El Barça va en serio. Las cosas comienzan a tomar un tono distinto a estas alturas de la temporada. Con la diosa fortuna dictaminando que el próximo rival en Champions será el PSG del temible Kylian Mbappé, el conjunto culé quería hacer los deberes fuera de casa de buena manera ante el Atlético de Madrid. Tarea hecha y victoria antes del parón. Un 3-0 después de uno de los partidos más completos de la temporada deja al FC Barcelona a ocho puntos del Real Madrid, líder absoluto de LaLiga EA SPORTS, pero sirve para dotar de una moral más que necesaria al equipo en una franja de la campaña en el que el club disputa el todo o nada en cuanto a rendimiento deportivo.

Xavi afrontó el encuentro con dos bajas trascendentales de última hora: Joao Cancelo, por motivos personales, y Andreas Christensen por lesión no serían parte de la plantilla disponible para disputar el encuentro ante el conjunto rojiblanco y, en su lugar, entraban Héctor Fort y Fermín López en el campo, factor que forzó a retrasar a Gundogan a la posición de pivote, donde ha firmado un gran encuentro.

Una primera parte que descongestionó el gol de Félix

Raphinha ante Reinildo | FC BARCELONA

La fatiga del encuentro del pasado miércoles ante el Inter dejaba al Atlético de Madrid sin valiosos efectivos sobre el verde para competir ante el Barça. La no presencia de Antoine Griezmann resultó ser un factor determinante a la hora de construir el juego del conjunto madrileño, pero la primera media hora de los pupilos del Cholo Simeone fue superior en cuanto a propuesta futbolística que el FC Barcelona ofreció. La imprecisión terminó condenando a un Atleti con un Riquelme poco acertado y un Álvaro Morata completamente anulado por Ronald Araújo. El Barça sufría en la construcción desde atrás, y la fórmula de pedir pases al pie no terminaba de funcionar. Los de Xavi Hernández, quien fue expulsado en la primera mitad por protestar, morían a través de la estaca al corazón en forma de presión del Atleti, que no dejaba recibir a Fermín y Sergi Roberto, hoy interiores, para que el conjunto culé saliera desde atrás.

En el minuto 38, una contra bien construida del Barça y un juego de pase demoledor provocaba el primer tanto del conjunto blaugrana en el partido tras un sutil toque de Joao Félix, tras una gran asistencia de Robert Lewandowski, ante el que Oblak poco pudo hacer: el portugués volvía a marcar al equipo al que todavía pertenece bajo el aluvión acústico de los silbidos de la tribuna atlética. El Barça la había encontrado. La clave estaba en el desmarque y en generar espacios en una defensa acusada por la fatiga de la prórroga y los penaltis del pasado miércoles.

Lewandowski, el verdugo del Atlético de Madrid

Celebración del gol del equipo | FC BARCELONA

El polaco dormirá hoy a rienda suelta. Todo ha salido a pedir de boca para él. La segunda parte del partido comenzaba con un ritmo frenético y con un Atleti mermado en defensa, factor que aprovechó el conjunto blaugrana para marcar en el minuto 47 el segundo gol del encuentro en las botas de Robert Lewandowski, con un gol de killer. Del más pillo de la clase. De un superdotado. Tanto y asistencia. Medio partido en el bolsillo. Desde el encuentro ante el Getafe, el delantero vive una muy buena etapa en cuanto a rendimiento futbolístico, pese a la poca participación que tiene todavía en la circulación de balón y sus graves errores de colocación en la construcción del contraataque azulgrana. Son 20 los goles del ex del Bayern de Múnich en la presente campaña, una campaña que comenzó de muy mala manera para el pichichi de la pasada Liga, pero que comienza a remontar, eso sí, demasiado tarde para los intereses del Barça.

En el minuto 61, abandonaba el campo Raphinha, que también firmó un gran encuentro, con una asistencia y una gran contribución en defensa. Su conexión con Koundé ha sido hoy trascendental, pero su físico dijo basta a los 20 minutos de la segunda parte. En su lugar entró el jovencísimo Lamine Yamal, hoy más bien tímido, que quiso que los focos se centraran en Robert Lewandowski. Cinco minutos más tarde, una nueva asistencia del delantero polaco dejaba solo y con la posibilidad de rematar a placer a Fermín López, canterano que ha firmado un espléndido partido tras tener que sustituir la baja de Andreas Christensen. A partir del tercer gol, el banquillo comenzó a dar paso a sangre fresca ante las escasas intentonas de un Atleti siempre valiente, aunque muy impreciso a la hora de decidir de cara a portería. Oriol Romeu y Vítor Roque tendrían 13 valiosos minutos para aportar al equipo y conseguir poner la guinda del pastel. El brasileño generó una gran jugada mano a mano con Oblak, pero la entrada por detrás de Nahuel Molina impidió el crecimiento de la cifra goleadora del Barça en el encuentro. Expulsión para el argentino, pero ocasión de valor para el delantero carioca. A falta de ocho minutos para la conclusión del encuentro, Óscar Hernández dio paso a Íñigo Martínez y Marc Casadó para asegurar los tres puntos tras un gran despliegue del equipo, que supo leer las necesidades del encuentro con desmarques para arrastrar a una defensa debilitada por la eliminatoria ante el Inter, acompañados de la gran contribución en el pase de jugadores como Ilkay Gundogan o Pau Cubarsí, el joven 'Káiser' de la defensa culé. El Barça deleita en el Metropolitano, y sabe que lo necesitaba.

Alineaciones del encuentro

Atlético de Madrid: Oblak; Molina, Savic, Witsel, Reinildo, Lino; Barrios, Marcos Llorente, De Paul; Riquelme, Morata.

FC Barcelona: Ter Stegen; Koundé, Araujo, Cubarsí, Héctor Fort; Christensen, Gündogan, Sergi Roberto; Raphinha, Lewandowski, Joao Félix