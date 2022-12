Previa Granada CF - Deportivo Alavés: enseñar la fortaleza como local para vencer al líder

La Liga Smartbank celebra esta semana su décima octava jornada, que abrirá con el duelo que medirá al Granada CF y al Deportivo Alavés. Un partido importante para ambos conjuntos, pues el Granada CF quiere conseguir un triunfo que le permita entrar de nuevo a los puestos de playoff y seguir de esta forma invicto como local. Delante tendrá a un Deportivo Alavés que llega lanzado, como el líder de la categoría y que buscará aumentar la distancia con sus perseguidores.

Seguir con el buen rendimiento en Los Cármenes

El Granada CF llega a este partido después de perder en la última jornada frente al CD Leganés en Butarque por 1-0, en un encuentro muy condicionado para los rojiblancos, que se vieron con uno menos durante prácticamente todo el juego tras la expulsión en el minuto 2 de Raúl Fernández, lo que hizo que debutara Adri López en la portería. Pese a la expulsión, el equipo granadinista supo reorganizarse bien y aguantó de manera muy positiva, hasta que en los primeros minutos de la segunda mitad el conjunto adversario marcara el único gol del encuentro por obra de Dani Raba, exjugador rojiblanco. De esta manera, el conjunto dirigido por Paco López se encuentra actualmente en octava posición con 25 puntos, a dos de las posiciones de promoción.

La llegada de Paco López al banquillo del Granada CF ha supuesto un cambio en varios ámbitos, como puede ser en el del esquema de la alineación, donde ha recolocado a Callejón en la banda, y ante la falta de efectivos en el centro del campo también ha adaptado a esa posición a Víctor Díaz, que ha hecho buenas actuaciones. Sin embargo, en cuanto a los resultados se refiere, todavía es pronto para valorar el cambio en el banquillo, ya que en los tres partidos que ha dirigido el técnico valenciano ha habido situaciones que han alterado el juego, como pueden ser las expulsiones, como en este último encuentro o como contra el Albacete Balompié, en el que los manchegos se quedaron con hasta dos jugadores menos. Ahora, el Granada tiene el objetivo de seguir mostrándose fuerte en Los Cármenes, donde no conoce la derrota en lo que lleva de Liga, y que tiene que ser un feudo en la búsqueda del ascenso.

Para este encuentro, la principal novedad estará en la portería, donde jugará el portero del filial Adri López tras la baja por sanción de Raúl Fernández y la lesión de André Ferreira. Por otra parte, siguen siendo baja por lesión Quini y Bodiger, aunque ya se han recuperado efectivos en la zona del centro del campo, por lo que está la duda de si Víctor Díaz seguirá ocupando esa posición en la que le acompañó en la pasada jornada Puertas, o si en cambio Petrovic entrará en la alineación junto a Meseguer. Con respecto a la delantera, es posible que Jorge Molina parta como referencia en el ataque tras ser el sacrificado en el último partido y ser sustituido en el minuto 5 para que entrara Adri López, mientras que en las bandas podría estar acompañado por jugadores como Uzuni o Callejón.

Afianzarse en el liderato

El Deportivo Alavés afronta este partido tras ganar en la pasada jornada al Villarreal B en Mendizorroza por 2-0, en un buen partido que se resolvió gracias al gol de penalti de Salva Sevilla antes de llegar al descanso y al tanto marcado en el 85 por Carlos Benavidez. Así pues, el conjunto vasco continúa como líder de la categoría con 31 puntos, con una ventaja de dos con el tercer clasificado, el Burgos CF. La primera vuelta del equipo está siendo muy completa, con un balance general de nueve victorias, siete empates y tan solo una derrota, la que tuvo precisamente ante el Burgos CF por 3-0 en el Plantío. Ahora, los babazorros quieren conseguir una victoria en uno de los campos más complicados de la categoría para seguir en lo más alto de la clasificación y aumentar distancias con el resto de los equipos.

La temporada del Deportivo Alavés ha comenzado de gran manera en la búsqueda de retornar lo antes posible a Primera División, mostrándose como un equipo fuerte y muy complicado de vencer. Encadena actualmente hasta ocho jornadas consecutivas sin perder, alargando esta racha hasta casi tres meses. Por otra parte, el rendimiento del Alavés a domicilio también está siendo positivo, tiene un balance lejos de Mendizorroza de tres victorias, cuatro empates y una derrota, pues consiguió vencer en Butarque, el Anxo Carro ante el CD Lugo o frente al Andorra FC, mientras que ha conseguido empatar en campos también complicados como Cartagonova ante el Cartagena CF y El Sardinero con el Racing de Santander.

Para esta jornada, Luis García Plaza ha confeccionado una convocatoria de 24 jugadores en la que la única baja por lesión es la de Mamadou Sylla, mientras que en ella han entrado dos jugadores canteranos como Imanol Baz y Asier Gago. En cuanto a la alineación, es posible que el técnico opte por realizar alguna rotación de cara a la próxima jornada intersemanal, tal y como ha confirmado el propio Luis García Plaza en rueda de prensa. Pese a ello, es posible que la defensa se mantenga muy parecida a la de la última jornada, formando Abqar y Maras el eje central de la zaga, y Tenaglia y Duarte en los laterales, mientras que también es posible que algún jugador como Luis Rioja o De La Fuente se mantengan en el once elegido.

Declaraciones de Paco López y Luis García

El entrenador del Granada CF, Paco López, ha comparecido en rueda de prensa, donde ha hablado sobre cómo afronta su equipo el partido: "Afrontamos el partido con la importancia de tres puntos, como contra todos los equipos, cualquier partido lo afrontamos de la misma forma. El Alavés es el mejor equipo de la liga y nos sirve para saber el nivel y el potencial que tenemos, y estoy seguro de que lo vamos a demostrar". También ha hablado de la importancia del día a día: "Esto es muy largo y el foco tiene que estar puesto en mejorar y en crecer como equipo. Lo importante es que todo el mundo aporte al colectivo desde el rol que le toque". Por último, ha hablado sobre las conclusiones en el tiempo que lleva: "Seguimos en el proceso de mejora. Tenemos que darle continuidad a un trabajo excelente y eso me hace ser optimista. Cuando veo trabajar al equipo así, en Leganés como se creció ante las adversidades... uno tiene que ser optimista sabiendo que es muy largo y el foco tiene que ser mejorar, crecer como equipo... eso es lo que te da conseguir los objetivos".

Por su parte, el entrenador del Deportivo Alavés, Luis García Plaza, ha comparecido en rueda de prensa también, donde ha hablado acerca de la importacia de un partido ante un rival directo: "Valen igual estos tres puntos que los del otro día contra el Villarreal B. Pienso que todavía no le han sabido coger el tranquillo a la categoría, cosa que nosotros sí hemos hecho desde el principio". También ha hablado sobre el rival, dejando claro que no sabe lo que se va a encontrar: "Apenas hemos visto un par de partidos y, además, han estado condicionados por las expulsiones. Conozco a los jugadores y su categoría pero no tengo muchas pistas de lo que nos podemos encontrar". Por último, ha hablado de la acumulación de partidos en pocos días: "Sí es verdad que ahora tenemos algunos viajes largos como el de Granada o el de Tenerife pero estamos hablando de doce días. Habrá alguna rotación porque, por ejemplo, puede haber golpes. Pero pienso que hay tiempo de sobra para jugar los partidos, preparar el siguiente y recuperar sin mayores problemas".

Convocatorias

Granada CF: sin confirmar.

Deportivo Alavés: Sivera, Owono, Arroyo, Duarte, Sedlar, Laguardia, Toni Moya, Salva Sevilla, Miguel De La Fuente, Jason, Luis Rioja, Tenaglia, Alkain, Guridi, Maras, Rober, Rebbach, Abqar, Carlos Benavidez, Taichi, Javi López, Abdallahi, Imanol Baz y Asier Gago.

Posibles alineaciones:

Granada CF: Adri López, Ricard Sánchez, Miguel Rubio, Ignasi Miquel, Neva, Meseguer, Víctor Díaz, Callejón, Melendo, Uzuni y Jorge Molina.

Deportivo Alavés: Sivera, Tenaglia, Abqar, Maras, Duarte, Jason, Carlos Benavidez, Salva Sevilla, Luis Rioja, Guridi y De La Fuente.