El Barça Femení aplasta al Benfica en el estreno en Champions (9-0)

El Barça Femení se estrenaba en la nueva edición de la UEFA Women's Champions League 2022-2023 contra el Benfica, en la primera jornada de la fase de grupos.

La carta de presentación de las azulgranas en la máxima competición europea no podía ser mejor. La palabra goleada se queda corta tras nueve goles que el Barcelona logró marcar ante el Benfica que poco pudo hacer ante la maquinaria culer. Las autoras fueron; Patri, Aitana, Oshoala (2), Mariona, Crnogorcevic, Geyse (2) y Claudia Pina.

Homenaje a la reina

En la previa del encuentro, Alexia Putellas acompañada de sus compañeras, enseñaba el Balón de Oro recibido en París a la afición. Es Por segundo año consecutivo, la centrocampista española se coronaba como mejor jugadora del mundo.

Alexia Putellas enseñando el Balón de Oro a la afición| Foto Noelia Déniz-VAVEL

El XI de Giráldez

El técnico azulgrana apostaba por una alienación con muchos cambios: Gemma Font en portería, línea de cuatro para Lucy, Irene Paredes, Mapi León y Núria Rábano. En el centro del campo; Ingrid, Patri y Aitana, y en ataque; Crnogorcevic, Mariona y Oshoala.

Apisonadora azulgrana

El conjunto azulgrana no tardó nada en ponerse manos a la obra y en el primer minuto de partido se adelantaba en el marcador. Oshoala recibía en el interior del área, lograba girarse y servía el balón para Patri que remataba de primeras para hacer el primero. Habían salido con muchas las locales que en el primer cuarto de hora arrollaron a su rival. Oshoala, Mariona y Crnogorcevic tuvieron en sus botas el segundo, pero entre la guardameta y las defensas lograron evitar el tanto. La portera, Rute Costa estaba siendo la mejor de su equipo, pero ante tantas llegadas no pudo evitar que llegará el 2-0. Antes de llegar al cuarto de hora, Aitana aprovechaba una dejada con la cabeza de Oshoala y la centrocampista no desperdiciaba la ocasión y hacía el segundo.

A la media hora de duelo llegaría la primera y la única aproximación del Benfica en la primera mitad, con un centro que atrapaba sin problemas Gemma. El equipo portugués no estaba nada cómodo sobre el terreno de juego y les duraba muy poco el balón. El Barça seguía con su partido y generaba mucho peligro. Otro duelo entre Mariona y Rute que volvía ganar la portera con una gran intervención, se salvaba de nuevo el conjunto visitante. Pero la portera no pudo evitar el golazo de Oshoala en el minuto treinta y cuatro. La delantera nigeriana desde fuera del área se animaba con un remate y enviaba el balón a la escuadra. El encuentro se marchaba al descanso con un resultado de 3-0, que reflejaba a la perfección lo visto en el terreno de juego.

Fiesta de goles en el Johan Cruyff

La segunda parte empezaría con el mismo guion que la primera, el Barça castigando al Benfica. A los cinco minutos de reanudarse el juego, Mariona se deshacía de la defensora con un caño y batía a Rute con un remate al primer palo. Seguía la fiesta en el Johan Cruyff, la afición disfrutaba del juego y los goles de su equipo.

El Benfica buscaba salidas rápidas para sorprender a la zaga azulgrana, pero pocas veces lo conseguía. Y cuando lo hacía no decidían bien el final de la jugada. Patri Guijarro gozó de dos ocasiones para aumentar la ventaja de su equipo, pero sería Crnogorcevic la encargada de marcar el 5-0. El centro era de Mariona y el remate de la suiza de cabeza.

En plena fiesta azulgrana, Giráldez realizaba los primeros cambios: Se marchaban Mapí, Crnogorcevic, Nuria y Aitana. En su lugar entraban Laia Codina, Claudia Pina, Rolfö y Geyse. Precisamente, esta última se uniría a la fiesta de goles en su primera intervención. Una triangulación perfecta entre Claudia, Oshoala y Geyse que finalizaba con el gol de la brasileña.

La actitud de las locales era impecable, las jugadoras se mostraban insaciables y no parecía que estuvieran ganando de goleada. Un resultado que seguiría aumentando. Una gran jugada de Geyse que regateaba a su marcadora y asistía a Pina que no quería perderse la fiesta de goles. El conjunto dirigido por Filipa Patão estaba completamente roto y las de Giráldez continuaron haciendo sangre. Una mala salida de la defensa la aprovechaba Mariona para regatear con mucha clase a la portera y regalarle el segundo gol a Oshoala que marcaba a placer.

No le daba tiempo al Benfica a recomponerse que el Johan ya estaba cantando otro gol, Geyse firmaba el segundo doblete de la noche rematando un saque de esquina servido por Pina. Para fortuna de las visitantes, la colegiada señalaba el camino a vestuarios, finalizaba el duelo y el suplicio del Benfica. Estreno inmejorable del Barça en la Champions que poco a poco empieza a lograr su mejor versión.