Previa Santa Teresa - Betis Féminas: la estabilidad como objetivo

Las jugadoras del Betis celebran un gol la pasada jornada (Foto:RealBetis)

Vuelve la Liga Iberdrola este fin de semana y las primeras en abrir la jornada serán las chicas de Maria Pry ante el Santa Teresa. Las béticas llegan tras el parón con la ilusión de sumar de nuevo tres puntos importantes que les permita seguir soñando por llegar a la Copa de la Reina.

A conseguir el patrón de juego marcado

El enorme partido del Real Betis Féminas ante la Real Sociedad debe encontrar continuidad este sábado en el Estadio Nuevo Vivero ante el Santa Teresa. María Pry ha dado con la tecla, el 4-4-2 parece que funciona y las buenas sensaciones del último partido, con goleada incluida, deben ser ahora refrendadas ante un rival en mal momento, pero siempre complicado para las verdiblancas.

El comienzo de liga bético no fue el esperado. Los resultados no llegaban en las primeras jornadas y el juego que se imponía sobre el rival no parecía tener efecto de cara a la portería contraria.

La pasada jornada, el Betis protagonizó una auténtica goleada ante la Real Sociedad, un equipo consolidado en la Primera División, que le ha permitido soñar con cotas muy altas en esta temporada.

No pasa por el mejor momento

El conjunto extremeño no afronta la cita en su mejor momento. Únicamente ha sumado dos puntos (empates ante el Madrid CFF en casa y ante el Valencia CF a domicilio), y goleadas encajadas ante el Granadilla (5-1) o el FC Barcelona (10-0). Eso sí, hay que decir que el calendario del Santa Teresa ha sido demoledor con enfrentamientos ante todos los gallitos de la categoría.

El Santa Teresa se quedó a las puertas de la Copa de la Reina en la temporada 2016/17 y este año quiere dar un paso hacia delante y convertirse en uno de los ocho mejores equipos de la Liga Femenina Iberdrola, pero no lo tiene nada fácil.

Es el equipo que más goles ha recibido hasta el momento en la Liga Iberdrola, por lo que las extremeñas buscan mejorar en esa faceta de cara al encuentro contra el Betis. A pesar de encontrarse fuera de la zona de peligro, una victoria les daría bastante moral de cara al futuro, pues se estrenarían en el casillero de tres puntos en la presente temporada.

Estadio del partido

El Estadio Nuevo Vivero de Badajoz tiene una capacidad de 15.198 espectadores. Se encuentra en la Ciudad Deportiva de "La Granadilla", en la avenida del Club Deportivo Badajoz. Además, acoge los partidos del Club Deportivo Badajoz, que milita en el grupo IV de Segunda División B, y por supuesto, del Santa Teresa.

Foto: C.D. Badajoz

Precedentes

Santa Teresa y Betis se han enfrentado dos veces en toda su historia, en lo que fue el debut del equipo verdiblanco en la categoría.

Las estadísticas no son nada favorables para el conjunto bético, que aún no conoce la victoria en seis duelos oficiales con las pacenses. En los cuatro partidos de Segunda división (2012/2013 y 2013/2014) cayó el Betis Féminas. Ya en Primera, durante el pasado ejercicio, derrota a domicilio (3-0) en la tercera jornada y empate (1-1) en el duelo de la segunda vuelta en la Ciudad Deportiva Luis del Sol.

Foto: Liga Iberdrola

Declaraciones previas

La entrenadora bética, Maria Pry, ha comentado en la previa del partido en tierras extremeñas que ''el equipo tiene buena dinámica de trabajo y competición muy buena. Queremos seguir así. Con la Real Sociedad se vio uno de los mejores partidos de la historia del Betis Féminas. Con esa línea de trabajo los resultados que van a llegar y esperemos que continúen este fin de semana''.

Además, ha hecho mención a su rival, el Santa Teresa: ''Con el Santa Teresa hemos hecho grandes partidos, pero nunca hemos conseguido la victoria. Esperamos conseguirla este fin de semana. En citas anteriores lo hemos hecho bien, pero no lo hemos materializado con buenos resultados''.

Onces iniciales