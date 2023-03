Jorge Sampaoli: "Se ha dado un grado de negatividad muy alto"

Cuando parecía que Jorge Sampaoli le había podido dar la vuelta a este equipo, volvieron a salir las carencias a relucir. Se acudió al renombrado Civitas Metropolitano con tan solo un central (el joven Nianzou) y sin jugadores clave como Fernando. No pintaba bien la cosa, pero cuando Guillermo Cuadra Fernández realizó el pitido inicial, todos los malos presagios, suposiciones hasta aquel entonces, se escenificaron sobre el césped. Tras la humillante derrota, varias caras importantes del vestuario salieron a dar la cara, entre ellas el entrenador argentino.

Jorge Sampaoli

El técnico de Casilda valoró así el choque: "Nos habíamos levantado en un momento donde el equipo creció, ahora volvió a decaer y ahora tendrá que levantarse".

No quiso saber nada sobre 'tirar' la Europa League: "No estorba, hay que enfrentarlo y seguir mejorando y corrigiendo errores no forzados. Hoy los dos primeros goles fueron por errores nuestros. Luego, seguir intentando mejorar organizativamente en la línea defensiva, sin contar con muchos jugadores ahí pero intentando que algunos futbolistas jueguen en diferentes lugares. Trabajaremos toda la semana para que esto mejore".

Jorge Sampaoli. Fuente: GettyImages

Lucas Ocampos

El extremo sevillista hizo una valoración sobre el nivel actual y del momento del equipo: "Es un golpe muy duro para todos. Las palabras están de más, tenemos que seguir trabajando y siento dentro del vestuario que esto se va a revertir. Nos duele muchísimo, pero hay que ponerse a trabajar. Te mentiría si te digo que tengo la solución, siempre intenté dar todo lo mejor de mí, mirar la camiseta y pelear, no es un momento fácil pero les digo que vamos a trabajar".

Iván Rakitic

El segundo capitán de la plantilla salió a la zona mixta para pedir disculpas a la afición: "Tengo que pedir disculpas por el resultado, llegamos con la idea de hacer un partido competitivo, pero tenemos que levantarnos. Con pequeños detalles parecía que todo iba al revés, pérdidas, goles en contra, mi penalti al palo... pero puedo prometer que vamos a trabajar más que nunca para levantar al Sevilla FC y volver donde tenemos que estar, ya que sabemos que no estamos en el mejor momento."

Los jugadores sevillistas se lamentan tras la dura derrota en el Civitas Metropolitano. Fuente: GettyImages

Suso

El jugador gaditano fue el que más hizo autocrítica: "Ha sido un partido que teníamos que perder. Desde el principio, las pérdidas que hemos tenido, han metido rápido, los rebotes, las segundas jugadas... Es un partido que es una mierda, nos han metido muchos goles y las sensaciones que veníamos arrastrando, damos un paso atrás. Ahora mismo no estamos para competir con ellos, están a otro nivel, pero teníamos que competir como veníamos haciendo".