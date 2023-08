La UD Almería rescata un punto in extremis

Llegaba necesitado el equipo de Vicente Moreno al Nuevo Mirandilla tras no haber conseguido sumar ningún punto en los dos encuentros anteriores disputados en el Power Horse Stadium a pesar de desplegar un muy buen juego la pasada jornada frente al Real Madrid.

El Cádiz por su parte sumaba tres puntos después de ganar en la primera jornada al Deportivo Alavés y caer derrotado en la segunda con el F.C. Barcelona.

Hacía cambios el entrenador indálico en el once inicial respecto a las jornadas previas y daba entrada a Lopy - que tan solo había disputado 13 minutos frente al Rayo Vallecano - sentando a Robertone. También salió de inicio Arnau Puigmal quien sentaba a Ramazani que fue titular los dos primeros partidos.

En el cuadro cadista se estrenaba Gonzalo Escalante y Machís en lugar de Fede San Emeterio y Álex Fernandez en un claro 4-4-2 de los que le gustan a Sergio Fernández, el recién incorporado Maxi Gómez, esperaba su turno en el banquillo.

Dominio cadista pero sin resultados

La primera mitad el equipo local demostró a qué quería jugar: al contragolpe, bien cerrados atrás y concediendo poco a los almerienses. Y es así como llegó la primera ocasión en el minuto 5 tras un contragolpe que Roger Martí mandó fuera por muy poco aunque la jugada estaba invalidada por fuera de juego.

Los amarillos eran los que llevaban el peso del encuentro - en todo el partido pusieron hasta 25 centros laterales - ante una defensa indálica que acusa las bajas de esta temporada y que los recambios parece que aun no se han acabado de acoplar.

El medio campo era de los almerienses pero los pases a Luis Suárez no llegaban con claridad, parecía que la verticalidad que tenía el equipo frente al Real Madrid se había diluido en Cádiz, tan sólo disparó dos veces a puerta en toda la primera mitad y un centro de Embarba fue el único que inquietó a Ledesma en la primera mitad.

La expulsión de Edgar condenó a los rojiblancos

No está encontrando el central su sitio de momento en la UD Almería, tras provocar frente al Rayo un penalti en la primera jornada, hoy se iba a la calle por doble tarjeta amarilla en el minuto 49, dejando a su equipo con un hombre menos casi toda la segunda mitad. El ex del Betis ya había demostrado que no estaba cómodo en las coberturas a Akieme en la primera mitad y vio la segunda cartulina cuando derribó a Chris Ramos que se marchaba solo hacia la porteria de Maximiano.

Tras esto Vicente Moreno cambiaba el esquema a un 4-4-1, quitaba a Arribas - que estaba siendo de lo mejor del partido- para meter a Kaiky e intentar amarrar el empate ante un Cádiz que se venía arriba por momentos. Sólo pudieron aguantar los almerienses 10 minutos desde la expulsión, los amarillos hicieron valer su superioridad númerica en una falta que ponía Iván Alejo al corazón del área y Luis Suárez remataba prácticamente solo.

Los visitantes tan solo tuvieron una ocasión clara de peligro y fue tras un cabezazo de Suárez a centro de Embarba. Al ver que los suyos no eran capaces de inquietar y tras la pausa de hidratación, Moreno movía el banquillo con intención de espolear a los suyos.

Celebración del tanto del empate. Fuente: UD Almería

Almería nunca se rinde

Y es que es indiscutible que los indálicos siempre lo intentan hasta el final en cada encuentro, el Cádiz pudo sentenciar en varias ocasiones ante un equipo que parecía noqueado y no lo aprovechó lo que hizo que en la recta final, los almerienses se crecieran y fueran a la desesperada con tal de rascar un importante empate lejos de su feudo, aunque para ello se cargasen de tarjetas amarillas. El arbitraje ha sido uno de los puntos a los que se ha referido el entrenador visitante, sintiéndose perjudicado frente a su rival.

Los siete minutos se le hicieron largos a los pupilos de Sergio González. Akieme ponía un centro que iba a ser rechazado por Iza y Kaiky que aparecía por ahí, demostró el poderío de su zurda para poner el empate en el luminoso en el 94.

El Nuevo Mirandilla se quedaba en silencio y los 200 almerienses desplazados vieron el premio al esfuerzo de los suyos aunque está claro que aún queda mucho por mejorar y que el comienzo no va a ser fácil. En la próxima jornada se enfrentarán en el Power Horse al Celta de Benítez con la baja de Edgar.

Por su parte el Cádiz se medirá al Villarreal sin Fede San Emeterio que veía la roja directa en los instantes finales del partido tras una entrada fea a Ramazani.

Ficha técnica

Cádiz CF: Ledesma, Iza Carcelén, Luis Hernández, Fali, Javi Hernández, Escalante, Rubén Alcaraz (Fede San Emeterio, 88'), Iván Alejo (Lucas Pires, 84'), Machís (Sobrino, 68'), Chris Ramos (Maxi Gómez, 68') y Roger Martí (Álex Fernández, 88')

UD Almería: Maximiano, Marc Pubill, Chumi, Edgar, Akieme, Baba, Dion (Kone, 73'), Puigmal (Ramazani, 46'), Embarba (Robertone, 73'), Arribas (Kaiky, 51') y Luis Suárez (Leo Baptistao, 88').

Goles: 1-0 (59') Luis Hernández. 1-1 (94') Kaiky.

Árbitro: García Verdura (catalán). Expulsó al local Fede San Emeterio de manera directa (96') al visitante Edgar por doble amonestación (27' y 49'). Amonestó a los visitantes Puigmal (8'), Luis Suárez (72') y Ramazani (89').

Incidencias: Partido correspondiente a la tercera jornada de Liga disputado en el estadio Nuevo Mirandilla en presencia de 18.653 espectadores.