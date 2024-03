Alexander Medina habló ante los medios tras una derrota del Granada en Son Moix que lo coloca en la misma situación de Paco López en cuanto a resultados.

Sobre el marcador y el cambio de Bruno Méndez, Medina ha comentado lo siguiente: "Yo creo que el equipo hoy ha hecho un buen partido, un partido correcto. La verdad es que no estábamos pasando zozobra. Los últimos minutos se vino producto de córners reiterados, que ahí tuvieron alguna situación de gol a balón parado y eso nos complicó. Minutos antes ya me había pedido el cambio Bruno Méndez, estaba muy limitado. Incluso el córner anterior al gol que cabecea Raíllo, que la tapa muy bien Augusto... y ya no daba más. Me dijo que no daba más y por eso lo tuve que cambiar. Lo hubiese cambiado antes, pero la pelota no salía fuera, entonces... Aprovechamos e hicimos el cambio. Lamentablemente vino el gol con ese cambio de marca, pero también es virtud del rival, producto de que cabecean muy bien y tienen un buen juego aéreo".

Sobre si el partido es el mismo otra vez para su equipo, Medina ha dicho que no cree que esa sea la tónica de otros partidos: "Hoy sí tuvo alguna tapada a balón parada que lo hizo muy bien, el partido anterior la Real tuvo una eficacia enorme, llegó poco y nos hizo tres goles, Augusto no paró, pero bueno. Son partidos que se dan, sobre el final apretaron el acelerador, tuvieron saques de esquina reiterados que nos pusieron en aprietos. Después, en el juego y desarrollo fue un partido bastante equilibrado, bastante parejo y nos vamos con la sensación de que el otro día se nos escapó una victoria, que a falta de diez minutos íbamos ganando y hoy el empate. Nos vamos con esa bronca de no poder cerrar el partido cuando el equipo compitió".

Respecto a si se ve con fuerzas de cambiar la dinámica, Medina se ha mostrado así: "El sentir después de una derrota en la forma en la que se dio, obviamente estamos tocados por la forma, sobre todo. Porque el equipo ha competido bien y se podía haber llevado un punto hoy de aquí. Tengo fuerzas suficientes porque el equipo ha demostrado que compite bien y por detalles del partido no nos quedamos con el resultado merecido. Te vas con la sensación de que hiciste un partido correcto y no nos alcanzó".

Sobre el cambio de Uzuni, Medina hapuntado que durante la semana "tuvo problemas físicos" y "llegó justo para el partido". "Necesitábamos piernas frescas", ha añadido.