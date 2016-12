Anuario VAVEL Real Betis 2016: Jonas Martin, una moneda al aire

Google Plus

Jonas Martin quiere ser importante | FOTOMONTAJE: VAVEL - Anxo Rei

Cómo pasar un 2016 compartido. Cómo vivir desde enero hasta el verano en Francia para llegar a Sevilla con las altas temperaturas típicas de la capital andaluza. Valor cuanto menos. Jonas Martin ha sido el segundo refuerzo de Miguel Torrecilla tras el fichaje de Durmisi. El centrocampista francés llegaría procedente del Montpellier por unos 3M€, siendo un futbolista a priori con esperanzas depositadas. De color verde, como siempre. Una operación marcada por la rapidez analizando las necesidades económicas de la entidad gala, incluyendo un amistoso ante el Real Betis en territorio montpellerino. Ni las lesiones ni la confianza de hasta dos entrenadores han permitido al '8' mostrar su verdadero nivel. Se espera todavía mucho de un jugador llamado a dar credibilidad, según el que fuera Director Deportivo del Celta de Vigo, al mejor centro del campo de LaLiga tras los grandes. El tiempo dictará sentencia.

Montpellier, ese dulce hogar

Jonas Martin, con el Montpellier | FOTO: BeSoccer

Una ciudad como casa. Un equipo como refugio. Jonas Martin sabe que debe mucho al Montpellier, el equipo que le ha dado la oportunidad de ser alguien en el panorama nacional. Desde 2010 hasta 2016, con una etapa en el Amiens de la Ligue 2. El 2016 trajo al centrocampista la continuidad que tanto anhelaba. En Francia, como en España, el año se estrena con la Coupe de France. La victoria por 0-1 ante el Epernay, con capitanía incluida, fue el comienzo firmado. Una asistencia, por cierto, repartió aquel día el chico de Besançon. Era la Tercera Ronda todavía de una competición que ilusiona a todos, más aún a los modestos.

En lo que a Ligue 1 se refiere, el 2016 no arrancaba nada bien para el Montpellier con tres derrotas consecutivas. Girondins, Bastia y SM Caen eran golpes consecutivos recibidos en forma de choques perdidos. 0-1 ante los de Burdeos, 1-0 en territorio de Córcega sumado a un 1-2 ante el histórico club de la Baja Normandía. Jonas Martin participaba en esos tres encuentros, siendo sustituido en los dos primeros. Hay que destacar que su posición se fue alternando, desde el pivote al mediocentro ofensivo.

El sueño de llegar lejos en la Coupe de France terminaría en la Cuarta Ronda, en una derrota por 2-0 ante el Marsella en la que Jonas Martin no tuvo participación. Ese encuentro sumaría un nuevo partido perdido para el Montpellier de forma consecutiva. Otro tropiezo con el que se encadenarían cuatro duelos seguidos cayendo entre Ligue 1 y el torneo del K.O. Un mes de enero prácticamente para el olvido, tanto en lo individual como en lo colectivo. Había trabajo por delante.

Toda esa pesadilla en forma de resultados acabaría de la mejor forma posible, con una goleada por 0-4 ante el GFC Ajaccio. Un partido en el que Jonas Martin actuó como mediocentro, no solo participando con minutos sino también con un tanto y una asistencia. Completaba el choque al completo en el que, probablemente, fue el choque más positivo tanto para el Montpellier como para el propio jugador.

El mes de febrero sí que fue casi maravilloso, con un buen número de victorias o, en su defecto, encuentros sin conocer la derrota. Lorient -empate-, más Toulouse, Angers y Lille -victorias- fueron la mejor noticia para un Montpellier que necesitaba alegrías para no meterse en problemas. Hay que reseñar el choque ante los angevinos, no por algo en especial, sino porque básicamente no estuvo en ese partido Jonas Martin.

El Montpellier es ese equipo capaz de llevarse un mes sin perder ganándolo prácticamente todo y, al siguiente, tirarse unas cuantas semanas sin saborear un triunfo. Eso pasó desde marzo a abril, con dos empates -uno valioso ante el líder PSG en territorio parisino- y tres derrotas. Jonas Martin completaba casi todos los encuentros en su totalidad, siendo en la mayoría mediocentro puro.

Y como se acaba de decir, el Montpellier es un club peculiar donde la irregularidad brilla por su presencia. Ahora, para cerrar el campeonato, llegaría una victoria detrás de otra hasta conseguir cuatro consecutivas. Las víctimas fueron: Nantes, Troyes, Reims y Stade Rennais. El mejor choque fue ante el cuadro del ESTAC, en una goleada por 4-1. Jonas Martin lograría un nuevo tanto aquel día. El centrocampista colabora poco en cuanto a materia anotadora pero, cuando lo hace, lo logra por partida doble. Y es que también sumaría una asistencia más.

Un verde sin esperanza

Su llegada al Real Betis | FOTO: Mundo Deportivo

Jonas Martin fue el segundo fichaje de la era Miguel Torrecilla. El primero era un danés: Durmisi. El centrocampista francés, tras una larga etapa en Montpellier, aterrizaba en Sevilla con ganas de rentabilizar los 3M€ que el Real Betis soltó al club galo por su fichaje. El conjunto de Francia necesitaba recuperarse económicamente por lo que todas las partes quedaron satisfechas con la operación. Hay que recordar que ambas entidades disputarían un partido amistoso este verano en tierras francesas, seguramente al ser acordado tras la realización de esta incorporación/venta según por dónde se quiera ver. Vaya duelo se marcaron los chicos de Gustavo Poyet, con un 3-0 en contra que empezaba a generar dudas en una pretemporada que, en líneas generales, había marchado bien. Quién sabe si ahí comenzaría la progresiva decadencia de la corta era que tuvo el entrenador uruguayo.

Fue corta por muchos motivos pero, principalmente, lo fue por los desastrosos resultados cosechados. Un 6-2 para empezar en el campo del Barcelona no es el debut soñado. Y tampoco lo fue para Jonas Martin, pues tendría que abandonar el terreno de juego en el tramo final de la primera parte debido a una lesión. Mala pata.

Un mes al completo de LaLiga se perdió el centrocampista francés por una lesión que le impidió participar en hasta seis encuentros con su equipo. Hubo de todo en esos compromisos: dos victorias -Valencia y Málaga-, dos empates -Deportivo Coruña y Granada- y dos derrotas -Sevilla y Real Sociedad-. No se puede decir que se notaba la ausencia de Jonas Martin. Primero, porque apenas se le había visto en acción en el inicio del campeonato. Y segundo, porque el Real Betis tenía muchos más problemas que resolver aparte del inoportuno parón del medio galo.

El regreso de Jonas Martin fue nada más y nada menos que ante el Real Madrid. Si un set caería en Barcelona, otro harían los de 'Zizou' en Heliópolis. Esta vez, por 1-6. El centrocampista fue titular pero terminaría siendo sustituido, perdiendo cada vez más la confianza de Gustavo Poyet y, lo que es peor aún, la de su misma grada por numerosas pérdidas de balón en el centro del campo o por el simple hecho de no aportar ni en defensa ni en ataque a su equipo.

Jonas Martin sí contaba para Gustavo Poyet pero se notaba poco aclimatado al estilo de juego del técnico uruguayo. Era titular en la mayoría de las ocasiones aunque casi en todas acababa sustituido. Los malos resultados hicieron que el míster charrúa abandonara el Real Betis, llegando en su lugar el madrileño Víctor Sánchez.

La etapa del nuevo entrenador verdiblanco comenzaba ante Las Palmas, con triunfo por 2-0 donde Jonas Martin fue convocado pero no tuvo minutos. No entraría en la lista, por su parte, en la derrota del Real Betis ante el Eibar por 3-1. El '8' tendría que ponerse el mono de trabajo cuanto antes para hacerse un hueco en el equipo.

En lo que a Copa del Rey se refiere, Jonas Martin jugaría como titular en el triunfo por 1-0 ante el Deportivo Coruña en el choque de ida, siendo sustituido en la segunda mitad. Era la oportunidad para los menos habituales y el francés, en esa cita, sí que dio ligeras muestras de que puede ser un hombre importante todavía.

Sí tendría minutos ante el Athletic Club en la victoria liguera por la mínima del Real Betis. Jonas Martin se siente más cómodo de mediocentro que como pivote. Y así jugaría ante los vascos, mostrando más capacidad de llegada al mismo tiempo de conexión con los hombres de ataque. Estuvo citado ante el Alavés en el último partido de 2016 pero no disputaría minutos. La grada del Estadio Benito Villamarín exige un poco más a un futbolista por el que este verano se pagaron en torno a los 3M€ por conseguir su fichaje. Tiene que demostrarlo ahora.

El último partido de 2016 para Jonas Martin y para el Real Betis fue la vuelta de esa ronda intermedia de Copa del Rey ante el Deportivo Coruña, ahora en tierras gallegas. Un 3-1 en contra, donde el francés saldría en la segunda parte, fue el colmo de los colmos pues sellaba la eliminación de los verdiblancos tras la remontada del 'Dépor'. Ahora, solo queda mirar al futuro y pedirle a 2017 salud -necesaria para el centrocampista- además de éxitos personales y colectivos. Por un brindis.