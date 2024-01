Previa Real Madrid - FC Barcelona: Clásico ''supercopero''

El primer Clásico del año no se ha hecho de rogar. Apenas dos semanas después de las campanadas, los dos equipos más grandes de la península se aúnan en tierras árabes para ofrecer un espectáculo que se disfruta a nivel internacional. El aliciente de levantar la Supercopa de España resulta aún más atractivo cuando se trata de desempatar el palmarés, pues ambos equipos han alzado en 13 ocasiones el trofeo doméstico.

Afirmar el dominio

El Real Madrid vuelve al anfiteatro saudita después de un extenuante derbi el miércoles en el mismo escenario. 120 minutos de ida y vuelta que se solventaron con un 5-3 totalmente sorprendente, si uno tiene en cuenta los antecedentes del derbi madrileño. La seriedad de la zaga blanca ha sido un tema controvertido tras los tres goles encajados, pero la naturaleza del partido y el sistema de juego parecieron afectar más de lo esperado a los hombres de Ancelotti. Además, la actuación bajo palos de Kepa dejó bastante que desear y pone en duda su presencia en el Clásico. Se dice que la mejor defensa es un buen ataque, pero ya no solo por aquellos madridistas con problemas cardíacos, sino por el riesgo que conlleva este tipo de encuentros, se espera una final bastante más calmada, mas no perderá en intensidad.

Joselu celebrando el 4-3 | Foto: Reuters Photography.

De hecho, fue en el ataque donde vimos las luces madridistas en la Semifinal. Dani Carvajal hizo un señor partido en cuanto a lo ofensivo, que no extraña, pues desde septiembre está siendo de lo mejorcito de los blancos. Desde el banquillo, dos cambios resultaron en dos goles, chapó para Carletto. En cuanto a Brahim, el madridismo reclama más protagonismo para el malagueño, que cada vez que sale lo borda, pero aún no parece haberse ganado la total confianza del técnico italiano. Finalmente, los únicos que no estarán disponibles el domingo serán Courtois, Alaba y Militao. Expedición completa por parte de los merengues sin contar con las bajas de larga duración; Supercopa a la vista y a la espera del once del maestro de Reggiolo.

Un golpe a la mesa sustancial

El Barça se zafó de Osasuna en Semifinales, un 2-0 digno pero contundente para llegar al Clásico sin que se pueda cuestionar la actuación culé. La única noticia negativa del encuentro fue la lesión de Raphinha, que se marchó tocado ante Osasuna, y hoy, el Barça ha confirmado su baja para la final. La contraparte positiva fue que Lamine Yamal se estrenó como el jugador más joven en anotar en una Supercopa de España, pues puso el 2-0 en el descuento y apunta a titular ante la lesión del brasileño. La presunta titularidad del espluguense lo convertiría en el jugador más joven de la historia en salir en el once titular en un Clásico, todo un hito para Lamine, que sigue progresando como un cohete.

La final no es un simple título más para los culés, pues supone una oportunidad de oro para demostrar que los siete puntos que distan a ambos equipos en liga no significan nada. Vencer al Real Madrid supondría una inyección de moral para los pupilos de Xavi, que no pueden permitirse empañar más su imagen ni descolgarse de la pelea por LaLiga. El Clásico ‘’supercopero’’ no limita sus consecuencias a las meramente futbolísticas, pues lo moral será crítico para el desarrollo del resto de la temporada.

Los culés celebrando el 1-0 a Osasuna | Foto: EFE.

Las estadísticas del Real Madrid vs Barça

Las casas de apuestas sitúan por poco al Real Madrid como el favorito para llevarse el triunfo, pagando 2,34 por euro apostado, mientras que la proporción en caso de victoria blaugrana asciende a 2,94. Indagando en las estadísticas del presente año, los merengues también resultan favoritos para llevarse a la capital española el triunfo. Una media de 2,37 goles por partido (64 goles), sumado al 85% de victorias este año en todas las competiciones y acompañado de que la última derrota madridista fue en septiembre (3-1 vs ATM) posicionan a los vikingos en un buen ángulo para vencer. En el mismo número de encuentros, los culés tienen una tasa inferior de goles anotados (1,96) y superior en goles recibidos (1,11). El porcentaje de victorias culé se reduce hasta el 67%, 18 puntos porcentuales menos que los blancos.

Martínez Munuera hará de juez en la final

El encargado de dirimir justicia será Juan Martínez Munuera, que arbitrará su quinto clásico. Desde la Sala VOR le asistirá Soto Grado, y como ya se dio a conocer antes de empezar la competición, las conversaciones entre el colegiado y el árbitro asistente se harán públicas para una mayor transparencia. De todos modos, Real Madrid TV ya ha cargado contra ambos trencillas con imágenes de partidos en los que presuntamente los dos árbitros se ‘’equivocaban de forma reiterada en contra de los intereses del Real Madrid.’’

Martínez Munuera pita en LaLiga desde 2013, una amplia experiencia en Primera División que precede a siete años más impartiendo justicia en categorías inferiores. En total, 18 años de experiencia arbitral en categorías profesionales.

Declaraciones de Xavi Hernández y Carlo Ancelotti

El primero en comparecer ante los medios de comunicación fue Xavi Hernández. El técnico blaugrana habló sobre una victoria sin merecerla y el emparejamiento Vinicius-Araujo, un 1vs1 deleitoso para el amante del deporte.

Sobre Araújo vs Vinicius: "No puedo dar pistas porque le haría un favor a Ancelotti. Lo veréis mañana, Araujo juegue donde juegue es una garantía. A nivel defensivo y cómo ha mejorado con balón. Cómo divide, cómo fija. Ha mejorado mucho con balón desde que estamos en el cargo".

Sobre ganar sin merecerlo: "¿Cuándo ha ganado el Barça sin merecerlo? Nos ha pasado lo contrario, que no hemos ganado cuando lo hemos merecido. No recuerdo muchos partidos. Quizá este año en el campo de la Real, un partido de 200, pero al contrario no nos suele pasar. A jugar bien, a controlar el partido y tenemos el ejemplo del año pasado. Insisto, fieles al ''cruyffismo'' y la identidad. Insistiremos en el cómo, aunque haya momentos que no pueda salir".

Después le siguió Carlo Ancelotti. El italiano quitó presión a los suyos, vestidos por la prensa como favoritos. Además, trató con extremo cuidado el tema de quién saldrá bajo palos.

Sobre si el Real Madrid es favorito "Es una competición que termina mañana, un título importante pero luego hay otras cosas. Mañana puede ser que la cosa se iguale. Serán los pequeños detalles los que decidan la final"

Sobre quién saldrá bajo palos: "Algo voy a hacer, veo lo preocupados que estáis. Kepa llegó y fue titular, luego tuvo una lesión y Lunin se mereció jugar. No por demérito de Kepa. Ahora siento que no puedo elegir un titular y un suplente. Lo importante es que lo entiendan los dos, y lo han entendido"

