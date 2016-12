Mandi, convocado por Argelia para la Copa de África

Google Plus

Mandi durante un partido de la selección argelina // Foto: Real Betis

El seleccionador argelino George Leekens ha convocado a Aissa Mandi para la Copa de África que se celebrará en Gabón entre el 14 de enero y el 5 de febrero de 2017. El combinado norafricano llega a la cita como uno de los favoritos comandado por el mejor jugador del momento en el continente, Riyad Mahrez.

El zaguero bético se perderá como mínimos los encuentros de Liga ante CD Leganés (8 de enero), Atlético de Madrid (13 de enero) y Sporting de Gijón (22 de enero). Aunque probablemente, dado el potencial de su selección, no jugará alguno más. Mandi está citado por Leekens el próximo 2 de Enero pero no será hasta el día 15 cuando su selección debute en la competición.

La fase final del campeonato comenzará los días 28 y 29 de Febrero con los cuartos de final y finalizará el día 5 con la final. Por lo que si Argelia alcanzase la última ronda de la copa africana, Mandi se perdería la visita del FC Barcelona y el viaje a Coruña para enfrentarse al Depor.

Además, en caso de que el Betis supere la eliminatoria de Copa del Rey, el central se perdería los partidos de octavos de final que se jugarán entre el 4 y el 11 de Enero. Tampoco podría jugar los cuartos de Copa en caso de que el Betis clasificara ya que estos se juegan entre los días 18 y 25, fechas en las que tiene lugar la primera fase del torneo africano.

Mandi podría perderse hasta 10 partidos en el hipotético caso de que el Betis llegase a las semifinales de Copa y Argelia a la final de la Copa de África.

La duda es ahora si el Betis se acordará de él. La solidez defensiva exhibida en los últimos partidos en los que el argelino ha sido titular podría verse comprometida en los partidos del conjunto andaluz en Enero.