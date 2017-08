Barcelona vs Betis en vivo y en directo online en la Liga 2017

Google Plus

¡Muy buenas lectores de VAVEL! Primera jornada de Liga para FC Barcelona y Real Betis Balompié, se vuelven a enfrentar nuevamente en el arranque de la competición. Este partido será para honrar en la memoria a los fallecidos en los atentados sucedidos esta semana en Cambrils y Barcelona. Los jugadores de Ernesto Valverde en lugar de sus nombres en la camiseta, lucirán la palabra Barcelona como gesto hacia las víctimas.

La temporada pasada, los culés ganaron en el partido de ida por 6-2. El marcador lo abrió Arda Turan con un tempranero gol en el minuto 6. Dos goles de Messi y un hat-trick de Luis Suárez completaron la goleada culé. De los goles heliopolitanos se encargó Rubén Castro, que anotó un doblete. El último enfrentamiento tuvo lugar en el Benito Villamarín en la jornada 20 con un resultado de 1-1. Un gran partido de los verdiblancos que se adelantaron en el minuto 75 con un gol de Álex Alegría. La pena para los locales fue que todo el trabajo realizado en los 90 minutos no fue recompensado. Luis Suárez en el añadido puso las tablas en el marcador que dio el reparto de puntos para ambos equipos en un partido señalado por la polémica con el trencilla Hernández Hernández como protagonista.

El FC Barcelona llega al encuentro con muchas dudas. Dudas a nivel futbolístico y también en lo administrativo. La imagen dada en el Supercopa ante el eterno rival ha generado revuelo en los aficionados que no reconocen el estado en el que se encuentra su equipo. La venta de Neymar al PSG ha dejado muchos estragos en Camp Barça: la afición blaugrana siente que la salida del brasileño es una baja imposible de suplir, a pesar de las posibles llegadas de Coutinho y Dembelé. Y si esto fuera poco, hay un descontento generalizado con el presidente Josep Mª Bartomeu, la afición blaugrana no quieren que siga presidiendo al club, y esta semana convirtieron el hashtag #BartomeuDimisión en trending topic mundial.

Ernesto Valverde ya ha dado la convocatoria oficial para el encuentro: Ter Stegen, Cillessen, Sergi Roberto, Aleix Vidal, Semedo, Mascherano, Umtiti, Piqué, Jordi Alba, Digne, Busquets, Rakitic, Denis Suárez, Arda Turan, André Gomes, Messi, Alcácer y Deulofeu. La gran duda era saber si Gerard Piqué entraba en la lista, dado que venía con molestias del partido de la Supercopa de España, finalmente sí ha sido convocado.

Marlon, Douglas, Samper, Munir y Vermaelen se quedaron fuera de lista por decisión técnica, mientras que Rafinha, Luis Suárez e Iniesta lo hicieron por lesión. Por último, Valverde ha decidido que su última incorporación al equipo (Paulinho) no debute todavía con la elástica blaugrana.

Por otra parte, Quique Setién ya ha dado la lista de 19 jugadores que viajarán a Barcelona:

Sin contar con Germán Pezzella ya en la Fiorentina. Son baja Rafa Navarro, Darko Brasanac, el lesionado Ryad Boudebouz y los descartados Roman Zozulya y Didier Digard, a los que el club les está buscando una salida.

El Betis no gana un partido de Liga en el Camp Nou desde la temporada 1997/98 (1-3 con doblete de Finidi y gol de Alfonso). Desde entonces acumula 14 visitas ligueras sin ganar al Barça, con 2 empates y 12 derrotas. Pero este Real Betis Balompié de la temporada 17/18 es diferente y sus 48.000 abonados lo saben. Los verdiblancos llegan al Camp Nou con una imagen renovada, tanto a nivel deportivo como administrativo. Fichajes como Javi García, Sergio León, Andrés Guardado o Boudebouz han devuelto la ilusión a los hinchas béticos. Veremos cual es el once de Quique Setién, que ya ha adelantado que saldrán a competir al Camp Nou.

Ya tenemos once confirmado del Real Betis Balompié. Estos son los jugadores elegidos por Quique Setién: Adán; Barragán, Mandi, Feddal, Tosca; Guardado, Camarasa, Narváez, Joaquín, Nahuel; Sergio León.

En el banquillo bético están: Dani Giménez, Amat, Durmisi, Javi García, Fabián, Francis y Sanabria. Tello ha sido el descarte para este encuentro.

Durmisi en el banquillo y Narváez en el once titular son las principales novedades. Todo apunta a que Quique Setién saldrá con un 4-1-4-1.

Este es el once del F.C. Barcelona para el partido: Ter Stegen; Semedo, Mascherano, Umtiti, Jordi Alba; S. Busquets, Sergi Roberto, Rakitic; Deulofeu, Paco Alcácer, Lionel Messi.

El banquillo culé lo forman: Cillessen, Piqué, Arda Turan, Denis Suárez, Digne, André Gomes y Aleix Vidal. Valverde sale con su habitual 4-3-3.

Sorpresas en el once de Quique Setién. Era de esperar que Tello no llegase para el partido, por lo que ha sido el descarte. Pero la novedad en el once la vemos en la defensa, con Tosca ocupando la posición de Durmisi.

El once blaugrana era de esperar debido a las importantes bajas de Iniesta, Luis Suárez o Piqué que no está en condiciones de salir titular hoy.