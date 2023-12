Previa Levante UD - Real Valladolid: Importante visita al Ciutat de Valencia

Segundo desplazamiento y segundo estadio que no se le da bien al Real Valladolid. Después de romper la maldición de El Alcoraz, ahora a los de Pezzolano les toca romper la del Ciutat, estadio donde lleva sin ganar desde hace 15 años.

Para ello, los de Pezzolano tendrán que jugar bien sus cartas y ser más listos que el rival, el Levante, que lleva más de un mes sin conseguir la victoria.

El encuentro, este sábado, a las 21:00 horas, con el árbitraje de Guzmán Mansilla y en el VAR estará Gálvez Rascón.

A mantener la cabeza fría

Lucas Rosa | LaLiga

Ya lo decía este jueves el míster Pezzolano. El Levante necesita "los puntos. Además, el Real Valladolid, en Segunda División, es una motivación para todos los rivales, y más cuando vas en un momento duro. Si podemos ponernos por delante en el marcador sería ideal, porque anímicamente sería algo duro para ellos".

El Real Valladolid afronta el encuentro en el Ciutat después de un buen tramo liguero donde los blanquivioletas han cosechado diez puntos de doce posibles, ante el Tenerife, Racing de Santander y Huesca y empate ante el Leganés.

Estos buenos resultados hacen que los pucelanos estén en la tercera posición con 32 puntos, los mismos que el Sporting de Gijón, equipo que marca las posiciones de ascenso directo a LaLiga EA Sports FC.

Pero no se pueden despistar porque tanto el Espanyol como el Eibar le siguen los pasos a los blanquivioletas en la tabla. Dos puntos separan a los armeros y pericos de la zona directa a Primera.

Mes para olvidar

Partido entre el Eibar y Levante | LaLiga

El Levante UD quiere regresar a la senda de las victorias lo antes posible. Los de Javi Calleja llevan desde el pasado 16 de octubre sin conseguir la victoria.

Desde entonces, todo derrotas y dos empates, ante el CD Tenerife y el CD Mirandés. Han perdido ante el Andorra, CD Leganés, Racing de Santander y la SD Eibar, último rival granota.

Ante los armeros quedaron con el resultado de 3-1 en el Estadio de Ipurua. Los goles de Corpas, Stoichkov y Bautista dieron tres puntos importantes al cuadro local, mientras que a los granotas les hicieron cosechar su tercera derrota seguida en LaLiga Hypermotion.

Esta derrota hizo que bajasen hasta la novena posición de la tabla clasificatoria con 24 puntos, los mismos que el Tenerife, situados a cuatro del Racing de Ferrol, equipo que marca las posiciones de promoción de ascenso.

Javi Calleja podría vivir este sábado su último partido como entrenador granota si no consigue salir del estadio con los tres puntos en el bolsillo. El míster recalcó en rueda de prensa que "todos estamos juntos y unidos. Siempre me han mostrado su apoyo y su respaldo. Todos sabemos lo que es el fútbol, está clarísimo y muchas veces los resultados mandan, a veces no debería ser así pero en función de eso se toman unas medidas u otras".

Antedentes

Toni Villa y Jorge De Frutos | LaLiga

El Real Valladolid lleva 15 temporadas sin ganar en el Ciutat. La última vez, en el curso 2007/2008 con un 0-3, después de los goles de Llorente, Víctor y Borja.

Desde entonces, cinco partidos en Primera con tres derrotas y dos empates. En Segunda, la del 3-2 en la 16/17.

La primera vez que se vieron las caras fue en la temporada 47/48, con victoria por 3-0 para el Levante. Desde entonces, siete partidos en Segunda y solo dos victorias.

La primera en el curso 73/74 por 1-3, doblete de Lizarralde y gol de Astrain, y la última en la 76/77, con un 0-3, después de los tantos de Rusky, Borja y Pepe Moré.

Árbitro

Guzmán Mansilla | LaLiga

El jienense Guzmán Mansilla será el encargado de dirigir el encuentro de este sábado en el Ciutat de Valencia, entre el Levante UD y el Real Valladolid.

Este árbitro ya dirigió al conjunto blanquivioleta en el encuentro ante el Albacete, que finalizó con derrota por 2-0 en el Carlos Belmonte.

Para el Levante será su tercer partido con este árbitro. Los dos partidos los cuenta por victorias. 1-2 ante el Ibiza y 3-2 ante el Burgos, en el Ciutat de Valencia.

Este curso lleva sacadas 37 tarjetas amarillas, con una media de 5,29 por partido, y una tarjeta roja, sacada en la jornada 12, en el Amorebieta - Oviedo.

Guzmán Mansilla estará comandado en las bandas por Valverde Martínez y Munuera Montero. En el VAR estará Gálvez Rascón.