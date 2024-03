El estadio de Vallecas recoge el domingo por la tarde el encuentro de la jornada 29 que implica al Rayo Vallecano y al Real Betis Balompié. Ambos equipos están obligados a ganar para poder seguir luchando por sus objetivos.

Por un lado, el Betis llega al partido con la principal intención de romper la racha de derrotas de los últimos partidos de liga. Con la mirada puesta en Europa League y en recuperar el sexto puesto en la tabla que le ha arrebatado la Real Sociedad; para ello el conjunto vasco tiene que perder o, por lo menos, empatar contra el Cádiz. Los béticos juegan con la estadística en contra, ya que no se les da para nada bien puntuar a domicilio, de 14 partidos jugados fuera de casa solo han ganado 3, así que los de Pellegrini intentarán conseguir la 4 victoria fuera del Villamarín. El último partido del Betis fue contra el Villarreal en casa, un lugar que está temporada se les está dando de lujo, pero que acabó con un desenlace trágico para los verdiblancos.

Por otro lado, el Rayo Vallecano llega al límite tras encadenar 5 partidos sin ganar. Están en el puesto 16 de la tabla y a tan solo 4 puntos del descenso. Además hace apenas un mes que ha tenido un cambio en el banquillo, cambio que no parece que se haya adaptado del todo bien a las necesidades del club ya que siguen sin levantar cabeza, tanto es así que de los 15 puntos posibles con Íñigo Pérez al mando solo han conseguido 2. Otro plus para el partido de hoy es la necesidad de volver a ganar como local, hecho que no se da desde septiembre contra el Alavés.

Ruedas de prensa

El técnico del conjunto verdiblanco declaró ayer ante los medios de comunicación para hablar sobre el partido contra el Rayo y sobre la actualidad del club hispalense:

Sobre el Rayo Vallecano: «Ellos necesitan tres puntos también. Será un partido disputado, el que cometa menos errores será el que se lleve los tres puntos. Nosotros necesitamos salir a por ello desde el comienzo. Jugar de local siempre es importante. Vallecas aprieta bastante. Es un equipo con buenos jugadores, que desequilibran los partidos fácilmente si le das espacios para hacerlo».

Habló de la posible titularidad de Ruibal: «Está al cien por cien, por eso va a estar en la lista de citados. Probablemente esté en Vallecas porque no tenemos ni a Bellerín ni a Sabaly en esa posición».

De las bajas de Marc Roca y Sabaly: «Marc Roca anda con un problema en el tobillo y alguna molestia muscular. Tampoco va a estar. Sabaly también tiene un problema muscular. No entrenó por ese motivo».

De la vuelta de Isco: «Lo veo entrenando bien, con muchas ganas. Desde el primer día que supo la lesión se puso a trabajar para recuperarse lo antes posible. Es importante que no tenga recaída, hay que llevarlo cuidado, pero a él lo veo sin temor».

William Carvalho: «Cada vez que participa da demostración de categoría. El otro día estuvo presente en los dos goles. Es un jugador distinto».

Fekir: «Lo veo como un jugador que viene de un parón de casi un año. Viene jugando los últimos partidos. Quizás la máscara es más visual de lo que le molesta. Debe seguir mejorando, pero es un jugador al que tenemos que respaldar y darle confianza, porque sabemos lo que nos puede dar».

Íñigo Pérez ha comparecido hoy en rueda de prensa:

Sobre la afición y jugar en casa: Si puedes elegir jugar partidos en Vallecas lo eliges y el calendario en ese sentido nos favorece, pero tenemos que ser nosotros los que culminemos con victorias y puntos en casa. La afición de Vallecas nunca falla, no he visto un partido en el que no hayan estado con sus jugadores con mal juego, malos resultados, situaciones clasificatorias adversas como las de ahora.

Acerca de Álvaro García: Alvaro ha estado estos días con molestias y por precaución y queriendo llegar al final de temporada sin bajas. Tenemos un entrenamiento prepartido que marca quién estará y quien no, así que esperaremos para certificar quien puede estar mañana.

Las derrotas en Cádiz y Granada: Hay situaciones en las que la presión puede generar ansiedad y otras veces ayuda a salir con otra mentalidad porque el temor espabila y contagia por esa situación complicada. Ahora nos toca a nosotros hacer los deberes porque nadie nos va a regalar lo puntos sino que los tenemos que ganar nosotros.

Cómo afronta el partido: Tenemos ganas de resarcirnos de la derrota del otro día y de una vez por todas festejar una victoria aquí en Vallecas que, sumado a los resultados, nos aúpe un poco.

El técnico verdiblanco / @gettyimages

Convocatorias y bajas de los dos equipos

El técnico del Rayo solo cuenta con la baja de Diego Méndez y es duda Álvaro García.

En contraste al Rayo, el Betis cuenta con las bajas de Bellerín, Bakambu, Sabaly, Marc Roca y Bartra por lesión o molestias y con la del Chimy Ávila por sanción. Ha recuperado a Guido y a Pezzella. Y podrá empezar a contar con Isco, Abner y Ruibal.

Posible once del Betis: Rui Silva; Aitor Ruibal, Pezzella, Sokratis, Miranda; Guido, Cardoso; Ayoze, Fekir, Fornals; William José.

Posible once del Rayo: Dimitrievski; Espino, Lejeune, Aridane, Balliu; Ciss, Valentín; Isi, Trejo, Frutos; Raúl de Tomás.

El árbitro del partido

El árbitro encargado del encuentro es Juan Luis Pulido Santana, el colegiado canario ha arbitrado 127 partidos en La Liga Smartbank y la temporada pasada ascendió a Primera División. Le ayudará desde el VAR Iglesias Villanueva.

Este árbitro se ha encontrado 2 veces con el Betis, una esta temporada contra el Getafe que acabó en empate y otra la temporada pasada dirigió el Rayo-Betis, que acabó con victoria del Betis 3-1.

Al Rayo esta temporada no le ha pitado ningún partido, pero la campaña pasada le arbitró 3 con un balance de 2 victorias y una derrota.

El árbitro del partido / @gettyimages

¿Dónde, cuándo y cómo ver el encuentro?

El partido de la jornada 29 de La Liga EA sports se disputará en el Estadio de Vallecas, el domingo 17 a las 18:30. Se podrá seguir a través de la plataforma Movistar La Liga y en La Liga TV Bar para los establecimientos.

Antecedentes de los últimos encuentros entre los equipos

Betis 1 - 0 Rayo 02/09/24

Betis 3 - 1 Rayo 15/05/23

Rayo 1 - 2 Betis 08/01/23

Rayo 1 - 1 Betis 09/01/22

Betis 3 - 2 Rayo 24/10/21