Sampaoli: "En el segundo tiempo estábamos mejor y perdimos por un error no forzado"

El Sevilla FC cayó en Montilivi ante el Girona y disuelve todo pensamiento positivo que pudo generar la victoria el pasado domingo en el Ramón Sánchez-Pizjuán ante el Getafe. Los errores individuales condicionaron al equipo de Nervión que ve como si Cádiz o Espanyol ganan, se meterían de nuevo en la zona de descenso.

Jorge Sampaoli

El técnico argentino analizaba así la derrota de su equipo: "Ha sido un partido disputado donde pudimos haber ganado. En el segundo tiempo y estábamos mejor y perdimos por un error no forzado. Creo que el plan del partido se llevó a cabo ante un buen equipo, se dominó y se terminó perdiendo en el final. No nos podemos quedar nada en una derrota, nada más que seguir trabajando", concluyó.

Iván Rakitic

El jugador croata fue el que más autocrítica hizo de toda la parcela sevillista: "Nos hemos matado a nosotros mismos. Son inexplicables los fallos que tenemos. No hay que apuntar a nadie pero estas cosas no pueden pasar. No estamos para tonterías, hay que sacar al Sevilla de ahí y así va a ser muy complicado. No estamos para hablar ni para reír. Hay que tener pierna dura, a reventar y a tirar para delante, pero estos fallos no pueden volver a pasar. Hicimos cosas hoy para llevarnos el partido pero si te metes un tiro tú mismo... Peleamos, luchamos y estamos ahí, pero además del gol hay cosas que no se pueden aceptar. Tenemos que tirar juntos, el Sevilla tiene que estar arriba y tenemos que sacarlo de ahí, trabajando y callando la boca".

Jesús Navas

El palaciego, capitán y emblema del equipo sevillista: "El equipo se ha puesto por delante, que era lo más difícil, y luego se nos ha escapado. Tenemos que mirarnos cada uno y remar todos juntos. Después del empate hemos tenido oportunidades para hacer el segundo. No lo hemos hecho y ellos sí. Así es complicado. Hoy era un día importante para seguir en ese crecimiento y se nos ha escapado".

Bono

El portero sevillista analizó así el partido: "Veníamos con la intención de ganar y no se dio. La derrota duele más por la forma y no queda otra que sacar rebeldía y las mejores versiones de cada uno. El sevillismo entiende la situación y que para nosotros no es sencillo, así que tenemos que estar más juntos que nunca para sacarlo adelante".