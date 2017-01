¿Que pasó en el último encuentro entre Atlético y Betis?

Griezmann ante Adán en el último Atlético-Betis | foto: Scoopnest.com

Tras la victoria del pasado domingo en el Villamarín en el primer partido del año, el Real Betis tiene una importante y difícil cita en un Estadio que le ha dado muchas alegrías, y es que el Vicente Calderón ha sido testigo de los dos títulos de la Copa del Rey que tiene hasta ahora el conjunto bético en sus vitrinas.

Por su parte, el Atlético de Madrid llega al partido con la intención de no dejar escapar más puntos y escalar posiciones en su pelea por la liga. Pero, ¿recordáis que ocurrió la última vez que estos dos equipos se vieron las caras?

El Betis llegaba al Calderón con un colchón importante sobre la zona de descenso, mientras que el Atlético de Madrid se encontraba en segunda posición y llegaba con la idea de no dejar escapar puntos y acercarse al Barcelona en esa pelea por el título liguero, título que ya ganaron los rojiblancos hace tres temporadas.

Un Betis muy flojo y un Atlético enchufado

El partido no comenzó del todo mal para el Betis, pues hasta la primera media hora de juego se había dedicado a defender atrás y el Atlético no consiguió hacerle demasiado daño. Eso sí, el conjunto verdiblanco no conseguía inquietar la meta de Oblak a pesar de la ausencia de la pareja de centrales titular del Atlético de Madrid.

Pero todo cambió con el 1-0 del Atlético. Y es que, tras el gol de Torres que abría la lata, el Atleti empezó a hacer mucho daño, daño que se vio cinco minutos después cuando un fallo de Adán permitió a Griezmann anotar el 2-0 y dejar encarrilado, si no sentenciado, el choque antes del descanso.

A la salida del túnel de vestuarios el Betis intentó recortar distancias, aun que atrás la zaga dejaba muchos espacios y andaba lentísima. Tanto fue así que a los 20 minutos de la reanudación ya había caído el 3-0 por parte de Juanfran. Tras el 3-0, Oblak falló y como de costumbre, Rubén Castro no lo desaprovechó e hizo ‘el gol de la honra’ para el conjunto bético. Este gol enfadó más al Atleti que acabó la tarde endosando una manita al Betis. Los dos últimos goles fueron de Griezmann y Thomas para cerrar una tarde muy buena ya que el Barcelona había caído en el clásico español y eso permitía al Atlético soñar con conseguir el título liguero.

Seguro que los jugadores y aficionados béticos quieren olvidar este encuentro y que mejor manera de hacerlo que consiguiendo puntuar en la última visita del Betis al Calderón, ese estadio talismán para el Betis.