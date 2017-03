El tercer tiempo: El Betis se reencontró con la victoria a domicilio

Google Plus

Imagen de la última jugada del encuentro | foto: malagacf.com

En la jornada 25 se encontraban en La Rosaleda dos equipos necesitados de puntos como son Betis y Málaga. El equipo de 'el gato' Romero necesitaba ganar para conseguir una confianza que desde la llegada del técnico uruguayo no tiene. Por su parte, el Betis debía mantener la ventaja que tiene con la zona de descenso.

Muchas rotaciones en el once del Betis

Sorprendió Víctor dejando a muchos de los titulares fuera de un 'once' nunca visto esta temporada en el conjunto de Heliópolis. El equipo salió con cuatro centrocampistas para buscar ganar presencia en un centro del campo que ha perdido en los últimos encuentros.

Salió con Felipe Gutierrez, Jonas Martin, Brasanac y Rubén Pardo en el centro del campo aun que en el primer tiempo se dispuso a verlas venir y ha intentar salir al contragolpe, aun que sin ningún peligro. Esto en el segundo tiempo cambió, con la entrada de Ceballos el Betis comenzó a dominar el centro del campo y empezó a provocar algo más de peligro.

Efectividad bética

Si algo se le achacaba a los pupilos de Víctor Sánchez del Amo es que no aprovechaban sus ocasiones, que hacían pocos goles, que dependían de un solo jugador... Esta vez fue distinto, y tan distinto.

Jonas Martin, el francés, consiguió anotar su primer gol de la temporada y el delantero titular ayer, Sanabria, consiguió volver a ver puerta tres meses después. Es importante que un delantero de su talla vaya cogiendo confianza porque las cualidades las tiene.

El Málaga incapaz de provocar peligro

Metió un gol y fue un grave error individual de Tosca. El Málaga con el Betis metido atrás no fue capaz de poner en serios aprietos a Antonio Adán. De hecho solo tuvo una estrategia, los saques de banda sacados por Luis Hernández en largo al corazón de área y así es complicado.

Al inicio de la segunda parte, con el dominio del Betis, el Málaga no tuvo presencia arriba. No llegó al área de Antonio Adán hasta que el Betis se puso por delante, en ese momento, con la bajada de ritmo de los de Víctor el Málaga comenzó a llegar pero con muy poca claridad y no pudo rescatar ni un solo punto.