Joaquín: "Vamos a disfrutar del año que me queda"

Joaquín Sánchez | Foto: Real Betis

En la mañana de este miércoles el Real Betis Balompié ha presentado a su nuevo patrocinador, Seguros Reale, y para ello ha contado con la presencia de Joaquín Sánchez.

Le preguntaban sobre el posible nuevo entrenador, Quique Setién: "Creo que mi opinión es muy parecida a la de mucha gente. Un entrenador que ha hecho una campaña importante donde ha destacado su filosofía de juego, que creo que es la que gusta. Si termina en el Betis, darle la bienvenida y ojalá le salgan las cosas igual de bien si termina aquí. Creo que el trabajo que ha hecho es de mérito porque ha hecho una gran campaña con un equipo que iba a estar peleando por la permanencia y han acabado en los puestos cómodos y disfrutando, que yo creo que es importante".

Finalizada la temporada, llega el período de traspasos. Por esto también le preguntaron al protuense: "Es una pregunta más para el director deportivo que para mí. Los grandes equipos se hacen con futbolistas que marquen diferencias y que esté en el perfil de un equipo como el Real Betis Balompié y de su afición y de la historia que tiene este Club. Está claro que se crece con grandes jugadores pero siempre digo que esto es un proyecto que no va a relucir de la noche a la mañana. Ojalá el año que viene sea muy diferente a los dos últimos y que podamos luchar por otros objetivos. Que seamos un equipo que compita de principio a fin y que podamos estar ilusionados tanto nosotros de puertas hacia adentro como los béticos, de mirar hacia arriba y buscar otros objetivos”.

Algo de lo que se habla mucho es de la situación de Dani Ceballos. Joaquín dio su propia opinión: "Es un futbolista muy apetecible para cualquier club. Dani ha hecho una temporada importante. Esta un momento extraordinario. Ha terminado la temporada disfrutando y haciéndonos disfrutar. Para nosotros es un futbolista muy importante. Es jugador del Real Betis Balompié y yo, como bético, me gustaría disfrutarlo muchos años aquí. Su futuro lo decidirá él y el Real Betis Balompié. Es un futbolista diferente, con unas condiciones diferentes y es normal que los equipos importantes se fijen en él. Él es joven, tiene mucha carrera por delante. Si sigue así, ojalá lo podamos disfrutar muchos años en el Betis”.

Sobre Ferrar Ferrer: "Nos conocemos perfectamente de mi primera etapa. Siempre, el poder hablar con él y sentarme y hablar de futbol es bonito y me trae un cariño especial por los momentos que vivimos cuando estuvo como entrenador y pudimos disfrutarlo tantos años. Viene con otro rol, está claro, pero mi relación con él sigue siendo la misma. Intentar ayudarlo en todo lo posible. Viene a sumar. Es un hombre de la casa, conoce este Club, conoce a los béticos, los béticos lo conocen a él. Lo único que espero es que su trabajo pueda hacer crecer aún más el Club y la plantilla”.

“Triste un poco porque empecé muy bien. Hice una buena pretemporada, me puse a un nivel en que jugaba y disfrutaba. A esta edad, coger nivel de competición es importantísimo. Disfruté mucho hasta que me lesioné de un esguince en la rodilla. Lo que parecía que iban a ser dos o tres semanas se me alargó casi a mes y medio o dos meses. Estar dos meses parado, casi metidos en navidades, recuperar el ritmo fue complicado. He podido terminar bien, peor me hubiera gustado estar al nivel con que comencé. Las lesiones vienen cuando uno menos las espera y eso me hizo no poder seguir disfrutando durante todo el año”, así analizaba el jugador su temporada.

“Vamos a disfrutar del año que me queda. Yo no le puedo pedir nada más al fútbol ni al club en el que estoy. Yo disfruto cada día porque sé que me queda poco pero no pienso en eso. Pienso en disfrutar cada día, cada vez que me visto de futbolista, en cada entrenamiento, en cada viaje, en cada charla con los compañeros. En cada acto, en cada charla con los chicos de la Cantera poder trasmitirles y poder ayudarles en todo lo que puedo".