Simeone: "Un derbi siempre es especial para nosotros y los aficionados"

Suenan los tambores de derbi por las calles de Madrid y está todo prácticamente listo para que el balón comience a rodar por el césped del Metropolitano, sin embargo, entre todas esas preparaciones previas al encuentro, están las ruedas de prensa. En este caso, y en vista del alboroto generado alrededor de Vinicius y sus bailes, Simeone ha optado por alejarse de lo extrafubolístico y centrarse en lo que a los 90 minutos de partido se refiere.

Como era de esperar, la primera pregunta iría referida al tema más caliente ahora mismo: la polémica del jugador brasileño del Real Madrid, sin embargo, el Cholo se desentendió totalmente: "Me centro lo que me ocupa, como entrenador, buscar caminos para hacer un gran partido. Un derbi siempre es especial para nosotros y los aficionados". Aún así, al tema de Vinicius quiso añadir: "Vivimos en una sociedad que estamos involucrados todos. Somos personas, es la sociedad que tenemos", en referencia a todo lo que se ha generado a partir de unas declaraciones sin intenciones.

La enfermería vuelve a estar llena

En cuanto a lo que ocupa de su plantilla, afirmó que Oblak jugaría el derbi de inicio, pero que la situación de Giménez y Savic le preocupa: "La temporada pasada nos costó muchísimo, el tiempo de Savic y Giménez que fue mucho. Esperemos que esta temporada no pase. Son jugadores importantes para nosotros". Además, aprovechó para disipar más dudas en el "tema Griezmann": "Entendemos que Morata y Joao están muy bien, Griezmann lo está haciendo muy bien en los 30 minutos que juega porque nos da un paso en el partido, nos da juego, jerarquía, una mejor sociedad en ataque".

Griezmann durante el último entrenamiento | Foto: Atlético de Madrid

Sin miedo al éxito

La derrota en Champions pudo hacer más daño anímicamente al equipo rojiblanco de lo que parece, pero Simeone prefiere centrar la mente en el derbi y alejarse de los fantasmas: "Me habría gustado llegar con una victoria, pero mirándolo desde el lado positivo, te despierta siempre una tensión y nos enfrentamos a un gran equipo, con grandes futbolistas desde hace muchos, años: Benzema, Modric... Tantos años compitiendo. Y luego una generación joven que está haciendo el Real Madrid con muy buenos futbolistas".

Continuando por la línea de lo psicológico, Simeone, como todo el mundo sabe, es un entrenador muy pasional y es algo que siempre busca transmitir a sus jugadores, y así como las críticas no le afectan, las dudas tampoco: "Siempre pienso que los partidos importantes es importante llegar por la confianza y seguridad, pero desde que empieza el partido es una historia nueva. A los que nos tocó jugar o a los que somos entrenadores, entendemos que todo está bien hasta que el árbitro arranca el partido y comienza una película nueva en la que no sabemos cuál es el final. Por eso es tan divertido este juego".

Rivalidades a parte, Simeone es un grandísimo entrenador que sabe reconocer el trabajo de otros equipos y el Real Madrid no iba a ser menos. El técnico argentino sabe que no será un partido fácil por el desempeño que harán los blancos, aunque no baja los brazos y avisa: "Tiene un equipo extraordinario, con jugadores jóvenes que están haciendo la transición de otros que llevan años rindiendo con un extraordinario nivel. Buscaremos llevar el partido a un lugar donde podamos estar cómodos". También fue preguntado si le temía a las segundas partes del Real Madrid, pero rápidamente contestó que él no se fija solo en los segundos cuarenta y cinco minutos, sino en el global.

Cerrando con la rueda de prensa, el derbi será un partido histórico más allá del resultado, pues Simeone alcanzará a Luis Aragonés con más partidos al frente del Atlético de Madrid en liga, al igual que Koke igualará a Adelardo con más partidos enfundándose la rojiblanca. Simeone se considera un afortunado por todo lo que está viviendo y así lo ha declarado en los micrófonos: "El tiempo va relacionado a un gran trabajo por el club, para darme grandes futbolistas, y únicamente por tener jugadores comprometidos. Soy afortunado por haber pasado tantos años con jugadores, transiciones de unos que llegaron y otros se fueron, con lo más complejo que es tener jugadores comprometidos con una causa. Soy afortunado. Si no, no habría podido estar tantos años", concluyó Simeone.