Previa Real Madrid - Getafe CF: un derbi descafeinado

El Real Madrid recibirá al Getafe en el Santiago Bernabéu en un encuentro liguero poco importante para los locales. Partido vital para el equipo getafense, que está enzarzado en la lucha por la permanencia y buscará sumar puntos sea como sea.

El partido ha quedado relegado a un segundo plano debido a la semana crucial del Real Madrid. Se lo juegan todo en la Champions League contra el Manchester City. Mientras tanto, LaLiga es un objetivo imposible para los merengues. Solo les quedará defender su honor en la competición doméstica en las jornadas restantes del campeonato.

El Getafe, que actualmente marca el descenso, se juega la vida en el Santiago Bernabéu. Los azulones no se pueden quedar rezagados en la lucha por la permanencia ante un Real Madrid despreocupado por los resultados ligueros. Los de Bordalás llegarán al feudo blanco con el cuchillo entre los dientes.

Mantener la dignidad

El equipo blanco está actualmente concentrando la totalidad de sus esfuerzos en la conquista de la Champions League, por segunda vez consecutiva. En La Liga Santander, la distancia con el Barça ha permitido que el cuadro madrileño pueda bajar el nivel y lograr alzar la Copa del Rey, y pelear por la Champions League. Los hombres de Ancelotti tienen asegurada su participación en la próxima edición de la máxima competición, así que su único objetivo en liga será terminar la temporada con dignidad.

La única motivación, en cuanto a la posición de los vikingos, puede ser la satisfacción de terminar la temporada delante de su máximo rival, el Atlético de Madrid. Tras los pinchazos del vigente campeón liguero han conseguido superarles en la clasificación. Actualmente, defiende la segunda plaza, solo un punto por encima del tercer clasificado.

Debido a la exigencia de la Champions League, lo más posible es que el técnico italiano presente un once revolucionario. Algo parecido al que llevó a San Sebastián y que volvió del Reale Arena con la cabeza agachada después de ser dominado por el conjunto vasco. Aparte de la ya sabida baja de Mendy, Benzema, Rodrygo y Alaba han trabajado al margen del equipo. Por lo que se espera que ninguno esté presente y se reserven para la vuelta de Champions.

Varios jugadores del Real Madrid celebrando un gol | Foto: realmadrid.com

La permanencia pasa por el Bernabéu

El Getafe llega al encuentro tras vencer por 1-0 al Celta de Vigo en el Coliseum Alfonso Pérez, en una victoria clave que resultó un subidón de moral. La visita al Bernabéu es muy prometedora para el cuadro azulón. Ven incrementadas sus opciones de victorias ante la gran posibilidad de que Ancelotti plantee una alineación más asequible para el Getafe.

Los siguientes cuatro partidos son cinco finales, que estarán bastante marcadas por el devenir del partido frente al Real Madrid. Una victoria inesperada puede conllevar todo un cambio en el estado anímico de los jugadores. Esto podría dar a los hombres de Bordalás más fuerza para que afronten los encuentros contra Elche, Betis, Osasuna y Valladolid de una mejor manera.

Los azulones no tendrán que lidiar con la baja de ningún jugador por lesión. No podrán contar ni con Damián Suárez ni con Enes Unal, que por acumulación de tarjetas son baja en la escuadra madrileña.

Carles Aleñá | Foto: getafecf.com

Antecedentes de Real Madrid y Getafe

Real Madrid y Getafe han disputado a lo largo de su historia un total de 35 partidos, de los cuales el Madrid ha vencido 26 veces, mientras que el Getafe solo seis, siendo las cuatro restantes empates.

La última vez que ambos equipos se cruzaron fue en la jornada 8 de la presente edición de LaLiga Santander. Acabó con victoria para los merengues por 0-1, con gol de Militão en el minuto tres de juego.

Rueda de prensa previa: Ancelotti

Sobre el once inicial: “Courtois va a jugar mañana y Vini Jr., también. No sé si desde el principio. Jugarán todos los disponibles. El equipo va a ser muy competitivo. No voy a arriesgar. Tenemos jugadores frescos. El partido de mañana nos exige mucho ante un rival que está en la lucha por no descender. Va a ser un partido exigente y necesitamos frescura y energía. El equipo que jugará será fresco y con energía”.

La competitividad de la plantilla: “Nosotros intentaremos ganar mañana con el mejor equipo posible. Quiero reservar a los jugadores que son duda, pero los demás estarán disponibles. Será un equipo muy competitivo, porque tengo una plantilla muy competitiva. No quiero decir la alineación, porque no quiero dar ventaja a mi amigo Bordalás, pero será un equipo competitivo”.

Sobre las palabras de Tavares del que tiene escudo: “Es difícil explicarlo, pero hay algo. El 'Hasta el final, vamos Real' es como un segundo apellido para nosotros. Es algo especial que tiene este club y es difícil de explicar. Estamos encantados de lo que ha hecho el baloncesto y muy felices por ello”.

Rueda de prensa previa: José Bordalás

Sobre Vinicius, Rodrygo y Benzema: "Son tres magnificaos jugadores en un momento increíble y como están. Calidad, verticalidad, etc. Vinicius creo que si es el más desequilibrante, es imparable. Está en un momento de confianza"

Su llegada al Getafe: "Es una situación complicada. Ha sido una situación inesperada hasta para mí, no tenía en mi mente poder entrenar esta temporada en liga. Vi que habían cesado al entrenador y no me esperaba la llamada. Primero les dije que no y después decidí que sí. Hay otros equipos que les dije que no faltando más jornadas y he venido por cariño y por pasión. La cabeza me decía una cosa y el corazón otra. Tenía la obligación moral de aceptarlo y eso que mucha gente de la familia no lo entendió".

¿Un empate?: "¿Si firmo el empate? Un empate no es nada malo en el Bernabéu".

Juan Martínez Munuera, encargado de impartir justicia

El colegiado designado por el comité para el encuentro será Juan Martínez Munuera. El benidormí de 40 años ha arbitrado ya dos veces un Real Madrid-Getafe, acabando en victoria para los blancos ambas veces.

En total, ha arbitrado un total de 48 veces a ambos equipos, sin tener en cuenta los dos choques directos, con un balance bastante positivo para el Real Madrid de 18 triunfos en 29 partidos, pero de 12 derrotas en 21 partidos para el Getafe.

Convocatorias y onces

Las convocatorias no se han hecho aún públicas.