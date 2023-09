Análisis del FC Barcelona: el vigente campeón

Siempre es bienvenido un partido de este calibre. Es más, ¿acaso sienta mal conocer que en la presente jornada hay un Barça-Betis? Desde luego que no. Los locales, que todavía no conocen la derrota en esta liga, afrontan la quinta jornada tras vencer en El Sadar, uno de los campos más complicados de LaLiga EA SPORTS. Por el contrario, los visitantes llegan al partido que cierra la exigente racha de rivales rocosos y estadio incómodos tras ganar por la mínima al Rayo Vallecano en el Benito Villamarín. Si bien los de Pellegrini quieren volver del parón con una victoria, den por seguro que los de Xavi no van a querer perderle la pista a un Real Madrid que ha sumado doce de doce esta campaña.

Un FC Barcelona-Real Betis Balompié casi siempre es sinónimo de goles, emoción, nervios y, sobre todo, buen juego por ambas partes. Cuando se enfrentan dos equipos que quieren jugar al balón, surgen partidos con resultados abultados como el 3-4 que le endosó el Betis de Setién al Barça de Valverde en noviembre de 2018 o el emocionante partido de semifinales de la Supercopa este pasado enero con un 2-2 en el marcador y tanda de penaltis final. De hecho, en los últimos 15 años no se ha presenciado ningún empate a cero entre ambos.

Planteamiento e idea de juego

Si veníamos diciendo que Xavi Hernández había sido repatriado desde Catar para salvar al Barça de la crisis de juego y resultados que cosechó durante la etapa de Ronald Koeman, el de Terrassa ha devuelto el buen hacer futbolístico y de identidad a la primera plantilla, aunque también ha sabido adaptarse y aprovechar las ventajas que su plantilla le aportaba, sobre todo en los aspectos defensivos.

Tras la sequía goleadora que desarrolló Robert Lewandowski en su primer año como blaugrana ante equipos de mayor calibre, el técnico catalán no dudó en aprender cómo jugar con el resultado. El alto nivel de Koundé y de la pareja Araujo-Christensen sumado al gran estado de forma de ter Stegen les permitió dejar la portería a cero en 26 partidos.

A pesar de que el club catalán suela incurrir en el 'unocerismo', su juego no pilla desprevenido a nadie. El dominio que practica a través del inquebrantable 4-3-3 con el buen trato de balón como elemento capital de su sistema permite crear transiciones ofensivas con la pelota y rápidas e intentas presiones tras pérdida. Los defensores cumplen a la perfección su rol de sacar la pelota jugada y el mediocampo funciona como una sala de máquinas que distribuye balones a las bandas. Éstas permiten una gran apertura de campo y, por lo tanto, una enorme afluencia de atacantes en la zona de tres cuartos. La guinda del pastel se encuentra en la punta de ataque, donde cuentan con jugadores muy completos como Lewandowski o Raphinha.

Portería

La clave del Barça de la temporada 2022/2023 fue Marc-André ter Stegen. El guardameta alemán volvió a ser aquel portero intuitivo, ágil y salvador en momentos clave que fue cuando aterrizó en la Ciudad Condal desde Mönchengladbach. En la presente campaña, a pesar de que dejó la portería a cero en las dos primeras jornadas, ha encajado tres tanto en Villarreal y uno en Pamplona.

Defensa

Una vez cerrado el lateral derecho, única posición que flaqueaba en el Barça de Xavi, con la incorporación de João Cancelo, la zaga de la defensa queda totalmente cubierta con el portugués por la banda diestra, Alejandro Balde por la zurda y, ante la lesión de Araujo, con Andreas Christensen y Jules Koundé como pareja de centrales.

Centro del campo

Desde tiempos inmemorables, el cuidado del centrocampista en Can Barça es fundamental. La llegada de Xavi ha permitido que la producción y evolución favorable de muchos mediocentros sea determinante en el juego del equipo. Con la despedida de Sergio Busquets, la dirección deportiva culé no dudó en traer de vuelta al experimentado pivote del Girona, Oriol Romeu. Además, si algo caracteriza al Barça es su fondo de armario. Es por eso que, ante la lesión de Pedri y las molestias de Gündogan, Xavi cuenta con grandes futboleros como Gavi o Frenkie de Jong.

Frenkie de Jong y Pablo Gavi celebrando un gol | Foto: Getty Images

Delantera

En la punta de lanza, el polaco Lewandowski podría ser acompañado en banda derecha por el jugador de moda en nuestro país, Lamine Yamal, y, además, podría estrenarse como titular João Félix. El portugués, que pasó una mala temporada el año pasado tras romperse su relación con Simeone y no encajar tampoco en los sistemas de Graham Potter, Bruno Saltor y Frank Lampard en su cesión como 'Blue', tendrá que demostrar un gran nivel para competir con Raphinha y el hambriento Ferrán Torres.

Precedentes entre Barça y Betis

La temporada pasada, el Fútbol Club Barcelona de Xavi Hernández y el Real Betis Balompié de Manuel Pellegrini se vieron las caras en la semifinal de la Supercopa de España, donde los culés ganaron en la tanda de penaltis, y en los dos partidos ligueros. En el de la primera vuelta, los catalanes vencieron por 1-2, mientras que en el de la segunda vuelta una expulsión temprana de Edgar condenó a los hispalenses a caer por 4-0.

Este es el primer enfrentamiento, de los dos seguros que habrá esta temporada, entre Barça y Betis. Aun así, puede ser, aunque es muy poco probable, que se vean las caras en competiciones europeas. Todo depende de las actuaciones de los blaugranas en la UEFA Champions League.