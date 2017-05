Última visita del Atlético de Madrid al Villamarín

Google Plus

El último encuentro entre ambos conjuntos en el Villamarín finalizó 0-1 con un tanto de Koke // Foto: www.laliga.es

Tras la mala racha de resultados obtenidos por parte del Real Betis en este último tramo de temporada el Consejo de Administración del equipo acordó el pasado martes nueve de mayo la destitución de Víctor Sánchez del Almo como entrenador del conjunto verdiblanco a falta de dos partidos para finalizar la campaña. En los dos encuentros que quedan por disputar, frente al Atlético de Madrid y Sporting de Gijón respectivamente, el encargado de dirigir a los jugadores será el canario Humberto Alexis Trujillo Oramas.

El único partido que queda por jugar en casa es contra el Atlético de Madrid, partido que se disputará el próximo domingo 14 a las 20:00h. La última visita del club madrileño al Estadio Benito Villamarín fue el 22 de noviembre de 2015, en el partido correspondiente a la jornada 12 del campeonato de Liga que finalizó con un resultado de 0-1, gracias al gol que marcó Koke en el minuto 7.

Desde el comienzo del encuentro se pudo ver la superioridad que el Atlético de Madrid iba a mantener durante todo el partido, aunque este control del encuentro no se tradujo en goles, pues el equipo madrileño tuvo numerosas ocasiones para hacer más tantos, pero sus delanteros no estuvieron acertados de cara a puerta, especialmente el francés Griezmann que desperdició ocasiones que normalmente no perdona y además varios de sus lanzamientos se estrellaron contra los tres palos.

A los rojiblancos le bastaron siete minutos para abrir el marcador con el primer y último tanto del partido. Un error de Xavi Torres en la salida del balón tras una presión muy fuerte de los jugadores del Atleti hizo que este hiciese un mal pase que fue a parar al delantero Fernando Torres, el cual disparó a la portería verdiblanca siendo rechazado este disparo por Adán. Pero este rechace fue a parar a los pies de Koke, que no dudó en disparar y sumar un tanto para los suyos.

El Atleti pudo sentenciar el partido en la primera mitad, con disparos como los de Griezmann, que pateó una volea por encima de la portería tras una buena jugada entre Filipe Luis y Fernando Torres. También la tuvo Carrasco mandando el esférico al lateral de la red en un mano a mano contra Adán, mediante un servicio de Koke, que fue unos de los futbolistas que más juego construyó y se encargó de quitar balones a los verdiblancos. Mientras, el Betis lo único que pudo hacer ante la superioridad del Atleti fue armar el centro del campo e intentar defender bien, por lo que no atacó durante esta primera parte.

Durante el segundo tiempo el Betis tuvo alguna ocasión, como los disparos de Rubén Castro y Cejudo que fueron detenidos por Oblak, pero no fueron capaces de equilibrar el encuentro. Un choque de Godín con Adán hizo que portero del Betis se lesionase la pierna, y tuvo que ser sustituido por Dani Giménez en el minuto 62. Los rojiblancos volvieron a tener numerosas ocasiones encabezadas por Griezmann, y protestaron una caída del francés dentro del área que el árbitro no consideró penalti.

En los últimos minutos el Atlético se echó hacia atrás y el Betis buscó el segundo, y casi lo consiguen cuando un balón se le escapó a Oblak, pero finalmente el portero corrigió su error. Los verdiblancos acabaron con diez, pues Digard se lesionó y Pepe Mel ya había efectuado los tres cambios. El encuentro acabó con un solo tanto, y los rojiblancos se colocaron en segunda posición en la tabla de clasificación tras el F.C. Barcelona, y al Real Betis duodécimo con 15 puntos.