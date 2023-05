José Luis Mendilibar: "Estoy viviendo un sueño"

Este jueves, el Sevilla FC vuelve a tener una cita con la historia, afrontando su séptima semifinal de la UEFA Europa League. En frente, toda una Juventus de Turín que, si bien es cierto que pasa por horas bajas, siempre es un duro e histórico rival el conjunto de Maximiliano Allegri. En una aciaga temporada, los sevillistas se han apoyado en su competición fetiche para refrendar la misma, que puede acabar pasando de ser un desastre a ser histórica.

El conjunto hispalense viajó en la mañana del miércoles hacia Turín, donde ya ha pisado y conoce el césped sobre el que este jueves se disputará la ida de la eliminatoria, no sin antes haber pasado su entrenador y su lateral izquierdo (titular indiscutible) por sala de prensa.

José Luis Mendilibar

El técnico vasco destacó, sobre todo, la competitividad con la que juega la Juventus: "No va a ser igual que en Manchester, porque es un equipo italiano y a priori ha ido de abajo hacia arriba y ha competido bien. Hay que saber competir como compiten ellos".

Aclaró que tenía ya el equipo decidido: "Habrá algún tocado, pero ya sé cómo van a estar y cómo están. El equipo lo tengo en mente y mucho tiene que variar el entrenamiento de hoy, o hasta la hora del partido, para cambiarlo".

Sobre el rival: "Tienen muchos jugadores buenos arriba pero defensivamente son buenos. Tienen una buena línea de tres con dos carriles y luego con centrocampistas a los que no es fácil crearles problemas. Todo el mundo habla de Di María o Vlahovic, pero yo también hago hincapié en la fuerza defensiva con los centrales, los carrileros y los mediocentros".

Ilusión ante su primera semifinal europea: "Estoy tranquilo. Ilusionado sí, pero no me vuelvo loco. La clave puede estar en tener tranquilidad en todo momento, saber disfrutar del minuto a minuto y no volvernos locos. Estoy viviendo un sueño. He vivido los entrenamientos con normalidad y no me vuelvo loco pensando en el rival. Pienso más en mis jugadores, en recuperar a los que están tocados y nada más".

Marcos Acuña

El futbolista argentino comenzó valorando el paso del equipo por la competición: "Hemos eliminado a un gran equipo como el Manchester (United), pero antes tuvimos que eliminar a grandísimos equipos que no eran fáciles, el camino no lo ha sido. Nos preparamos muy bien, estamos muy ilusionados, concentrados y trataremos de dar lo mejor para llevarnos algo de aquí".

Enfrentarse a sus amigos, Di María y Paredes: "Más allá de ellos dos que son amigos, la Juve tiene muy buenos jugadores. Trataremos de parar lo que son ellos, con buenos jugadores y desequilibrantes, tratando de que no puedan hacer su juego".

Marcos Acuña compareciendo en el Juventus Stadium. Fuente: web Sevilla FC

Preguntado por su personal preparación para este tipo de partidos: "Como todos, con tranquilidad, esperando el partido, estar concentrado, estudiando al rival. La mejor manera es estudiarlo y tratar de estar lo más tranquilo posible para el partido".