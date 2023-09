Remar para morir en la orilla

Volvían los rojiblancos a su feudo tras cosechar un empate valiosísimo la pasada semana en el Nuevo Mirandilla en el descuento. Con un ojo puesto en el mercado de fichajes que acababa a las 00h, y otro en el encuentro, saltaban al campo los locales con cambios respecto a la pasada jornada Kaiky ocupaba un lugar en la defensa por la expulsión de Edgar en la jornada anterior y también hacía cambios en el medio campo sentando a Lopy y Puigmal por Melero y Robertone y así intentar tener más la posesión en el medio campo.

Los de Rafa Benítez también querían sumar su primer triunfo antes del parón de selecciones - tras dos derrotas y un empate. Aunque volvía a apostar por una defensa de cinco con tres centrales, también hacía cambios con respecto al once que jugó en Balaídos frente al Real Madrid la pasada jornada. Apostando por Manu Sánchez en lugar de Fran Cervi -lesionado- en el lateral de la zaga.

Una primera mitad nefasta para los locales

El encuentro comenzó como no podía ser de otra manera, con los almerienses presionando, tenían que aprovechar que estaban en su casa, con su gente y salieron con la intención de adelantarse pronto en el marcador. Lo intentaban sin suerte Adri Embarba y Luis Suárez, pero el verdadero aviso llegaba de las botas de Akieme en el minuto 7 se plantó solo delante de Iván Villar sin fortuna. Los locales iban a pagar caro su falta de puntería.

A partir de ahí los celestes se sacudían la presión y empezaron a asediar la portería de Maximiano, primero con una jugada en la que los de Vigo pedían penalti por una posible falta del portero local sobre Manu Sánchez, pero el colegiado vasco, que estaba muy cerca de la jugada, no consideró el contacto suficiente como para pitar la pena máxima.

Pronto llegaría el primer tanto del Celta, corría el minuto 23 cuando se producía una jugada a balón parado en el Iago Aspas la ponía y Unai Núñez remataba absolutamente solo el balón al fondo de las mallas, es cierto que Maximiano pudo hacer algo más, pero también es cierto que se volvieron a demostrar las carencias defensivas de los rojiblancos en este estreno liguero.

Tras encajar el gol los indálicos intentaron apretar pero la sensación general es que no inquietaban al rival y no sabían muy bien que hacer cuando tenían la posesión del balón. Los olívicos empezaron a presionar y no tardarían en encontrar premio, ya que tras perder Baba un balón importantísimo ante De la Torre en el medio campo se la ponía para que Larsen la pusiera ajustadita al palo izquierdo de Maximiano sin que el luso pudiera hacer nada para detener el balón y silenciar el estadio.

A pesar de esta muy tocados, el Almería lo seguía intentando pero Melero fallaba por muy poco una ocasión en la que Suárez le ponía un pase de la muerte. Ocurría lo mismo poco después con un centro de Embarba, que Ramazani remataba solo y mandaba fuera.

El Celta celebrando el segundo gol. Fuente: EFE

Unos veinte minutos enormes del Almería

Introducía cambios Vicente Moreno tras los primeros 45 minutos en los que dejaba en el banco a Embarba y sacando a Koné para intentar meter más pólvora arriba, pero el que lo intentaba más activo que en la primera mitad era Ramazani. Los locales subían arriba con todo y pronto iban a obtener premio. Corría el minuto 54 cuando Melero aprovechaba un rechace para ponérsela en bandeja a Akieme y que éste hiciera el primero.

El equipo se venía arriba y eso lo aprovechaba Vicente para hacer más cambios y darle entrada a Arribas - que está haciendo muy buenos partidos- por Melero y a Lopy por Baba. Y precisamente iba a ser Arribas el que iba a poner el empate. Arrancaba Ramazani por la banda y le ponía un balón al 19 del Almería que la mandaba para dentro y desataba la locura en el Power Horse Stadium.

A falta de quince minutos se desató la locura y el partido se rompió por completo, pudiendo caer la victoria de cualquier lado. Lo intentaba Aspas que intentaba poner a Maximiano en apuros, pero el guardameta estaba muy serio en la segunda mitad y sacó dos balones muy peligrosos. También lo intentaba Kone que se quedaba solo ante el portero celeste ante un mano a mano que desbarataba Iván Villar.

Poco después la tendría Arribas que la mandaba alta por muy poco y respondía el Celta con una jugada de Mingueza que ponía un balón para Bamba y Marc Pubill sacaba el balón bajo palos. En esta locura iba a llevar el gato al agua el Celta. En el minuto 87 Swedberg remataba de cabeza un balón servido por Manu Sánchez que servía para sumar la primera victoria para los gallegos esta temporada, dejando a los andaluces desolados ya que creyeron en la victoria hasta el final.

Ahora llega el parón y los locales tendrán tiempo para ponerse a tono y aprovechar la llegada del central César Montes, que se ha cerrado en los últimos minutos de mercado.

Ficha técnica

UD Almería: Maximiano; Pubill (Pozo, s.c., 89'), Chumi, Kaiky, Akieme; Baba (Lopy, 67'), Robertone; Embarba (Koné, 46'), Melero (Arribas, 67'), Ramazani; y Luis Suárez (Baptistao, 90+2').

Celta de Vigo: Iván Villar; Mingueza, Domínguez (Aidoo, 89'), Starfelt, Unai Núñez, Manu Sánchez, Larsen (Swedberg, 70'), Fran Beltrán, De la Torre, Bamba (Tapia, 90+3'), Iago Aspas (Douvikas, 89').

Goles: 0-1 Unai Núñez, 23'. 0-2 Larsen, 33'. 1-2 Akieme, 53'. 2-2 Arribas, 68'. 2-3 Swedberg, 87'.

Árbitro: De Burgos Bengoetxea (vasco), VAR Pizarro Gómez (manchego) . Amonestó a Pubill (27') y Manu Sánchez (54').

Incidencias: Encuentro correspondiente a la 4 jornada de liga disputado en el Power Horse Stadium ante la presencia de 14.196 espectadores.