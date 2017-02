Real Betis - Sevilla FC: puntuaciones del Real Betis, jornada 24 de Primera

Google Plus

La buena primera parte del Real Betis Balompié y la ventaja por la mínima en el marcador al término de esta, no fue suficiente para que los verdiblancos se llevaran el partido.

En el minuto 36 Durmisi adelantaría a los locales gracias a un lanzamiento de falta directa, el primer tiempo fue de los verdiblancos que contaron con numerosas ocasiones. Sin embargo, una mala segunda parte del Real Betis condenó a los de Víctor Sánchez del Amo. Los jugadores rojiblancos solo necesitaron dos ocasiones para llevarse un partido que en los primeros 45 minutos, pintaba diferente. No obstante, el segundo gol del Sevilla pudo no subir al marcador por fuera de juego, pero el colegiado no lo apreció.

Estas son las puntuaciones de los jugadores de las trece barras:

(0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: Sin clasificar)

Entrenador: Víctor Sánchez

4 | Fiel a sus sistema Víctor no supo reaccionar tras el empate sevillista. Los cambios que introdujo el técnico verdiblanco no sirvieron para revertir la situación.

Adán

5 | Solo en dos ocasiones tuvo trabajo Antonio Adán, cuando anotaron los futbolistas dirigidos por Sampaoli, ambas a balón parado. No obstante, el primer gol fue un fallo defensivo, ya que los futbolistas verdiblancos no marcaron a Mercado que anotó tras el rechace de Adán, posterior a lo que fue un auténtico paradón del madrileño a un cabezazo de Iborra y el segundo gol de forma ilegal.

Mandi, Tosca y Pezzella

3 | El argelino fue el jugador menos preciso en la línea defensiva, cometió algunos errores que condenador al equipo.

5 | Al igual que Mandi, Tosca, que a pesar de que completó un partido aceptable, en ambos goles sevillistas estuvo muy desacertado.

6 | Una vez más, el argentino se encargó de capitanear la defensa bética. El jugador completó un partido muy serio, sobre todo, en la primera mitad. Hoy en día es el central más completo del Real Betis Balompié.

Piccini

5 | El italiano no cometió ningún error de bulto en la parcela defensiva y en la parcela ofensiva, en el primer tiempo, tuvo varias intentonas aunque no llegaron a buen puerto. Sigue lejos del nivel que se esperaba de él. No obstante, en este choque estuvo mejor que en otras ocasiones.

Durmisi

8 |Sin duda uno de los mejores futbolistas que tiene el Real Betis actualmente. Aportó defensivamente y fue uno de los referentes en el ataque. Gracias a su velocidad fue capaz de cortar algún contraataque sevillista. Por su banda llegaron las ocasiones de gol más clara para los locales. Además, fue el encargado de transformar la falta en el minuto 36, que supuso el 1-0 para los verdiblancos.

Petros, Rubén Pardo y Dani Ceballos

6 | Si solo se valorase la primera mitad los tres futbolistas recibirían una nota mucho mayor, pero el buen juego que pudimos apreciar en los primeros 45 minutos, desapareció en el segundo. El futbolista más desparecido de los tres con el inicio de la segunda mitad fue Pardo, no obstante, en la primera, fue de gran ayuda para el equipo. Petros fue el jugador más implicado, como viene siendo de costumbre. El canterano, Ceballos, a pesar de que era duda, supo jugar muy bien sus cartas.

Rubén Castro y Sanabria

4 | La punta de ataque tampoco funcionó en la tarde de ayer. El canario sigue sin ver portería, aunque disparó en varias ocasiones no consiguió romper con esta racha negativa. Sanabria es uno de esos jugadores que prometen mucho en su llegada, pero que después no consiguen adaptarse y no es capaz de dar lo que se espera de él, está muy lejos de su mejor versión.

Los suplentes:

Alegría, Jonas y Felipe

1 | Los elegidos por Del Amo para intentar revertir la situación no aportaron nada positivo al equipo verdiblanco.

Árbitro: Del Cerro Grande

2 | El colegiado falló en las pocas jugadas dudosas que ocurrieron, como fue en el segundo gol del Sevilla, que serviría para que los rojiblancos se llevaran los tres puntos.