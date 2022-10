Una y mil veces te volvería a elegir

El Atlético de Madrid viene de caer de la manera más cruel en la penúltima jornada de la fase de grupos y se despide de manera anticipada de la Champions League, sin embargo, en el segundo tiempo, se vio un equipo diferente, un equipo que luchó hasta el final por conseguir esa victoria que le permitiera llegar con vida a Portugal y si bien el azar no permitió que dicho resultado se diera, lo que se vivió después del partido demuestra porque este equipo es diferente.

Foto: Alejandro Sancho VAVEL España

Si en las buenas te quiero, en las malas te amo

Tras la triple ocasión que tuvo el Atleti al final del encuentro y luego del pitido final, la hinchada rojiblanca, demostrando una vez más que no solo está con el equipo en las buenas, se quedó alentando a su equipo, arropándolo en ese momento de dolor y trasmitiéndole ese sentimiento que solo un verdadero hincha puede sentir.

Decir que no dolió sería mentir, fingir que no sienten decepción, sería engañar, pero ningún sentimiento negativo puede contrarrestar el hecho de que si el equipo está hundido, pues la hinchada lo rescata, que cuanto más lo golpeen, más respaldo se le brinda, porque la afición rojiblanca está en las buenas, pero sobre todo en las malas. ¿Cuántas veces este equipo se ha caído? Muchas. ¿Cuántas veces se ha levantado? Pues muchas más. Porque así es la vida y el Atlético de Madrid siempre se asemejará a la vida misma. Caer y levantarse, no hay otra manera de seguir.

Foto: Alejandro Sancho VAVEL España

Y ahora, cuando pregunten de qué equipo eres, siempre responde con orgullo, del Atlético de Madrid, porque los malos momentos pasan, porque la decepción y el dolor que puedes sentir ahora mismo se pueden transformar y se puede usar como impulso para lo que viene, para luchar con más fuerza, para pelear contra todo y contra todos y si alguien duda de este equipo significa que no lo conoce, porque el Atleti siempre resurge.