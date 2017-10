José Juan Romero: "Es el partido más completo que hemos hecho en toda la temporada"

Google Plus

Foto: Real Betis

El Real Betis Deportivo sigue con su racha de imbatibilidad en la Ciudad Deportiva Luis del Sol. Este domingo 15 de octubre ha conseguido sacar un punto del partido ante un Mérida A.D. que pelea por estar en la zona alta de la tabla. Un encuentro en el que carecieron goles pero no faltó intensidad ni buen juego por parte del filial verdiblanco.

La disputa del partido

"El equipo ha llevado hasta el final lo que queremos, el estilo y todos los aspectos del juego ante un transatlántico de la categoría. Cuando el balón no quiere entrar o determinado también porque ellos tienen muy buenos jugadores, no es fácil, pero valoro muchísimo este punto. A nivel de los 90 minutos, es el partido más completo que hemos hecho en toda la temporada”.

Los de J.J. Romero son el fiel reflejo del Betis de Quique Setién. Una plantilla con las ideas claras: tener la posesión y el dominio del partido. A partir de ahí si el choque se complica tener siempre un plan en la recámara, es decir, configurar el equipo según las condiciones del encuentro.

“Hemos tenido superioridad por dentro. Ahí podíamos haber tenido más instinto a la hora del último pase porque muchos se nos han quedado al borde del área. Intentamos englobar todos los aspectos y sabíamos que jugábamos ante un equipo aguerrido, experto, veterano y que estará pugnando por los puestos altos. Hemos jugado ya contra los cinco o seis primeros equipos de la clasificación y estamos en una línea correcta. A ver si somos capaces de puntuar o ganar fuera, y podremos optar a todo”.

Rober, una joya que hay que cuidar

"Las entradas a Rober pasaron ya en Mérida en pretemporada y han pasado hoy, deliberadas, también alguna que otra para Loren. No comparto eso. Me da rabia y creo que eso no es fútbol. Lo único que puede incitar es la lesión de un chaval que se va ahora con la selección, que tiene 16 años y que si fuera del equipo contrario lo que haría es aplaudirle”. Esto comentó el técnico generense tras las numerosas faltas en el encuentro de hoy.

¿Qué debía de hacer el colegiado?

“Muchas veces miramos los carnets de identidad. El Betis Deportivo no es respetado porque somos un equipo que intenta jugar y que seríamos fácil para los árbitros. En vez de apoyar eso y apoyar el espectáculo, apoyas lo contrario. Hubo entradas terribles y situaciones para expulsión o tarjetas amarillas, hasta sin balón. No comparto ese estilo. Cada uno puede hacer lo que quiera, pero estoy cansado de que seamos el tiro al blanco. Intentamos jugar y esperamos que los contrarios también lo hagan. Es cierto que mucha gente se ampara en el otro fútbol pero el Mérida tiene bastante más potencial, jugadores de mucho nivel y mucho presupuesto para optar a mucho más en fútbol. Hemos escuchado esas órdenes, me han indignado y así lo digo”.