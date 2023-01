Previa UD Almería vs Atlético de Madrid: duelo rojiblanco en el Power Horse Stadium

El Atlético de Madrid viaja a Almería con la necesidad de conseguir los tres puntos y afianzarse en la zona Champions. Por su parte, el conjunto andaluz quiere la victoria para alejarse de la zona de descenso y dar un paso más para cumplir el objetivo de mantenerse. Los de Rubí arrastran un empate y una derrota tras el reinicio de la temporada y el entrador tiene una “obsesión para esta semana” que es “recuperar el feeling para estar más cerca de puntuar”.

Los de Simeone vienen de perder con buenas sensaciones frente al Barça. El conjunto colchonero llega al encuentro con dos bajas por lesión y una por sanción, además de, el viaje de Joao hacia tierras británicas. Con la baja del portugués, sumada a la salida de Cunha hace unas semanas, el ataque del Atleti se ha visto mermado y todavía no hay sustitutos.

Diego Ribas y Verza en el partido de vuelta de la temporada 2013/14 Foto: Getty Images

Antecedentes históricos

El Atleti y la UD Almería se han enfrentado en 14 ocasiones en partido oficial. El global refleja 7 victorias colchoneras, 2 almerienses y 5 empates. A los madrileños es un rival que se le suele atragantar a domicilio, solo han derrotado al Almería en 2 ocasiones, una en la Copa del Rey de 1996 y la otra, en su última visita en la temporada 2014/15 con un gol de Miranda.

Las dos victorias del Almería, también, llegaron en su casa. Una en el año 2010 con un gol de Pablo Piatti pero, la más recordada llegaría en 2014. Era una época en la que el conjunto de Simeone llegaba como líder al partido y el Almería rozaba los puestos de abajo. Los andaluces doblegaron al conjunto colchonero por 2 a 0 y dejó la competición empatada a 57 entre Atlético, Madrid y Barça. Ese partido dejaba una anécdota, Aranzubia debutaba en liga con la camiseta del oso y el madroño y en el minuto 84 era expulsado. El Atleti, sin cambios disponibles, decidió colocar a su capitán, Gabi, bajo los palos que no pudo atajar el penalti de Verza y puso el segundo en el marcador.

La UD Almería celebra el gol anotado frente al Cádiz. Foto: Getty Images

La situación del Almería

El equipo andaluz llega a este enfrentamiento con ganas de dar la campanada y derrotar a los colchoneros. Para ello, contarán con su nueva incorporación, el colombiano Luis Suárez que, ya debutó la jornada pasada frente a la Real Sociedad, tendrá ganas de anotar con su nueva camiseta y darle una alegría a la afición. Además, bajo los palos estará Fernando Martínez, el murciano es uno de los porteros de la liga con más paradas y en su debut en la máxima categoría está dejando unas grandes sensaciones. El Almería es un equipo bien trabajado, que ya demostró ante el Madrid que puede hacer daño a la contra, para ello, confiaran en la velocidad de Ramazani para esas rápidas transiciones.

Muchas ausencias atléticas y un Almería al completo

El Cholo no tiene disponible a Stefan Savic que cumple su primer partido de sanción tras la roja frente al Barça. También, por lesión el técnico argentino no podrá alinear ni a Carrasco ni a Giménez por sus molestias. El que sí estará en Almería es Pablo Barrios. El canterano estuvo indispuesto en la última sesión de entrenamiento e hizo trabajo en el gimnasio, pero, al final ha entrado en la convocatoria para el partido.

Por su parte, Rubí cuenta con su equipo al completo. En definitiva, la UD Almería tendrá todas sus armas disponibles para conseguir hacer daño al Atleti y que los 3 puntos se queden en casa.

Simeone dando órdenes frente al Barça. Foto: Getty Images

Simeone: “Compromiso”

Eso es lo que pide el ‘Cholo’ a sus chicos más allá de la calidad o la humildad. El técnico dijo: “Compromiso, es lo más sano, lo que sabemos hacer y lo que podemos darle al club en lo que queda de Liga y Copa del Rey”. Ante la necesidad de reforzar la plantilla, Simeone afirma que tanto Andrea Berta, director deportivo, y Gil Marín saben lo que necesita el equipo y que ellos “estarán preparados para cualquier situación que haya que afrontar”.

También, se ha acordado de Joao Félix. Simeone le desea lo mejor y lo define como un jugador con unas condiciones extraordinarias y que tiene ilusión por demostrar su fútbol.

Rubí dirigiendo a su equipo. Foto: Getty Images

Rubí: “Necesitamos mostrar las uñas arriba”

El entrenador catalán quiere ir a por el partido y demostrar que pueden derrotar al Atleti. Rubí dice: “Es un partido contra un rival que es fortísimo en los duelos, en las disputas, que tiene aparte muy buen juego y grandes jugadores de calidad. Nosotros tenemos que intentar que se vea un buen Almería, estar dentro del partido, ir a por ellos porque queremos volver a ganar partidos para estar en una dinámica buena”

Además, el técnico alaba la trayectoria de Simeone. “Es un milagro que, con nuestro carácter latino, que quemamos las casas rápido, Simeone lleve tanto tiempo en el Atlético de Madrid. Felicitarle por su trayectoria porque para eso ha tenido que conseguir buenos resultados. No sé si en los años 50-60 algún entrenador estuvo más de once años. Once es muy, muy difícil”.

Alineaciones probables

UD Almería: Fernando; Mendes, Ely, Babic, Akieme; De la Hoz, Robertone, Melero; Luis Suárez, Ramazani y El Bilal Touré.

Atlético de Madrid: Oblak; Molina, Witsel, Hermoso, Reinildo; Kondogbia, Barrios, Llorente, Lemar; Correa y Griezmann.

Dónde ver el partido

El encuentro se podrá seguir a través del canal DAZN La Liga con la narración de Miguel Ángel Román. Como comentaristas estarán Juanfran Torres y Alberto Edjogo. El pie de campo estará a cargo de Rafael Escrig y Miguel Quintana y Sandra Díaz estarán presentando el partido.