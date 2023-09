Cádiz y Rayo Vallecano firman tablas manteniendo su flecha hacia arriba

Partido correspondiente a la jornada 7 de la Liga EASPORTS que enfrentaba a Cádiz como local y Rayo Vallecano como visitante. Se disputó en el Estadio Nuevo Mirandilla a las 21:30 del miércoles 27 de Septiembre de 2023.

Iniciaba Sergio González con Ledesma en portería, escoltado en defensa por Iza Carcelén y Javi Hernández en bandas y Luis Hernández y Fali en el centro de la defensa. En el centro del campo gobernaban Gonzalo Escalante y Rubén Alcaraz con Iván Alejo y Darwin Machís en bandas. Arriba la dupla la formaban Roger Martí y Maxi Gómez. Eran baja por lesión Brian Ocampo y Fede San Emeterio

Francisco ponía en liza a Stole Dimitriesvski bajo palos, con Pacha Espino, Iván Balliu, Lejeune y Mumin en línea defensiva. Valentín y Ciss ejercían de doble pivote. Camello iba en punta con Álvaro García, Jorge De Frutos y Trejo por detrás. Randy Nteka no entró en convocatoria.

Al tanteo iniciaban el partido entre gaditanos y rayistas hasta que en el minuto 5 una cesión defectuosa de Balliu casi acaba en penalti para el Cádiz. Sin embargo, el trencilla no cayó en la trampa y estimó que Maxi Gómez se tiró ante la salida de Dimitrievski. La acción espoleó aún más a los locales que poco a poco iban incrementando sus llegadas al área. Mientras el Rayo tiraba de un juego más directo, y a través de Álvaro García y el Pacha Espino hacía sus primeros tiros a la portería de Conan Ledesma.

Los de Sergio González cercaban el área rival en base a recoger rechaces de centros laterales, y de una de sus armas favoritas, los saques de banda. Una pérdida de balón de los centrales rayistas terminó en un pase en largo a Maxi Gómez pero Roger Martí no consiguió convertirlo en el primero de los amarillos. El equipo de Francisco se iba difuminando poco a poco y cada vez perdía más en salida de balón y los pases en largo no encontraban destinario. Alejó no paraba de poner buenos balones en banda pero sus delanteros no llegaban al remate por poco.

Óscar Camello perforó portería en un balón en largo en la que sorteó a Ledesma fuera del área pero el árbitro había pitado falta previamente de Alejo a Valentín. El Cádiz seguía intentándolo, esta vez, con el clásico tiro desde fuera del área trazando diagonal de Darwin Machís al que respondía con seguridad Stole Dimitrievski. Sin embargo, era en la otra banda donde crecía el pique sano entre dos ex compañeros como Alejo y el Pacha Espino. El primero iba superando con más frecuencia al segundo en su duelo individual. En una de sus últimas internadas antes del descanso, lo desbordaba, colgaba un balón que tocaba al 2º palo Maxi Gómez y por poco no llegó a rematar Roger Martí.

Después del entreacto no cambiaba el guión. El Cádiz seguía apretando y el Rayo tratando de pillarlo en balones en largo que no solían encontrar destinatario. Iván Alejo seguí a lo suyo y a Roger Martí volvían a faltarle centímetros para rematar en área chica. Sí que remató Escalante en un centro lateral pero al no esperárselo el balón golpea en su cabeza y su remate sale por encima del larguero.

El Rayo desde fuera, el Cádiz por banda

Cerca del 60 la tuvo Florian Lejeune con una falta desde la frontal del área provocada por De Frutos ante un codo mal colocado por Luís Hernández. El disparo del libre directo iba lleno de potencia pero se marchó por encima del larguero. La acción espoleó al Rayo y fue el galo el que volvió a probar desde fuera del área con la misma suerte.

El Cádiz iba cada vez más arriba y buscaba con más énfasis el centro lateral, sobre todo tras la incursión en sus filas de Chris Ramos por el menudo Roger Martí. Mientras en el carrusel de cambios el Rayo mandaba al banco a De Frutos e introducía a Isi Palazón. Al Rayo le costaba pisar área y tanto Isi como Álvaro García lo intentaban desde fuera sin llegar a inquietar al Ledesma. En el otro bando, la salida de Alejo hizo perder profundidad en banda a los gaditanos que tuvieron que recurrir a un fútbol más directo con Ramos como hombre boya.

A falta de 3 minutos el Rayo se quedó con 10. Hernández Maeso saca una primera amarilla por patada a Mumin que protesta y se gana la segunda. Con más ganas que fútbol un tiro escorado de Guardiola se marcha rozando el palo en el que fue el último intento de hacer cambiar el destino del partido: Empate sin goles. El resultado es bueno para ambos equipos que se colocan en la primera mitad de la tabla.