En busca de un central de garantías

Muchos son los nombres que se barajan a día de hoy en las oficinas del Benito Villamarín con el objetivo de reforzar el primer equipo. Tras cerrar varias incorporaciones en lo que va de mercado de fichajes, la defensa se presenta como una de las posiciones más necesitada de efectivos. Es por eso que en los últimos días se han vinculado varios nombres de defensas con el Real Betis, entre ellos el de Mauricio Lemos. El futbolista uruguayo llegó a las Islas Canarias hace dos temporadas y el buen rendimiento ofrecido en el conjunto amarillo ha despertado el interés de varios clubes europeos.

¿Sustituto de Pezzella?

El presunto interés mostrado en el todavía futbolista del cuadro pío pío llega pocos días después de que saltara la noticia de que el Real Betis había rechazado una oferta por Germán Pezzella. Los 8 millones de euros ofertados por el Hamburgo alemán parecieron insuficientes para los dirigentes béticos y por ahora el ex de River Plate seguirá formando parte de la disciplina verdiblanca. Sin embargo, no sería de extrañar que una oferta mayor por el argentino llevara al Real Betis a lanzarse a por el zaguero de Las Palmas.

Ambos defensores, jóvenes y con gran proyección, presentan características muy similares. La velocidad no es su fuerte pero sí son contundentes en al juego aéreo. Por otra parte no son los futbolistas más capacitados para el juego de toque de Quique Setién (ex entrenador de la UD y nuevo técnico del Real Betis) ya que no cuentan con una salida de balón del todo limpia. En cambio sí que destacan por ser futbolistas, a pesar de ocupar la posición de defensas centrales, con unas buenas cifras de goles. Mientras que Pezzella ha sumado varios tantos a su cuenta desde que llegó a Sevilla gracias a jugadas a balón parado, Lemos se convirtió la pasada campaña en un especialista en el lanzamiento de faltas.

Necesidad de refuerzos en defensa

La llegada de Mauricio Lemos, a día de hoy, se antoja complicada debido a las numerosas ofertas con las que cuenta el futbolista nacido en Rivera. Sin embargo el Real Betis ya se ha puesto manos a la obra en la tarea de reforzar la zaga; el conjunto bético podrá contar la próxima temporada con los servicios del lateral derecho Antonio Barragán y el central Jordi Amat, ambos en calidad de cedidos. A estas altas los verdiblancos deberán sumar, como mínimo, las de otro central y un lateral izquierdo que comparta el puesto con Durmisi. En caso de que Aïssa Mandi o Germán Pezzella, ambos con ofertas para salir del club, abandonaran el Real Betis, deberían aumentar el número de incorporaciones en defensa.