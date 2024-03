El Celta tiene un claro objetivo en lo que resta la temporada: la permanencia. Tras ganar ante el Sevilla, ya son 5 puntos por encima del descenso, ampliando la ventaja tras la derrota del Cádiz. Claudio le cambió la cara al equipo, apostó por los suyos y por lo suyo. El camino ya parece más claro.

El de O Porriño le lavó la cara al once inicial. Apostó por su 3-4-2-1. Apostó por A Madroa con Carlos Domínguez, Hugo Sotelo y Hugo Álvarez, contando con Damián en la segunda parte. Colocó a Mingueza de central y devolvió a Beltrán al doble pivote. También volvió a dar cabida a Carles Pérez, defenestrado por Benítez, quien le respondió con un golazo. Dejó sin minutos a Tadeo Allende, que venía sumando bastante con el anterior técnico.

Pero también cambió en lo táctico. Adelantó las líneas de presión, quiso el balón, se atrevió y atacó. Quiso vivir en campo contrario, y vivió. El Celta fue el Celta. Volvió a su identidad tirando de casa. A Madroa se volvió a adueñar del primer equipo.

Tras ganar en Sevilla, los vigueses dieron un paso más hacia el objetivo. Podemos decir que esos puntos le dieron oxígeno al equipo, sobre todo tras la derrota cadista. Así consiguieron ampliar la ventaja de puntos y verse un paso más cerca de seguir un año más en LaLiga.

Los celestes buscarán no pasar tantos apuros como el año pasado, donde se salvaron en la última jornada ante el FC Barcelona. Dos goles de Gabri Veiga posibilitaron al club mantenerse y estar esta campaña en primera división. Fueron semanas de agobio, estrés y ansiedad que el equipo no quiere que se repita. Para ello necesitan seguir sumando puntos aunque el calendario no es nada fácil. Se avecina un partido vital y que puede un punto de inflexión en lo que resta de temorada. El Rayo Vallecano visita Balaídos. Dos equipos que están en la misma lucha. De ganar, los de Giráldez, superarían a los madrileños en la clasificación, y dar un par de saltos en la tabla. Después de esto, el Celta deberá visitar el Benito Villamarín, el Civitas Metropolitano y Mendizorroza entre otros. Pero no acaba aquí, ya que el Athletic o Valencia deben jugar en el feudo celeste. Partidos nada fáciles.

Las estadísticas, según Opta, dicen que tienen un 8.6% de probabilidades de acabar en los puestos de descenso. Siendo el 17 puesto al que más probabilidad tienen (30.8%) de acabar, que es en el que están. Además, sus perseguidores no están del todo acertado. El Almería acaba de ganar su primer partido en toda la temporada y el Granada también está descolgado (a 13 puntos de los vigueses). Parece que esa última plaza se jugará entre Cádiz, Celta, Sevilla y Rayo Vallecano.

