. Esperamos que ambos puedan estar más con el equipo, el año pasado lo sufrimos muchísimo", declaró un Cholo que ve muy afectada la zona defensiva.

Futuro de esta temporada

El entrenador argentino comprende las dudas que ha creado su equipo dado el mal comienzo de temporada, pero no quiere centrarse en los resultados, sino en las ganas que el equipo tiene de revertir la situación. "Competimos cada partido intentado dar el máximo para sumar la máxima cantidad de puntos. Venimos de perder dos partidos en casa en liga, contra el Villarreal y ayer no merecidamente, pero perdimos. Entendí que Llorente tenía más respuesta en el duelo con Vinicius, hizo un gran trabajo. No es una excusa que Marcos esté acá o allá. No funcionó bien la pareja João y Griezmann, no pudimos conectar como queríamos", terminó un Cholo que sabe perfectamente de la capacidad con la que cuenta su equipo.