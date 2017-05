Google Plus

El boceto de Serra y Torrecilla para la 17/18. Foto: Real Betis

El pasado sábado acabó una temporada para olvidar en el Molinón, donde los béticos no pasaron del empate ante el Sporting. Sin embargo, bajo de la mano de Lorenzo Serra Ferrer (vicepresidente deportivo) y Miguel Torrecilla (Director Deportivo) comienzan a peinar el mercado en busca de nuevos jugadores que aumenten el nivel de la plantilla. En primer lugar, lo que parece un secreto a voces es la llegada de Quique Setién a Heliópolis. El cántabro ya ha mantenido diversas reuniones con ambos líderes deportivos verdiblancos y el acuerdo parece un hecho. De su mano, parece que llega Sergio León. El propio delantero aún de Osasuna, ha reconocido estar muy avanzado su fichaje por el club hispalense. El único fleco que falta es hacerlo oficial, algo que se cumplirá en el mes de junio. Sus diez goles le avalan para defender los colores que nunca quiso dejar, convirtiéndose en un refuerzo querido por la afición.

Sergio León. Foto: LaLiga

A partir de ahí, suenan un sin fin de nombres, desde porteros a delanteros. Se especulaba por la posible vuelta de Adrián San Miguel, pero el West Ham ha efectuado su renovación de manera unilateral. Por otro lado, zagueros como Meré del Sporting o Marlon del Barcelona. Además del lateral zurdo Dani Castellano, con bastante fuerza. Posteriormente, atacantes como Burgui o Carcela también son apetecibles. No obstante, esto son rumores y no quiere decir que alguno vista la elástica de las trece barras. Lo que sí parece más claro, es el apartado salidas. Una de ellas ya ha sido confirmada, se trata del lateral italiano, Cristiano Piccini. Tras ser adelantado en el once inicial por el canterano Rafa Navarro, Piccini pone rumbo al Sporting de Portugal a cambio de tres millones y medio. A esto, se le suma que los verdiblancos tienen un 15% de futura venta del joven carrilero diestro.

En esta semana tanto Serra como Torrecilla, se reunirán con todos los jugadores de la plantilla, donde comunicarán su situación en este mercado de traspasos. Partiendo de la base de que todos los futbolistas pueden salir, ya que una oferta fuera de mercado supondría una importante inyección económica. Con los fines de contrato de Manu Herrera, Cejudo, Donk y Álex Martínez, quedan cuatro fichas libres. Ninguno de los tres será renovado por la planta noble verdiblanca. A esto se le suma la vuelta de Pardo a la Real Sociedad, tras su cesión. De esta forma, comenzando por la portería, el club medita escuchar ofertas por Adán. Todos saben que es clave en el vestuario bético pero su renovación está enquistada y una salida por un precio aproximado a su cláusula (ocho millones) no se vería con malos ojos. Por otro lado, Dani Giménez seguirá en el club hispalense con el aparente rol de meta suplente. En cuanto a la retaguardia, en el eje central, seguirán Pezzella, Tosca y Mandi. Bruno es una incógnita, donde el nuevo entrenador tendrá que decidir. Además, habrá que esperar la evolución del canterano José Carlos para valorar si tiene nivel para la categoría. Una incorporación para este puesto se antoja obligatoria. En el carril derecho, tan solo queda Rafa Navarro que parece que se ha ganado su hueco para la temporada que viene, a falta de que llegue un compañero para su posición. Al otro costado, salvo oferta que guste a todas las partes, seguirá Durmisi, al cual le falta un competidor.

Ceballos. Foto: Raúl Pajares (VAVEL)

En la zona ancha del campo, Brasanac, Jonás Martin y un Petros renovado, se intuye que seguirán un año más. Pero en esta demarcación, solo un jugador preocupa al beticismo, y ese es Dani Ceballos. El canterano se ha convertido en el mejor de la plantilla y se teme por su salida. En la directiva, todos coinciden en hacer una plantilla de nivel a su alrededor. Joaquín, será el único extremo que se mantendrá en el Betis, su temporada ha dejado destellos de su calidad y se ha ganado el puesto. Otros atacantes como Nahuel o Zozulya, se les buscará un destino más pronto que tarde. En la zona de ataque, Sanabria y Rubén, parecen fijos. El primero por su inversión la temporada pasada que aún no ha sido amortizada. Algo muy distinto le sucede a Rubén, que ha sido renovado el pasado verano y se ha convertido en el máximo goleador del equipo, un año más con 13 goles. En el club verdiblanco, estarán muy pendientes de su juicio por ser presunto agresor sobre su ex-pareja, que le puede llevar a prisión. Pese a todo, el canario está muy respaldado y sueña con superar la campaña que viene a Poli Rincón como máximo goleador de Primera División con la camiseta del Betis. Otro punta que su futuro está en el aire es Álex Alegría, donde ha dejado días malos y buenos.

Para finalizar, los béticos tienen cedidos a cuatro futbolistas: Pacheco y Portillo en el Getafe, Felipe Gutiérrez en el Inter de Porto Alegre y Fabián en el Elche. Los dos primeros, dependen de que el Getafe suba a la Liga Santander, ya que tienen obligación de compra si lo logran. El chileno está cedido hasta el mes de diciembre, donde los brasileños tienen una opción de compra. Por último, el canterano Fabián será el único jugador que regresará a Heliópolis bajo todos los efectos. De nuevo, el nuevo entrenador, tomará la decisión sobre el medio sevillano. En definitiva, muchos movimientos debe hacer el Betis para intentar hacer una temporada muy diferente a esta. Lo que no cabe duda, es que la llegada de Serra ha activado a todos los estamentos del club y estos no paran en confeccionar la plantilla de la próxima campaña.