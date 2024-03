Robert Lewandowski cumplirá 36 años en este próximo mes de agosto. El delantero polaco está viviendo su segunda temporada vistiendo la camiseta azulgrana, se espera que lo siga haciendo durante otras dos temporadas más, así lo indica en su contrato: hasta el 30 de junio de 2025, más un año opcional. Aunque ciertamente, es realmente complicado que ese contrato se cumpla hasta el final por muchos motivos, principalmente, por la edad.

En el 2026 Robert cumpliría 38 años, edad que comienza a tambalear para ser el delantero titular del FC Barcelona en la élite futbolística. Aun así, nadie duda del privilegiado físico que tiene Robert, pero en el futbol, la edad no perdona. Dejando a un lado lo que pueda suceder dentro de dos temporadas y media, nos centramos en el presente.

De los 83 partidos que ha disputado ya Lewandowski con el Barça, (de los cuales en 77 ha sido titular) ha anotado 51 goles y ha repartido 17 asistencias. En temporada y media que lleva el polaco en el Barcelona, promedia 0.59 goles por partido, es decir, prácticamente un gol cada dos partidos. Números de auténtico killer y que ha permitido al FC Barcelona conseguir la Liga y la Supercopa de España en la pasada temporada. A expensas de lo que suceda aún esta temporada 23/24, con el Barça en cuartos de final de Champions League y a 8 puntos del Real Madrid en liga, donde la cosa parece más complicada.

Y es que el sueño de Robert es el mismo que el de todos los culés, levantar la Champions League. Para eso vino al Barça, para devolverle al lugar de donde venía, para devolverle el respeto que se la había perdido al conjunto culé en Europa en los últimos años, para que el Barça vuelva a ser el mejor equipo del mundo.

Último alirón de la temporada, momento Robert Lewandowski

Tras el parón de selecciones, comienza el mes de abril, comienza la primavera y vuelve la Champions League. El Barça volverá de nuevo este próximo sábado ante Las Palmas en el Estadio de Montjuic. Una semana después, viajará hasta París para disputar la ida de los cuartos de final ante el Paris Saint-Germain.

Por lo tanto, inicia el último tramo de la temporada, el tramo donde se decide todo. Con la Liga muy complicada por la rigidez que muestra el líder de la competición, el Real Madrid, el Barça puede que opte por echarlo todo a la olla de la Champions League, y en esa olla ya ha cocinado el polaco.

Robert Lewandowski posando con la Champions League 2019/20 | X Bundesliga

La única Champions conseguida por Lewandowski fue en la temporada 2019/20, en la temporada de la pandemia. Una temporada muy recordada para el FC Barcelona, ya que en esa misma competición y ante, precisamente, el Bayern de Lewandowski, el Barça recibió un 2-8 en los cuartos de final. Los alemanes llegaron a la final donde derrotaron al PSG por 1-0. Llegaron a la final, en parte (una parte muy grande) por los 15 goles que metió el polaco en toda la competición europea.

La última vez que Robert se enfrentó al PSG fue, precisamente, esa final de Champions en la 19/20. Por lo tanto, el polaco no tiene un mal recuerdo de enfrentarse a los parisinos. Casualidades de la vida, después de mucho tiempo, el Barça está de nuevo en cuartos de final, con Lewandowski como 9 y ante el PSG. Una eliminatoria a priori con cierto favoritismo hacia el bando francés, pero con un Barça llenó de ilusión y de creencias.

Entre esos motivos por los que los aficionados culés creen en el milagro de la Champions, está el de aferrarse al momento prime de Robert Lewandowski. El delante culé está viviendo una de sus mejores etapas como jugador culé, tras un inicio de temporada bastante criticado por el aficionado, el polaco ha vuelto a su mejor nivel. En los últimos diez partidos ha anotado 7 goles y ha repartido 3 asistencias.

Robert Lewandowski celebrando su gol ante el Atlético de Madrid | Europa Press

En este inicio de 2024 Robert se está vistiendo de comandante del barco culé en muchos encuentros. Aparte de volver a ser incisivo en el gol, está participando mucho más que en la primera mitad de la temporada, y eso el equipo lo nota.

El conjunto azulgrana está viviendo también su mejor momento de la temporada. Muchos lo acatan a la salida de Xavi y la reacción de los jugadores, o la inclusión de Christensen en el pivote y el nacimiento de Pau Cubarsí en la zaga de la defensa, o también por el buen momento de Robert Lewandowski.

Y es que la realidad es que este Barça ha mejorado por la eficacia de cara a gol. En el último partido ante el Atlético de Madrid, la primera que tuvo fue para dentro tras tocar en las botas de João Félix. El segundo gol se lo construyó Lewandowski, solito, y el tercero también, solo que en este caso se la dio a placer a Fermín que tuvo que cabecear para batir a Oblak.

Ante los colchoneros, el polaco firmó su mejor partido de la temporada, siendo clave en los tres goles del equipo con dos asistencias y un gol. Incluso en la eliminatoria ante el Nápoles, anotó el gol en el partido de ida y cerró el encuentro y el pase a cuartos con el 3-1 en Montjuic.

Lewandowski bloquea poner rumbo a Arabia

En tiempos de parones por selecciones, los clubes aprovechan para agitar el mercado. Últimamente, los agitadores de los mercados de fichajes es la liga Saudí, donde el dinero se ha apoderado de numerosas estrellas del mundo del futbol. Arabia ha preguntado estos días por varios jugadores del conjunto culé, según apuntan muchos de los medios deportivos que cubren al FC Barcelona, es el caso también de Raphinha.

Según Sport, habrían ofrecido una cantidad de 100 millones de euros por el extremo brasileño. Una cantidad que a juicio de muchos aficionados culés, debería considerarse, de ser cierta, a causa de los problemas económicos del club.

Celebración de Robert Lewandowski en la 22/23 | INIESTAZO

Pero el caso Lewandowski está más que cerrado. Pese al gran interés de Arabia Saudí y una oferta de 100 millones por temporada, el polaco tiene más que claro que quiere seguir jugando para el Barça. El mismo salió a hablar en los micrófonos del club días atrás del rumor de Arabia para confirmar su intención de seguir siendo culé: “Llevo un año y medio en el Barça y me siento muy bien. He ganado y he marcado muchos goles. Estoy muy, muy feliz y muy contento”.

En el verano pasado, Lewandowski también tuvo que cerrar rápido el grifo de los rumores de Arabia, quiénes se interesaron por él como por otros cientos de jugadores.

‼️ Robert Lewandowski: "Sé dónde jugaré la próxima temporada. Me quedo en Barcelona"



👉 El polaco elige un rival para el Barça en Champions y valora positivamente la llegada de Mbappé: "No tendremos miedo"https://t.co/ErM2UP3jyb — Carrusel Deportivo (@carrusel) March 14, 2024

Por lo tanto, caso finiquitado. Lewandowski ha cerrado cuanto antes los rumores para centrarse al 100% en los próximos eventos. Pero, ¿y qué piensa el club sobre la continuidad de Robert Lewandowski?

No hay muchas dudas de lo que piensa la cúpula del FC Barcelona, para ellos será el 9 del Barça la temporada que viene. Además, y como bien dijo el presidente Joan Laporta en su última entrevista, el polaco ejerce de padre con todos los jóvenes que tiene el Barça en su plantilla, por lo que mezclar experiencia con juventud es una gran noticia para el club catalán. Concretamente, está ayudando a Vitor Roque en su adaptación en el conjunto culé. Es primordial que el 9 del presente y el 9 del futuro del Barça se entiendan tanto dentro como fuera del campo.

Robert Lewandowski quiere ser una leyenda del Barça, y aunque ya lo está siendo, quiere agrandar su figura en la historia del club. Y eso pasa por conseguir levantar la orejona esta temporada, por lo que su motivación de ahora en adelante será innegociable y, junto a la ilusión de los jóvenes, él y el Barça quiere creer.