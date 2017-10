Javi García: "Jugamos para agradar al aficionado porque es un fútbol que nos gusta"

Google Plus

Javi García ha vuelto a jugar hoy de titular con el equipo / Foto: www.realbetisbalompie.es

Tras la cuarta victoria de la temporada en casa frente al Alavés por 2-0, algunos futbolistas como Javi García han pasado por zona mixta para compartir sus impresiones sobre el encuentro con los periodistas presentes en el Villamarín. El centrocampista ha hablado sobre su vuelta a los terrenos de juego, sobre el gran partido de Adán y sobre otros temas de actualidad del equipo verdiblanco.

Lo primero por lo que le han preguntado al futbolista es por su vuelta a los terrenos de juego tras su lesión, a lo que él ha respondido que no ha notado en exceso el tiempo que ha estado sin jugar, pero que lo echaba de menos. “Hacía muchísimo calor y lo hemos notado al final en la segunda parte donde el equipo ha habido un momento donde ha sufrido”, aclaraba.

“Es mejor aprender de los partidos cuando se consiguen los tres puntos, pero esto no puede volver a pasar”

En cuanto al partido del equipo, el centrocampista piensa que para poder sumar puntos es necesario mantener el nivel de la primera parte, ya que en la segunda han bajado la intensidad y esto puede hacer que pierdan partidos. “Es mejor aprender de los partidos cuando se consiguen los tres puntos, pero esto no puede volver a pasar”, declaraba.

Para el marciano, el equipo ha tirado hoy de practicidad para ganar el encuentro, pues piensa que el segundo gol han tenido un poco de suerte, pero sabe que eso no pasa siempre y hay veces que las ocasiones no entran. “Jugamos para agradar al aficionado porque es un fútbol que nos gusta y disfrutamos mucho, pero hay veces que las cosas no funcionan como nosotros queremos, pero aún así hay que conseguir los tres puntos como hemos hecho hoy".

Respecto a que la afición lo echase de menos en el partido que fueron derrotados por el valencia la pasada jornada, Javi García agradece el apoyo a los béticos, pero piensa que no es cuestión de que estuviese él o no, porque el Valencia es un equipo de los que está demostrando ser más fuertes en este comienzo de temporada. “Hacemos nuestro trabajo lo mejor posible. Nuestra gente está muy enchufada y lo notamos mucho”, señalaba.

"Hacemos nuestro trabajo lo mejor posible. Nuestra gente está muy enchufada y lo notamos mucho”

Además, el futbolista ha hablado sobre el gran partido de Antonio Adán, pues para él si Adán no hubiese parado hoy en numerosas ocasiones, el equipo se habría ido con dos goles en contra. "Adán ha estado espectacular y nos vamos con los tres puntos, pero sabemos cuando se consiguen los tres puntos, pero esto no puede volver a pasar”, aclaraba.

Sobre las victorias del conjunto en casa, cuatro de cinco, el centrocampista opina que es bueno estar fuerte en casa, pues para él, hacer una buena campaña es hacerte fuerte en tu campo y salir a ganar en los campos rivales como hicieron en Anoeta. “El próximo martes tenemos un partido muy bonito, una eliminatoria que nos hace a todos mucha ilusión. La Copa del Rey es una competición donde queremos llegar lo más lejos posible”, añadía el centrocampista.