Diego Pablo Simeone: "Necesitamos al mejor Griezmann, sin duda"

Diego Pablo Simeone ha comparecido ante los medios en el día previo a la Champions League. Lo ha hecho al lado de uno de sus mejores secuaces en la defensa atlética: Axel Witsel.

Tras el pase a una nueva ronda europea, hace casi un mes, el Atlético de Madrid ha disputado dos únicos partidos. Una derrota ante el FC Barcelona y una importante victoria a domicilio contra el Villarreal son los precedentes para el partido de la semana y de la temporada. Con una afición más que preparada y que volverá a llenar el Metropolitano, el 'Cholo' buscará que los jugadores estén a la altura de lo que se merece.

Después de realizar el último entrenamiento antes de la visita de los alemanes, comparecieron el argentino y el belga ante una sala repleta de periodistas de innumerables medios y nacionalidades.

TURNO DE PREGUNTAS PARA AXEL WITSEL

La Champions, como único objetivo

Eliminados en Copa del Rey y lejos de la pelea por el título liguero, el reto de la Champions League siempre queda ambicioso y complicado.

El belga, comprometido con el grupo y sin querer observar la competición a largo plazo contestó con un lema bastante conocido entre la afición: "Al final pensamos como el 'Cholo', partido a partido. No podemos pensar más lejos. Lo más importante es mañana y después tendremos tiempo para pensar más lejos."

Claves a tener en cuenta de su ex-equipo

Axel Witsel conoce muy bien la filosofía del club alemán. Lo vivió de primera mano en su etapa en Alemania, desde el verano de 2018 hasta que firmó por el Atlético de Madrid: "Es un equipo muy bueno, yo jugué ahí cuatro años y fueron cuatro años muy buenos para mí."

Actualmente, más allá de su siempre fiel afición y una leyenda como Reus, el Borussia Dortmund ha cambiado bastante en cuanto a jugadores, pero no en cuanto a su filosofía de juego: "Dortmund es un equipo que presiona mucho, que tiene jugadores en frente muy rápido como Adeyemi, Sancho o Brandt, en el mediocampo, que organiza el juego. Es un jugador que en cualquier momento puede hacer la diferencia."

Candidatura al título

Una de las Champions, sino la que más, más difíciles de la historia ha llegado al continente europeo. Ocho equipos con plantillas muy diferentes pelean por hacerse con el trofeo más preciado.

Equipos como el Manchester City, Paris Saint-Germain o FC Bayern parecen estar un escalón por encima del resto, donde se incluye el Atlético de Madrid. Pese a la posibilidad de levantar el ansiado trofeo, el belga mantiene la calma: "Lo que pensamos ahora es en el partido de mañana, como dije antes. No podemos pensar más lejos que eso, concentrarnos en el partido de mañana."

Axel Witsel compareció ante los medios | Foto: @Atleti

Problemas defensivos

De los últimos quince partidos, Oblak sólo ha podido dejar la portería a cero en tres únicos encuentros. Un factor más que clave el de conseguir un buen nivel defensivo en estos partidos de tanta exigencia, que Axel analiza así: "La verdad que es un tema que tenemos que mejorar, lo sabemos todos. Es un tema colectivo, mañana si no podemos recibir gol va a ser mejor. Sabemos que tenemos que hacerlo mejor."

'A priori', buen sorteo para el Atlético

Ocho increíbles plantillas avanzaron a la ronda de Cuartos de Final en el pasado mes de Marzo y siete de ellas tenían la oportunidad de enfrentarse al Atlético de Madrid, valga la redundancia.

'A priori', en cuanto a nivel europeo, el Borussia Dortmund era el rival que deseaban todos y el Atlético de Madrid, el rival que deseaban los alemanes. Contentas las dos aficiones, el belga no se fía: "Cuando tocó el Dortmund, no estuvimos más felices si toca el City u otro equipo. Al final en la Champions no hay partido fácil. Mañana no va a ser el caso."

Reconversión a central

Desde su llega al Atlético de Madrid, el '20' rojiblanco ha jugado la mayoría de sus partidos como central, causando una espectacular impresión en los seguidores del equipo.

Este curso, mientras la hinchada le coloca como uno de los mejores jugadores de la temporada, comenta que se siente más cómodo y preparado: "Es por el Cholo. Cuando llegué aquí empecé a jugar en esa posición. Este año me siento más cómodo. Al final, no importa en qué posición juegues, quieres jugar siempre. Gracias a la idea del 'Cholo' puedo alargar mi carrera a este nivel."

TURNO DE PREGUNTAS PARA SIMEONE

Confianza en sus jugadores

Como ya dijo en la rueda de prensa previa contra el Inter de Milán, el entrenador tiene plena confianza en sus jugadores: "Repetir frases no está bueno. Simplemente demostrar lo que se necesita para continuar en esta competición."

El propio Atlético, el peor rival del Atlético

Mucha gente, desde que salió el sorteo, da por favorito al Club Atlético de Madrid. Parece ser que el Dortmund es el rival más flojo que se le ha podido presentar al Atlético de Madrid; y el periodista del medio acreditado, tras múltiples ocasiones de desgana o confianza como la del RB Leipzig en 2020, pregunta si el Atlético es el rival contra el que competir: "No. El rival más difícil que tenemos por delante es el Borussia. Como lo explicó Axel tiene muchas cosas buenas. Fuera de casa viene haciéndolo muy bien, en estos últimos cuatro meses no ha perdido fuera de casa. Tiene un contragolpe muy fuerte, tiene juego aéreo en las áreas para tener en cuenta."

También habló sobre una de las claves de la eliminatoria, como es el sacrificio e intensidad a tan alto nivel: "El Borussia es el equipo que más intensidad tiene de los ocho que quedan. Nos enfrentaremos a ello y tendremos que llevar el partido a donde creo que les podemos hacer daño."

La vuelta en el Signal Iduna Park

El sorteo deparó que el enfrentamiento contra el conjunto alemán tuviese un final decisivo en su estadio. Después de los aires de remontada contra el Inter en el Metropolitano, al 'Cholo' no le preocupa el orden de los partidos: "No hay una seguridad absoluta para nada. Hay un rival, un equipo fuerte para enfrentar. Sabemos de las situaciones que genera un partido importante en casa. Es fútbol y los resultados pueden variar."

Griezmann, ¿el factor determinante?

Con Mbappé como estrella del PSG y Haaland del City, el Atlético de Madrid confía en su mejor guerrero: Antoine Griezmann.

Simeone, después de comentar que los últimos partidos ha tenido menos minutos para recuperarse en su totalidad de la lesión del Giuseppe Meazza, habló sobre la importancia del jugador: "Necesitamos al mejor Griezmann, sin duda."

Mala racha de Álvaro Morata

Después de conocerse la lesión de Memphis Depay, clave en anteriores eliminatorias, el Atlético de Madrid se jugará la eliminatoria con Álvaro Morata.

El español, después de un gran comienzo de temporada con una cifra apabullante de goles, parece haber frenado en seco su participación goleadora. Simeone habló sobre su gestión con el delantero: "Confío absolutamente en Álvaro. Estoy convencido de que estos partidos los sabe jugar. Sabe lo que necesita el equipo y lo que el equipo le necesita a él. Seguramente aportará lo que todos queremos: el gol."

Mentalidad de cara a la eliminatoria

"La intensidad también se puede leer desde el juego de la pelota, y desde la lectura más rápida para poder resolver situaciones. La realidad es la que te estoy contando. Necesitamos hacer un partido importante, necesitamos a nuestra gente. Los necesitamos mucho mañana y ojalá que, como siempre, estén desde ahí empujándonos.”

Recibimiento al autobús en el último partido europeo | Foto: @Atleti

Reincorporación al grupo de Hermoso

Con Memphis lesionado recientemente y Lemar en la recta final de su recuperación de la lesión del tendón de Aquiles, la única duda para la convocatoria de mañana llevaba el nombre de Mario Hermoso. El central zurdo, que acaba contrato esta temporada, regresó a los entrenamientos con el grupo en el día de hoy.

Los medios querían saber si había alguna mínima posibilidad de participación del español en el partido y el míster sentenció con contundencia: "No, no."

Baja de Memphis

"Memphis es un jugador importante para nosotros, que desgraciadamente ha sufrido la lesión en estos momentos. Seguro que son importantes para el club y para el equipo. Como siempre buscaremos situaciones para compensar su ausencia."

Planteamiento de la eliminatoria

Desde hace unos años, la regla de los goles de valor doble fuera de casa cambió. Además, esta vez la eliminatoria se resolverá en seis días y no en casi un mes como la de Octavos de Final.

Diego Simeone explicó el planteamiento para esta semana, donde también figura el partido liguero del Girona: "Hay una semana muy importante por delante, ya sea para la Champions y para LaLiga. Enseguida el Sábado tenemos que volver a competir. El grupo sabe de la importancia de que estén todos bien, porque los vamos a necesitar a todos. A partir de trabajar en grupo, esperemos poder sacar adelante esta semana tan importante.