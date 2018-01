Enrique Martín: "Lo que vayamos a conseguir, lo vamos a conseguir entre todos"

Enrique Martín en el partido contra el Granada. | Foto: albacetebalompie.es

Este domingo el equipo manchego ha salido a jugar sin su delantero titular. La estrella del equipo, Zozulia no pudo participar en este partido. Pero el Albacete Balompié ha sabido sobrevivir sin él y ha conseguido vencer por 2-1 al Granada. El míster comentó: "La victoria pese a la baja de Zozulia demuestra que la plantilla trabaja con gran intensidad, salga quien salga compite y quiere ganar."

Uno de los cambios en este encuentro fue la vuelta de Aridane al XI inicial, situación que no ocurría desde principio de temporada. Parece que la titularidad le ha sentado bien al jugador que ha conseguido anotar el tanto con el que sumaba el 2-1. "Aridane hoy ha jugado muy bien, se ha fajado con los centrales, ha luchado, y ha marcado un gol en un momento importante", comentó el técnico.

El Albacete Balompié a manos de Enrique Martín sabe cómo utilizar todas sus cartas y tiene un rol para cada jugador: “Lo que vayamos a conseguir, lo vamos a conseguir entre todos. Un día jugará uno, y después otro, pero es una cosa de todos”, ha añadido el técnico navarro.

El Granada le hizo frente a los locales, incluso llegando a empatar el partido. El entrenador ha comentado respecto al rival: “Ha sido el equipo al que me he enfrentado que más me han gustado, por lo que considero que la de hoy ha sido una victoria de mérito."

El míster ha tenido un encuentro complicado. No ha podido terminar de verlo desde el banquillo, debido a su expulsión en el minuto 55. Enrique Martín se ha disculpado: “Me he salido de la línea y no debí haberme salido. He pedido ya disculpas y lo vuelvo a hacer, no volverá a ocurrir.”

El segundo gol ha llegado pocos minutos después de recibir el tanto del Granada, demostración de la gran reacción que ha conseguido el conjunto. El técnico ha comentado al respecto: “El segundo gol ha sido un chute emocional muy alto, y nos ha dado fuerza e instinto de supervivencia, cuando lo tienes al rival no le entran balones que normalmente lo harían”.