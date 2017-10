Sergio León dicta sentencia en Cádiz

Google Plus

La Copa del Rey volvía disputarse y en la ida de los dieciseisavos el sorteo preparó un duelo andaluz que mediría al Cádiz CF y al Real Betis Balompié. Los de Cervera querían volver a ilusionarse ante un equipo de Primera División después de un dubitativo comienzo en LaLiga 123; por su parte, el equipo de Quique Setién tenía como objetivo demostrar que las buenas sensaciones en Liga no son casualidad y que no pretendían pasar por la Copa de puntillas con una gran masa verdiblanca arropando al equipo en el Ramón de Carranza.

El ex técnico de la UD Las Palmas efectuó cambios en la plantilla para dar minutos a los menos habituales, así, el once compuesto por Dani Giménez -que ejerció como capitán-; Rafa Navarro, Amat, Tosca, Redruello; Javi García, Fabián, Narváez; Nahuel, Boudebouz y Sergio León fue el elegido para enfrentarse al equipo cadista. Tan solo Javi García, Fabián y Sergio León venían de ser habituales en LaLiga Santander.

Redruello debutaba con el primer equipo y Boudebouz firmaba su primera titularidad.

De esta forma, el duelo también serviría para que muchos jugadores pidiesen sitio en el equipo verdiblanco de cara a los siguientes compromisos.

De tú a tú

Poco se achantó el Cádiz ante el Real Betis y no les puso las cosas fáciles. Y el equipo de Cervera no mostró lo que se esperaba sobre el papel. El Betis comenzó ejerciendo de conductor y pronto se adelantó. A los seis minutos de partido, los visitantes encontrarían el primer tanto del partido. Nahuel conectó con Narváez por el interior del verde pero el canterano no pudo llegar al balón. Abdullah cortó el cuero pero el rebote acabó en las inmediaciones de Sergio León, quien al primer toque aprovechando el bote pronto colocó el balón en la escuadra imposible para Rubén Yáñez. De este modo, colocaba al Betis por delante en el marcador y se resarcía después de ver cómo Sanabria le arrebató el puesto.

El ex de Osasuna no tuvo minutos ante el Alavés la pasada jornada.

A pesar del gol tempranero, el Cádiz no se echaría atrás y con el paso de los minutos se asentaría sobre el campo.

En el minuto 21 de partido, la equidad volvería al marcador. Los gaditanos cada vez se veían con más posibilidades de volver a encauzar el partido y así fue. La jugada por la banda derecha conducida por Moha Traoré acabó con un envío intenso al corazón del área recibido por Álex Fernández. A la primera se encontró con Dani Giménez pero el rechace recogido con el pecho lo introdujo dentro de la red. Volvía el empate de la mano de Álex Fernández.

A partir de aquí el Cádiz comenzó a lucirse sobre el tapete asfixiado al Betis. El Submarino Amarillo salió a flote para dar emoción al encuentro. Aún así, ninguno de los equipos pudieron desequilibrar la balanza antes del descanso y el partido se marchaba al vestuario con dos goles y ningún vencedor.

Sergio León marcó la diferencia

En la segunda parte, el guión continuó tal y como finalizó la primera. Cádiz y Betis continuaban tanteándose para desequilibrar el partido pero de nuevo, los verdiblancos volvieron a adelantarse pronto. Nahuel, que no estuvo demasiado activo en los primeros cuarenta y cinco minutos, sirvió un balón atrás desde la línea de fondo después de una jugada personal y Sergio León, acomodó el balón para fusilar a Rubén Yáñez. El 1-2 se establecía en el luminoso y los béticos querían seguir aumentando la ventaja.

Sergio León sumó su sexto tanto en la temporada igualando a Sanabria.

Esta vez sí, el Betis comenzó a dominar el partido para evitar algún sobresalto. En el minuto 68 de partido, el gran protagonista del partido, Sergio León, ganó en velocidad a Villanueva tras un balón servido por Narváez y puso el balón al balcón del área donde Fabián con un sutil disparo estrelló el cuero con el poste. Pudo cerrar el partido pero la estructura de la portería lo impidió.

La respuesta cadista pudo cambiar el transcurso del choque. Y es que el recién incorporado Álvaro García tuvo el empate en sus botas en el minuto 70. Abdullah aventajó al extremo que se plantó solo frente a Dani Giménez aunque la definición no fue la mejor y perdonó ante el arquero enviando el balón por encima de la portería.

Tras ello, el Cádiz volvió a repetir ocasión. Álex Fernández botó una falta lateral y Carrillo remató para que Dani Giménez se esforzase. El rebote quedó suelto en el área pero ni Servando ni Villanueva acertaron a rematar. Por último, Campbell tuvo el 1-3 en el minuto 89. Un maravilloso balón de Javi García a la espalda de la defensa amarilla plantó al costarricense ante Yáñez. El bético quiso elevarla sobre el arquero pero el cancerbero estuvo rápido y respondió bien enviando a saque de esquina.

Una victoria para el Betis en la vuelta de la Copa del Rey deja al Cádiz en desventaja pero con un marcador ajustado. La vuelta en el Benito Villamarín será clave para el devenir de ambos conjuntos. No está todo dicho.