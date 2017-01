Víctor Sánchez del Amo no se fía del nuevo Sporting de Rubi

Vítor Sánchez del Amo en la rueda de prensa de hoy | Foto: www.realbetisbalompie.es

La expectación en el día de hoy se ha trasladado hasta la sala de prensa en la Ciudad Deportiva Luis del Sol. El motivo ha sido la comparecencia ante el micrófono de Víctor Sánchez del Amo, técnico de la primera plantilla bética.

La batería de preguntas por parte de los periodistas han abarcado amplios temas, centrados la mayoría en el próximo enfrentamiento que convocará a gijonenses y verdiblancos en Heliópolis.

Sobre los lesionados

Las primeras cuestiones para el míster madrileño fueron referidas a los futbolistas que aún están apartados del grupo por diferentes lesiones o situaciones. De Pezzella y José Carlos comentó que mientras el central argentino ya está recuperado totalmente, el joven canterano aún se resiente de ciertas molestias que le obligan a hacer trabajo específico para no forzar su estado físico.

Del estado de Joaquín comentó que "hay que centrarnos en que tenga la recuperación más rápida posible y en las alternativas que tenemos". Aparte de lamentarse por la ausencia del veterano futbolista del Betis, sí comentó que se espera que reaparezca en un mes como máximo.

La importancia del partido ante el Sporting

El míster señaló que el encuentro ante el conjunto de Rubi es un punto de inflexión, muy importante para los intereses del Real Betis. De ganar, afirmó que podrían afrontar la segunda vuelta "mirando mucho más hacia arriba y con la idea de empezar a escalar posiciones en la clasificación".

Siguiendo con la temática de la pregunta anterior, los periodistas quisieron saber si valía este partido más de tres puntos, a lo que el entrenador bético negó tajantemente: "Nos queda toda la segunda vuelta por delante y la clasificación puede dar muchas vueltas".

"Nos queda toda la segunda vuelta por delante y la clasificación puede dar muchas vueltas"

Además, quiso recalcar que la importancia del choque del próximo domingo se basaba en la posibilidad de encarar la segunda vuelta desde una "perspectiva de mirar hacia arriba para acabar lo más alto posible".

Posteriormente, el director técnico verdiblanco fue preguntado sobre el inicio de la segunda vuelta, de la que dijo que no veía como cruciales los partidos que le quedaban porque "no hay que exagerar las situaciones". Añadió que se centran siempre en el rival inmediato y que siempre afrontan cada partido con una exigencia máxima, dedicando todo el tiempo al siguiente choque sin prestar atención a todo lo que venga después de ese encuentro.

Como no podía ser de otra manera, también quisieron los periodistas sacar el tema del nuevo entrenador del Sporting y lo que puede significar este cambio de inquilino en el banquillo del conjunto gijonense, para lo que Víctor contestó que no cree que el Sporting sea un equipo hundido pero que obivamente, por su posición en la clasificación, "tienen unas necesidades mucho más importantes y tienen la obligación de empezar a reaccionar".

Además, Víctor Sánchez del Amo afirmó que conocía a Rubi y que ya le pasó igual la temporada pasada entrenando al Deportivo, cuando tuvo que enfrentarse al Levante la misma semana que el propio Rubi tomaba el cargo. Dijo que esperaba cambios a nivel táctico y que tienen de referencia trabajos anteriores del míster catalán para tratar de preparar lo mejor posible el partido.

Mercado de fichajes

También hubo tiempo para sacar el tema de Rubén Pardo y los rumores que lo sitúan como futbolista bético de aquí a final de temporada en calidad de cedido. Víctor no quiso dar más pistas y dejó claro que él no podía revelar información sobre las operaciones que estaban en marcha, pero que estando en el tramo final del mercado invernal de fichajes tienen claro que no tomarán ninguna decisión precipitada: "No entendemos que tengamos una urgencia para acudir al mercado con esa emergencia (...). Entendemos que tenemos capacidad en la plantilla para solventar estos partidos y no tener que tomar decisiones de una manera precipitada".

"Queremos reforzarnos para afrontar la segunda vuelta con las mejores garantías posibles" Sobre Mandi, el míster quiso aclarar que no influía la ausencia del central argelino por su compromiso con la selección absoluta de su país en la Copa África de Naciones, y volvió a repetir que no estaban en una situación de emergencia como para acudir desesperadamente al mercado, alegando que quieren reforzarse "para afrontar la segunda vuelta con las mejores garantías posibles" y ello conllevaba tomar decisiones que no fueran ligadas a la precipitación.

Para finalizar la rueda de prensa. Víctor fue preguntado sobre la posible tranquilidad que puede tener el técnico al ver que los de abajo están muy distanciados del resto, y contestó que desde el cuerpo técnico y vestuario no se centran en lo que pasa detrás de ellos en la clasificación: "Nuestra referencia es mirar a lo que tenemos delante para tratar de recortar distancias y recuperar posiciones en la clasificación".