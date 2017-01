Noches para no dormir: Betis 0-3 Barcelona en la ida de la Supercopa de 2005

Google Plus

Ronaldinho marcó el tercero para el conjunto azulgrana // Foto: www.fcbarcelona.es

La Liga llegó a su ecuador el pasado fin de semana, consiguiendo el Real Betis un empate a cero ante el Sporting de Gijón en el Villamarín en el último partido de la primera vuelta. La segunda mitad de temporada comienza para los verdiblancos con un partido en casa frente a uno de los equipos con más nivel de la competición, el FC Barcelona, campeón de Liga la pasada temporada. Los azulgranas llegan al ecuador de la temporada ocupando la tercera posición de la tabla con 41 puntos.

Los pupilos de Víctor Sánchez no han perdido en casa desde que éste llegó al banquillo bético. Los verdiblancos buscarán no acabar con esta racha en su feudo, porque seguro que no quieren repetir aquel 0-3 que el Barcelona les endosó en el partido de ida de la Supercopa de 2005, disputado el 13 de agosto de 2005 en el entonces llamado Estadio Manuel Ruiz de Lopera.

El FC Barcelona fue el campeón de Primera División en la temporada 2004/05, mientras que el campeón de la Copa del Rey en la temporada 2004/05 fue el Real Betis tras ganar la final al CA Osasuna por 2-1 en el Vicente Calderón. Por lo tanto, ambos conjuntos se enfrentarían en la Supercopa de España, disputada a doble partido en España en el mes de agosto de 2005.

Los azulgranas mostraron un buen fútbol desde el primer momento, pero le faltó profundidad al equipo de Frank Rijkaard, y también algo de fortuna, ya que Ronaldinho falló un gol y Xavi tuvo una oportunidad que chocó con el palo en esta primera parte. El Betis ofreció la primera media hora buena, pero salvando a Joaquín, le faltaron ideas en ataque, y finalmente tiraron de faltas a balón parado y de contras, como la de Joaquín a los 19 minutos. La primera mitad finalizó sin goles, pero dejando entrever el dominio blaugrana tras el descanso.

En quince minutos de la segunda parte se confirmó el buen fútbol del primer tiempo del FC Barcelona. El primer gol del encuentro llegó en el 47 a mano de Giuly, quien cogió un pase perfecto de Ronaldinho y batió a Doblas, inclinando la balanza hacia el lado de los catalanes. En el minuto 50 el Betis tuvo su gran oportunidad con un cabezazo de Oliveira que sacó Víctor Valdés. Pero un minuto después llegó el 0-2, cuando Xavi metió un pase al hueco entre tres jugadores que Eto'o culminó. El tercero fue de Ronaldinho en el 61 mediante falta. Con el partido sentenciado, el Betis no achuchó y el Barcelona cerró un partido con el que parecía que la Supercopa estaba prácticamente ganada.

Finalmente sí que se llevó este título el Barça, pero el partido de vuelta disputado el 20 de agosto lo ganó el Real Betis por 1-2 en el Camp Nou, que tentó el milagro de la remontada, pero fue perdiendo gas a medida que pasaban los minutos.