Previa Betis Deportivo - Granada B: se agotaron las excusas. Foto: Juan Ignacio Lechuga (VAVEL)

Ya se han disputado 12 jornadas de campeonato y pese a que este año ilusionaba al filial bético, no ha comenzado nada bien la campaña para el conjunto de Juan José Romero. El Betis Deportivo recibe en el día del sábado a otro filial, el Granada B con el único objetivo de hacerse fuerte en casa y sumar tres importantes puntos. Para ello, tendrá que doblegar al segundo equipo nazarí que se sitúa octavo a cuatro puntos de los play-offs de ascenso. El sábado todos los focos estarán en este duelo, ya que será el único disputado en este día.

Una victoria para la confianza

En la parroquia verdiblanca, todo el mundo sabe que el equipo se pudo reforzar mejor. Fichajes tardíos y plantilla corta, para las numerosas bajas que ha vivido el Betis Deportivo. Algunas de ellas de gran importancia. Pese a todo, el recientemente renovado Juan José Romero no quiere más excusas y desea demostrar que su equipo está más que preparado para hacer una buena temporada. No obstante, el equipo se encuentra en puestos de Play-Offs de descenso y no es ninguna casualidad. Para el segundo equipo heliopolitano, cinco son los partidos consecutivos que lleva sin ganar, tres empates y dos derrotas.

Vuelven Nacho e Hinojosa a la convocatoria

Curiosamente, los peores números los tiene como visitante. Como local no conoce el sabor amargo de la derrota, pero ya hace más de un mes que no disfruta de la sensación de un triunfo. Por ello, quiere cortar esta sequía y salir de los puestos bajos de la tabla ante un rival que llega haciendo las cosas muy bien. En cuanto a la convocatoria que ha facilitado J.J. Romero, trae numerosas novedades. Pozo, Liberto y Roberto Abreu, causarán baja por lesión para el choque ante los nazaríes.

Además, tendrá el carril izquierdo en cuadro tras las ausencias de Júnior (sanción) y Redru, que fue convocado con el primer partido en el choque ante el Getafe. Por último, Nil Coch se quedará fuera también por decisión técnica. Por contra, vuelven Nacho e Hinojosa a la convocatoria. El Betis Deportivo afronta el duelo ante el Granada B con la máxima responsabilidad, porque sabe que un resultado adverso le puede hundir aún más en la clasificación.

Obligados a recuperar las sensaciones

La mañana en la CD Luis Del Sol será también de reencuentros, ya que el técnico del filial granadista Pedro Morilla y el lateral Paco Torres, volverán a la que fue su casa. Los granadinos no llegan en su mejor momento, tras un comienzo abrumador, llevan sin ganar cuatro partidos consecutivos. El Granada B se situaba desde bien pronto en los puestos de play-offs de ascenso, pero un bajón en resultados le han empujado a la media tabla. Sin embargo, los rojiblancos siguen siendo un filial de muy a tener en cuenta con jugadores de nivel como Casi y Grande.

"Casi he nacido en el Real Betis"

Ahora tiene una visita clave ante un Betis Deportivo muy necesitado y quieren recuperar la senda del triunfo cuanto antes. Su último empate ante el Badajoz, dejó al equipo muy tocado e incapaz de hacer gol ante un club que está sufriendo esta temporada. Posiblemente, este puede ser el talón de Aquiles del filial nazarí, el gol. Los granadistas solo suman nueve goles en 12 partidos y es el tercer equipo menos goleador del Grupo IV de la Segunda B. Por último, Pedro Morilla ha tenido palabras para mostrar lo especial que será el partido para él. "Casi he nacido en el Real Betis. Mi familia ha estado vinculada al Real Betis. Es un partido especial por esas connotaciones, pero ahora mismo llevo sangre rojiblanca. Soy del Granada a muerte", manifestaba el actual preparador del Granada B.

Posibles alineaciones: